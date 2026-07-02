¿Quién es el árbitro de España vs. Austria en el Mundial 2026? Perfil y antecedentes de Glenn Nyberg

Todo listo para el duelo europeo entre las selecciones de España y Austria por los 16avos de final de la Copa del Mundo 2026.

Glenn Nyberg será el árbitro principal del partido entre España y Austria, por los 16avos de final del Mundial 2026. El encuentro se jugará este jueves 2 de julio en el Los Angeles Stadium, nombre FIFA del SoFi Stadium.

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La designación pone a un juez sueco al frente de un cruce europeo con mucho ritmo potencial. España llega como favorita, invicta y sin goles recibidos; Austria, en cambio, viene de sobrevivir a un cierre dramático de grupo y buscará llevar el partido a una zona de intensidad física.

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Para Nyberg, el desafío será manejar un partido entre dos selecciones UEFA, con una favorita de enorme jerarquía y un rival que puede incomodar desde la presión, el contacto y la velocidad para atacar espacios.

Quién es Glenn Nyberg, árbitro de España vs. Austria

Glenn Nyberg es un árbitro sueco nacido el 12 de octubre de 1988 en Säter, Suecia. Es internacional FIFA desde 2016 y dirige habitualmente en la Allsvenskan, la primera división del fútbol sueco.

Su carrera creció de manera sostenida dentro del arbitraje europeo. Además de su recorrido en Suecia, fue ganando designaciones en torneos de UEFA, con partidos de Champions League, Europa League, competiciones juveniles y encuentros internacionales de selecciones.

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Nyberg pertenece a una generación de árbitros europeos que FIFA viene siguiendo desde hace varios años. Su perfil se apoya en un estilo de conducción sobrio, con tendencia a sostener el ritmo del juego y a intervenir cuando el partido empieza a cargarse de contacto.

Para un partido como España vs. Austria, esa lectura puede ser importante. La Roja suele monopolizar la pelota y obligar al rival a medir cada entrada; Austria, en cambio, puede plantear un duelo más agresivo, con presión alta y muchas disputas en mitad de cancha.

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Antecedentes internacionales de Glenn Nyberg

Glenn Nyberg llegó al Mundial 2026 con experiencia previa en grandes torneos.

En 2023 dirigió la final del Mundial Sub-20 entre Uruguay e Italia, una designación que reforzó su proyección internacional. También tuvo participación en competiciones europeas de clubes y en partidos de selecciones, antes de ser elegido para esta Copa del Mundo.

En el Mundial 2026, Nyberg ya tuvo actividad antes de España vs. Austria. Dirigió Ghana vs. Panamá, por el Grupo L, y luego estuvo a cargo de Curazao vs. Costa de Marfil, por el Grupo E.

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El cruce entre españoles y austríacos será su primera designación en una fase eliminatoria de este Mundial. La exigencia sube: ya no se trata de administrar una tabla de grupo, sino de dirigir un partido donde una decisión puede definir quién sigue y quién queda afuera.

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Por qué España vs. Austria puede exigir al árbitro

El partido puede presentar dos ritmos muy distintos.

España intentará controlar desde la posesión, con circulación constante, paciencia y futbolistas capaces de filtrar pases entre líneas. Si La Roja se instala en campo rival, Austria deberá defender con mucha precisión para no acumular faltas cerca del área.

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Austria, por su parte, puede buscar un partido más vertical. El equipo de Ralf Rangnick suele sentirse cómodo cuando puede presionar, recuperar rápido y atacar con pocos toques. Ese plan puede generar choques, faltas tácticas y muchas acciones divididas.

Para Nyberg, la clave será marcar un criterio claro desde el inicio. Tendrá que dejar jugar cuando el contacto sea parte natural del duelo, pero cortar a tiempo si el partido se vuelve demasiado físico.

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Cuerpo arbitral de España vs. Austria

El equipo arbitral de España vs. Austria tendrá conducción sueca y apoyo africano en las funciones complementarias.

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