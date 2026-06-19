Marruecos se enfrenta hoy a Escocia por la segunda fecha del Grupo C del Mundial 2026, en un partido atravesado por la delicada situación judicial de Achraf Hakimi.

La previa de Marruecos vs. Escocia quedó marcada por un escándalo judicial. Este viernes, la Justicia francesa confirmó que Achraf Hakimi deberá ir a juicio por una acusación de violación, luego de que el Tribunal de Apelación de Versalles rechazara el recurso presentado por su defensa para evitar que el caso llegue a esa instancia.

El lateral derecho de 27 años, capitán de los Leones del Atlas, niega la acusación y, por el momento, no hay una fecha confirmada para el juicio correspondiente al caso que se remonta a una denuncia realizada en 2023 por una mujer de 24 años.

Hakimi niega la grave acusación que sostienen en su contra (Getty Images).

A partir de esa investigación, la causa avanzó en Francia y ahora tendrá continuidad en un tribunal penal. La noticia explotó justo en la antesala del partido mundialista de Marruecos, por lo que la gran pregunta pasa por saber si Hakimi será titular ante Escocia.

En lo estrictamente futbolístico, Marruecos llega de empatar 1-1 contra Brasil en su debut, mientras que Escocia viene de vencer 1-0 a Haití y aparece bien posicionada en el Grupo C. Por eso, el duelo de hoy puede ser clave para empezar a definir el panorama de clasificación.

ver también Se confirmó la lesión de Ismael Koné vs. Qatar: qué tiene la figura de Canadá y cuánto estará sin jugar

¿Juega Hakimi en Marruecos vs. Escocia?

Hakimi figura como titular en la formación de Marruecos. El lateral derecho será parte de la defensa junto a Nayef Aguerd, Romain Saïss y Noussair Mazraoui, con Yassine Bounou en el arco.

Publicidad

Publicidad

Hakimi sería parte del XI titular de Mohamed Ouahbi (Getty Images).

Alineaciones confirmadas de Marruecos y Escocia

Marruecos: Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Noussair Mazraoui, Issa Diop, Chadi Riad; Ayyoub Bouaddi, Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss, Neil El Aynaoui, Ismaël Saibari; Brahim Díaz.

Publicidad

ver también Cuál es el criterio de desempate en la Fase de Grupos del Mundial 2026: qué vale primero y qué pasa con los mejores terceros

Escocia: Angus Gunn; Nathan Patterson, Jack Hendry, Grant Hanley, Kieran Tierney, Andrew Robertson; Scott McTominay, Lewis Ferguson, John McGinn; Ryan Christie y Che Adams.