Escocia vs. Marruecos: hora y dónde ver GRATIS el cruce del Grupo C del Mundial 2026

Entérate de todos los detalles del partido que enfrenta a europeos y africanos. Los marroquís llegan como favoritos en el papel y los escoceses buscan sorprender.

Escocia y Marruecos se enfrentan este viernes 19 de junio en un partido con clima de choque directo por la clasificación en el Grupo C del Mundial 2026. El escenario será el Gillette Stadium, en Foxborough, dentro del área de Boston, donde la presencia de la Tartan Army promete volver a darle un color especial al torneo.

La zona llega con una primera lectura clara: Escocia empezó arriba después de ganarle 1-0 a Haití, mientras que Marruecos dejó una señal fuerte al empatar 1-1 ante Brasil. Por eso, el duelo entre escoceses y marroquíes puede mover mucho el orden del grupo antes de la última fecha.

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A qué hora juegan Escocia vs. Marruecos por el Mundial 2026

Estos son los horarios para Centroamérica:

4:00 p.m.: Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. 5:00 p.m.: Panamá.

Dónde ver EN VIVO Escocia vs. Marruecos en Centroamérica

Panamá: Tigo Sports y Fox Sports

Tigo Sports y Fox Sports Costa Rica: Fox+ y TDMAX

Fox+ y TDMAX El Salvador: Tigo Sports, Fox Sports y Canal 4 TCS

Tigo Sports, Fox Sports y Canal 4 TCS Guatemala: Tigo Sports, Fox Sports y Canal 11

Tigo Sports, Fox Sports y Canal 11 Honduras: Tigo Sports

Tigo Sports Nicaragua: Tigo Sports

Escocia, líder del grupo y con una baja en defensa

Escocia llega al partido como líder parcial del Grupo C. El equipo de Steve Clarke venció 1-0 a Haití en su debut, con gol de John McGinn, y dio un primer paso importante en una zona muy exigente.

El resultado fue clave, aunque el cuerpo técnico sabe que el rendimiento todavía puede mejorar. En la previa del duelo ante Marruecos, Clarke pidió más precisión con la pelota y un mejor manejo de los momentos del partido, especialmente ante un rival que puede presionar, correr y castigar en transición.

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La baja confirmada para Escocia es Scott McKenna, por lo que el equipo deberá ajustar la línea defensiva. Aun así, el triunfo inicial le da margen: si vuelve a sumar, puede quedar muy bien perfilado para llegar con opciones fuertes a la última fecha.

En su recorrido reciente, Escocia también venía de vencer a Bolivia y Curazao, aunque antes había perdido frente a Costa de Marfil y Japón. La sensación es la de un equipo competitivo, físico y capaz de sostener partidos cerrados.

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Marruecos, con confianza después de empatar ante Brasil

Marruecos llega con un punto, pero con una sensación positiva. El empate 1-1 ante Brasil en el debut dejó al equipo africano bien parado y reforzó la idea de que puede competir de igual a igual contra selecciones de máxima jerarquía.

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El equipo marroquí no solo rescató un resultado importante, sino que también mostró personalidad. En un grupo donde cada punto puede pesar mucho, no perder ante Brasil fue una señal fuerte para el resto de la zona.

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Su presente reciente también acompaña. Antes del Mundial, Marruecos había empatado con Noruega y venía de victorias ante Madagascar, Burundi y Paraguay. Esa secuencia alimenta la confianza de un equipo que ya dejó de ser visto como sorpresa después de lo hecho en Qatar 2022.

Qué se juega en el Grupo C

El partido puede ser determinante para el futuro inmediato del grupo. Escocia llega con 3 puntos, Marruecos con 1, Brasil con 1 y Haití todavía sin unidades.

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Un triunfo escocés dejaría a la Tartan Army muy cerca de los 16avos de final. Un triunfo marroquí, en cambio, cambiaría el orden de la zona y pondría a los Leones del Atlas en una posición de fuerza.

El empate también tendría lectura doble: mantendría a Escocia arriba y dejaría a Marruecos con margen, aunque pendiente de lo que ocurra en los demás partidos del grupo.

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Datos de Escocia vs. Marruecos por el Mundial 2026

Partido: Escocia vs. Marruecos

Escocia vs. Marruecos Instancia: Fase de grupos

Fase de grupos Fecha: viernes 19 de junio de 2026

viernes 19 de junio de 2026 Estadio: Gillette Stadium

Gillette Stadium Ciudad: Foxborough, área de Boston

Foxborough, área de Boston Hora en Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Hora en Panamá: 5:00 p.m.