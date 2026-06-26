Las noticias no paran en torno a la Liga, que se sigue armando pensando en ir por el título 31 en el Apertura 2026

Mientras el Mundial 2026 avanza y ya comienzan a quedar definidos los cruces de 16avos de final, en Costa Rica los equipos ya se entrenan y uno de ellos es la Liga Deportiva Alajuelense, que se ha transformado en las últimas horas en una usina de noticias.

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Por un lado estuvo la lesión de Luis Díaz, pero a la vez hubo también novedades con el refuerzo Juanpi Añor, Aarón Salazar y se conoció quién será el nuevo dueño de la 10 que dejó vacante Joel Campbell.

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Juanpi Añor, del terremoto en Venezuela a quedarse con la 10

Juanpi Añor ya llegó a Costa Rica y se sumó a la pretemporada que encabeza Ismael Rescalvo en el CAR. El venezolano se quedará con la camiseta número 10 que dejó vacante Joel Campbell, quien ya firmó en Inter San Carlos, y tras su arribo pasó por el podcast oficial del club Rojinegro Querido, donde entre otros temas se refirió al drama que está viviendo su país por el terremoto de 7.1 que sacudió a Caracas y alrrededores.

“Por suerte ayer pude hablar con mi familia, con mis más cercanos y, por suerte, están todos bien”, comentó el futbolista que tiene un hijo recién nacido. “Lo único que puedo decir desde aquí es mandarle todo mi apoyo. Sé también que desde allá y desde muchos sitios afuera lo están haciendo, y lo que más espero es que se pueda recuperar de la mejor manera posible y lo más rápido posible”, agregó Añor.

Añor ya luce los colores de la Liga. (Alajuelense)

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“Cuando te llaman y no sabés lo que pasó y recibís esa noticia, lo único que esperás es escuchar que todo está bien, ¿no? Entonces, por suerte fue así de nuestro lado, pero bueno, uno también se pone en la piel de las familias afectadas, que son muchísimas, por lo que he visto. Entonces, lo repito, mis mayores deseos y mis mayores bendiciones para todas esas personas que lo sufrieron y espero que todo salga de la mejor manera después de esta catástrofe”, concluyó Juanpi.

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¿Qué hará Alajuelense tras la lesión de Luis Díaz?

Alajuelense enfrenta un duro revés en su pretemporada debido a la lesión del extremo Luis Díaz, quien sufrió una ruptura de ligamentos en el tobillo tras una jugada accidental en un entrenamiento. El jugador ya fue intervenido quirúrgicamente con éxito, pero se estima que su proceso de recuperación tardará aproximadamente tres meses. Como consecuencia, Díaz se perderá el resto de los trabajos preparatorios y buena parte del inicio de las competiciones oficiales, como el Torneo de Apertura y la Copa Centroamericana.

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De acuerdo a El Mundo, a pesar de esta importante baja en la plantilla dirigida por Ismael Rescalvo, la institución rojinegra ha decidido no alterar su planeación y no saldrá al mercado a buscar un nuevo fichaje. En lugar de ello, el cuerpo técnico reorganizará sus alternativas ofensivas apostando por los jugadores de sus ligas menores formados en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), dándoles la oportunidad de mostrarse mientras esperan el regreso del atacante para el segundo semestre del año.

Luis Díaz estará al menos tres meses de baja. (Alajuelense)

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Aarón Salazar resalta la intensa metodología de Ismael Rescalvo en Alajuelense

El defensor Aarón Salazar, tras incorporarse a la pretemporada de Alajuelense luego de su paso por la Selección Nacional, elogió la nueva metodología de trabajo implementada por el técnico Ismael Rescalvo. Salazar destacó que las dinámicas de entrenamiento incluyen sistemas de puntuación que elevan significativamente la competitividad y la intensidad dentro del terreno de juego. Además, el jugador valoró de manera muy positiva la cercanía y apertura que tiene el cuerpo técnico con la plantilla, lo que fortalece la convivencia y el ambiente grupal.

Por otro lado, el futbolista reconoció el gran aporte de los jóvenes talentos que participan en la pretemporada, señalando que inyectan frescura y ganas al equipo, al mismo tiempo que aprenden de los de mayor recorrido. Asumiendo un rol de guía y líder debido a su experiencia, Salazar enfatizó que el camerino es un espacio de aprendizaje mutuo. Ahora, el enfoque total del conjunto rojinegro está puesto en la Supercopa frente al Herediano, partido que ven como la oportunidad perfecta para revalidar el trabajo realizado y comenzar el semestre levantando un título.

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El regreso de Farbod Samadian a Alajuelense: experiencia y nuevos retos

El defensor Farbod Samadian ha regresado a la Liga para iniciar la pretemporada al mando del técnico español Ismael Rescalvo, tras su paso en condición de préstamo por el Puntarenas FC. Samadian asegura que vuelve con gran ilusión y convertido en un futbolista mucho más preparado y maduro. Durante su etapa en el conjunto chuchequero, logró adquirir experiencia, sumar minutos valiosos y reconocer tanto sus fortalezas como los aspectos que aún debe mejorar, cumpliendo así con los objetivos trazados al momento de su cesión.

Ahora, de cara al Torneo de Apertura y la Copa Centroamericana, el principal reto del zaguero será ganarse un puesto en la defensa titular, una zona en la que existe una intensa pero sana competencia interna. Lejos de desmotivarse, Samadian ve este ambiente competitivo como una oportunidad para el crecimiento colectivo del plantel, y reafirma que su mayor objetivo para este segundo semestre es aportar al equipo, consolidarse dentro del club y ayudar a conseguir las metas grupales.

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En síntesis