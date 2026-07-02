Cuál es el ranking FIFA de Austria y cuántos puestos la separan de España en el Mundial 2026

Austria llega con intenciones de dar las mismas sorpresas que dieron Paraguay y Marruecos en los 16avos de final del Mundial.

Austria llega al partido contra España por los 16avos de final del Mundial 2026 con una diferencia importante en contra en el ranking FIFA, aunque con la confianza de haber sobrevivido a uno de los cierres más dramáticos de la fase de grupos.

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En la actualización previa al Mundial, Austria aparece en el puesto 24, mientras que España ocupa el lugar 2. Es decir, entre ambas selecciones hay 22 puestos de diferencia, con ventaja para La Roja.

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El partido se jugará este jueves 2 de julio en el Los Angeles Stadium, nombre FIFA del SoFi Stadium. Para Austria, será una oportunidad de dar un golpe enorme; para España, una obligación para sostener su condición de candidata.

Cuál es el ranking FIFA de Austria

Austria ocupa el puesto 24 del ranking FIFA, una ubicación que la deja por debajo de España, pero dentro del grupo de selecciones europeas competitivas.

Su presencia en esta instancia no es casual. El equipo de Ralf Rangnick llegó al Mundial con una idea muy reconocible: presión intensa, orden colectivo, ritmo alto y capacidad para atacar rápido después de recuperar la pelota.

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En la fase de grupos, Austria vivió de todo. Le ganó a Jordania, perdió ante Argentina y se clasificó con un empate 3-3 frente a Argelia, en un cierre que tuvo emoción hasta el último minuto.

Cuál es el ranking FIFA de España

España está en el puesto 2 del ranking FIFA, 22 lugares por encima de Austria.

La ubicación confirma el peso de una selección que llegó al Mundial como una de las grandes favoritas. La Roja tiene plantel profundo, futbolistas jóvenes de enorme proyección y una estructura competitiva que combina posesión, presión tras pérdida y solidez defensiva.

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En la fase de grupos, España respondió desde los resultados. No recibió goles, terminó primera del Grupo H y dejó afuera a Uruguay, una de las selecciones históricas del torneo.

Cómo llegaron Austria y España al cruce

Austria terminó segunda del Grupo J, por detrás de Argentina.

Sus resultados fueron:

Austria 3-1 Jordania

Argentina 2-0 Austria

Argelia 3-3 Austria

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España terminó primera del Grupo H, por encima de Cabo Verde, Uruguay y Arabia Saudita.

Sus resultados fueron:

España 0-0 Cabo Verde

España 4-0 Arabia Saudita

Uruguay 0-1 España

Austria quiere que el ranking no le quite ambición

La diferencia de 22 puestos favorece claramente a España, pero Austria tiene argumentos para competir.

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El equipo de Rangnick puede incomodar desde la presión, el ritmo físico y las transiciones. Si consigue robar en campo rival o cortar la circulación española, puede transformar el partido en un duelo menos cómodo para La Roja.

Para Austria, ganarle a España sería una victoria histórica. No solo por avanzar a octavos, sino porque implicaría eliminar a una de las grandes candidatas del Mundial.

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España busca imponer jerarquía y control

España llega mejor ubicada, con más jerarquía y con una fase de grupos más sólida.

La Roja no recibió goles y mostró capacidad para competir en partidos cerrados. Sin embargo, también deberá ser más contundente si Austria logra defender bajo y cortar espacios.

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El ranking favorece a España, pero la clasificación se resolverá en el campo. En una fase eliminatoria, la diferencia puede achicarse en 90 minutos, en tiempo extra o en una definición por penales.

Datos de Austria vs. España

Partido: Austria vs. España.

Austria vs. España. Instancia: 16avos de final.

16avos de final. Fecha: jueves 2 de julio.

jueves 2 de julio. Estadio: Los Angeles Stadium / SoFi Stadium.

Los Angeles Stadium / SoFi Stadium. Ranking FIFA de Austria: 24º.

24º. Ranking FIFA de España: 2º.

2º. Diferencia: 22 puestos a favor de España.

22 puestos a favor de España. Contexto: Austria fue segunda del Grupo J; España fue líder invicta del Grupo H.