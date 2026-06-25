¿Por qué no juega Takefusa Kubo hoy en Japón vs. Suecia por el Mundial 2026?

En un duelo clave por la clasificación a los 16avos de final, Japón se juega todo sin la presencia de Takefusa Kubo.

En el segundo turno de la jornada de este jueves del Mundial 2026, la Selección de Japón buscará quedarse con el primer puesto del Grupo F cuando enfrente a Suecia por la última fecha de la fase de grupos.

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Los nipones suman cuatro puntos y están clasificados, pero todavía no saben en qué posición lo harán. De ganar, Japón será segundo como mínimo y deberá esperar al resultado del otro partido de grupo en el que Países Bajos enfrenta a Túnez. Desafortunadamente, tiene que afrontar este juego sin la presencia de uno de sus mejores jugadores.

Takefusa Kubo, figura de la Real Sociedad, no estará este jueves entre los jugadores titulares ni tampoco tendrá minutos como suplente a raíz de una lesión. El extremo derecho se lesionó en el partido de la primera jornada contra Países Bajos.

ver también Predicción de Japón vs. Suecia: resultado exacto y goleadores del partido del Mundial 2026, según la IA

¿Qué lesión tiene Takefusa Kubo?

Kubo sufrió un esguince en su rodilla izquierda. No es una lesión de gravedad, pero con el poco tiempo que hay entre cada partido no llega a recuperarse. Su regreso dependerá de lo lejos que avance Japón en esta competencia.

Take Kubo ya se perdió el partido contra Túnez por esta lesión y también el de este jueves. Desde el día de la lesión, transcurrieron 11 días. Se estima que si el esguince de rodilla es de grado 1, debería estar afuera entre dos o tres semanas.

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Los asiáticos podrían jugar los 16avos de final el próximo lunes 29 de junio contra Brasil si culminan en el segundo puesto. Jugarán ese mismo día si logran finalizar en la primera posición. No está confirmado cuándo sería en caso de que sean terceros, pero Kubo podría estar en la siguiente ronda.

En resumen

Japón enfrenta a Suecia buscando asegurar el liderato del Grupo F del Mundial 2026.

enfrenta a Suecia buscando asegurar el liderato del Grupo F del Mundial 2026. El extremo Takefusa Kubo quedó descartado por un esguince en su rodilla izquierda.

quedó descartado por un esguince en su rodilla izquierda. El futbolista de la Real Sociedad podría regresar a la actividad para la ronda de 16avos de final.