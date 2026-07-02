Qué pasa si España gana, empata o pierde contra Austria por los 16avos de final del Mundial 2026

España llega como la gran favorita al duelo contra Austria por los 16avos de final de la Copa del Mundo 2026.

España enfrenta este jueves a Austria por los 16avos de final del Mundial 2026, en un partido donde parte como favorita, pero con una advertencia clara: en fase eliminatoria ya no alcanza con llegar mejor.

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El equipo de Luis de la Fuente avanzó como líder del Grupo H, con 7 puntos. Empató 0-0 ante Cabo Verde, goleó 4-0 a Arabia Saudita y cerró con un triunfo 1-0 frente a Uruguay.

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Austria, por su parte, fue segunda del Grupo J. Le ganó 3-1 a Jordania, perdió 2-0 contra Argentina y se clasificó con un agónico 3-3 ante Argelia. Ahora ambos se cruzan en Los Ángeles, con un lugar en octavos de final en juego.

Qué pasa si España le gana a Austria

Si España le gana a Austria, se clasificará a los octavos de final del Mundial 2026.

La victoria le permitiría sostener su candidatura y confirmar el buen trabajo defensivo que mostró en la fase de grupos. España llegó a los 16avos sin recibir goles, un dato clave para un equipo que suele asociarse más con la posesión que con la solidez.

El ganador de este cruce enfrentará en octavos al vencedor de Portugal vs. Croacia. Por eso, superar a Austria no solo significa avanzar: también implica entrar en una llave de enorme exigencia contra una potencia europea.

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Para España, ganar sería cumplir con la lógica previa. Pero también serviría para reforzar confianza después de una fase de grupos efectiva, aunque no siempre brillante.

Qué pasa si España empata contra Austria

En una fase eliminatoria, un partido no puede terminar empatado como resultado final.

Si España y Austria igualan después de los 90 minutos, se jugará tiempo extra. Y si la igualdad continúa después de los 120 minutos, la clasificación se definirá por penales.

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Ese escenario puede ser incómodo para España. Aunque llega mejor ubicada en el ranking y con más jerarquía, Austria puede sentirse fuerte si consigue alargar el partido y llevarlo a una zona de tensión.

Cuanto más tarde España en abrir el marcador, más crecerá la presión. Para Austria, en cambio, resistir y llegar al alargue puede convertirse en una vía real para emparejar el cruce.

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Qué pasa si España pierde contra Austria

Si España pierde contra Austria, quedará eliminada del Mundial 2026.

Sería uno de los golpes más fuertes de la fase de 16avos. España llegó como líder de grupo, invicta, sin goles recibidos y con el respaldo de su ranking FIFA. Una eliminación ante Austria marcaría una despedida prematura para una de las candidatas.

El impacto sería todavía mayor porque La Roja venía de dejar afuera a Uruguay en el Grupo H y de mostrar una estructura defensiva muy sólida. Caer en esta instancia abriría muchas preguntas sobre su capacidad para transformar control en contundencia.

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Para Austria, en cambio, sería una victoria histórica. Después de clasificarse con angustia ante Argelia, eliminar a España en un mata-mata mundialista sería uno de los grandes golpes del torneo.

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En resumen