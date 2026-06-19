¿Quién es el árbitro de Escocia vs. Marruecos en el Mundial 2026? Perfil y antecedentes de Ilgiz Tantashev

Ya está todo definido para uno de los partidos más relevantes de esta jornada dos de la Copa del Mundo 2026.

Ilgiz Tantashev es el árbitro principal de Escocia vs. Marruecos, partido clave del Grupo C del Mundial 2026. El juez uzbeko estará al frente de un cruce con mucho peso en la pelea por la clasificación: el conjunto europeo llega como líder después del 1-0 ante Haití, mientras que el africano viene de empatar 1-1 con Brasil en su debut.

El encuentro se jugará este viernes 19 de junio en el Gillette Stadium, en Foxborough, identificado por FIFA durante la Copa como Boston Stadium.

ver también Dónde juegan Escocia vs. Marruecos: estadio, ciudad y pronóstico del clima

Para Tantashev no será una designación cualquiera. Su presencia tiene un valor deportivo, pero también simbólico: representa el regreso del arbitraje uzbeko al escenario más grande del fútbol, una historia inevitablemente ligada a la figura de Ravshan Irmatov, uno de los árbitros mundialistas más reconocidos de este siglo.

Quién es Ilgiz Tantashev, el árbitro de Escocia vs. Marruecos

Ilgiz Tantashev nació el 5 de abril de 1984 en Bujará, una de las ciudades históricas de Uzbekistán. Es árbitro internacional FIFA desde 2013 y comenzó a dirigir partidos internacionales en 2014. Desde entonces, fue construyendo una carrera dentro del arbitraje asiático, con presencia en torneos de clubes, competiciones juveniles y partidos de selecciones.

Su designación para Escocia vs. Marruecos lo ubica frente a un partido de alta exigencia: dos selecciones físicas, competitivas y con mucho en juego dentro de un grupo donde también aparecen Brasil y Haití.

El segundo uzbeko en dirigir en una Copa del Mundo

La designación de Tantashev tiene un peso especial para Uzbekistán. Será el segundo árbitro uzbeko en dirigir en una Copa del Mundo masculina después de Ravshan Irmatov.

Publicidad

Publicidad

El nombre de Ermatov ocupa un lugar enorme en la historia del arbitraje mundial. Dirigió partidos en los Mundiales de 2010, 2014 y 2018, y llegó a acumular 11 encuentros mundialistas, una marca récord para un árbitro.

Por eso, Tantashev no llega solo como un representante más de la AFC. Su presencia también funciona como continuidad de una tradición reciente que Uzbekistán valora mucho: la de colocar árbitros en escenarios grandes y sostener presencia en la élite internacional.

Publicidad

Un árbitro con recorrido en Asia

Antes de llegar al Mundial 2026, Tantashev acumuló rodaje en el fútbol asiático. Dirigió partidos de AFC Cup, AFC Champions League y torneos de selecciones dentro de la confederación.

Publicidad

También tuvo presencia en la Copa Asiática 2019 y en la Copa Asiática 2023, dos competencias importantes dentro de su crecimiento internacional.

Publicidad

Ese recorrido explica por qué FIFA y la AFC lo incluyeron dentro del grupo de árbitros principales para la Copa del Mundo. Tantashev no aparece como un nombre improvisado: llega después de años de evaluaciones, partidos internacionales y designaciones en torneos de peso.

El paso por torneos FIFA y Juegos Olímpicos

Tantashev también sumó experiencia en torneos organizados por FIFA. Participó en el Mundial Sub-20 y fue parte del grupo arbitral de los Juegos Olímpicos de París 2024.

Publicidad

Publicidad

Ese paso por competencias globales le dio contacto con selecciones de distintas confederaciones, ritmos de juego variados y partidos con presión internacional.

En un Mundial, ese tipo de experiencia cuenta. Escocia y Marruecos pueden plantear un partido muy físico, con duelos fuertes, transiciones rápidas y mucha disputa en el mediocampo.

Publicidad

ver también ¿Juega Hakimi? Las alineaciones de Marruecos vs. Escocia para el partido por el Mundial 2026

El valor de su designación para Uzbekistán

Antes del Mundial, la Asociación de Fútbol de Uzbekistán realizó un acto oficial de despedida para el equipo arbitral encabezado por Tantashev. El gesto mostró el valor institucional que tiene su presencia en la Copa.

Publicidad

No se trata solo de un árbitro que viaja a dirigir un partido. Para el fútbol uzbeko, Tantashev representa una nueva aparición en el escenario mundialista después de la era Irmatov.

Publicidad

El contexto de Escocia vs. Marruecos

El partido llega con el grupo abierto. Escocia empezó con victoria ante Haití y lidera la zona con tres puntos. Marruecos, por su parte, empató ante Brasil y llega con una sensación positiva después de competir de igual a igual contra una potencia mundial.

Eso convierte el cruce en un duelo directo. Si Escocia gana, quedará muy cerca de los 16avos de final. Si Marruecos se impone, pasará a una posición de fuerza dentro del grupo. Y si empatan, los dos seguirán con opciones, pero pendientes de lo que ocurra con Brasil y Haití.

Publicidad

Publicidad

El cuerpo arbitral de Escocia vs. Marruecos

El partido tendrá una terna principal uzbeka, con Tantashev acompañado por dos asistentes de su país.

Árbitro principal: Ilgiz Tantashev

Ilgiz Tantashev Asistente 1: Andrey Tsapenko

Andrey Tsapenko Asistente 2: Timur Gaynulin

Timur Gaynulin Cuarto oficial: Adham Mohammad Tumah Makhadmeh

Adham Mohammad Tumah Makhadmeh VAR: Armando Villarreal