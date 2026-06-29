¿Por qué no juega Donyell Malen en Países Bajos vs. Marruecos por el Mundial 2026?

Malen no será de la partida contra Marruecos en el partido por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Acá, la razón de su ausencia.

Este lunes, Países Bajos y Marruecos se enfrentan en el Estadio Monterrey por los diceiseisavos de final del Mundial 2026. Dicho cruce promete emociones, ya que ambas selecciones tienen un marcado perfil ofensivo y saldrán a buscar el triunfo para avanzar de ronda. Brasil será el rival del ganador.

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Con la alineación ya confirmada de los neerlandeses, se pueden apreciar varias modificaciones introducidas por Ronald Koeman con respecto al onceno que goleó 3-1 a Túnez en la última fecha del Grupo F. Y una de ellas tiene es la salida del delantero Donyell Malen.

¿Por qué Malen no juega contra Marruecos en 16avos de final?

Malen no será titular ante Marruecos por decisión técnica de Koeman. El seleccionador de Países Bajos apostó por Crysencio Summerville desde el arranque ante la falta de gol del ariete de la Roma, quien jugó desde el arranque en los tres primeros partidos y ahora esperar su chance en el banquillo.