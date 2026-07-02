En qué estadio juegan España vs. Austria en el Mundial 2026: capacidad, ciudad y datos de la sede

España no quiere ante Austria las mismas sorpresas que se llevaron Alemania y Países Bajos en el Mundial 2026.

España y Austria se enfrentan este jueves 2 de julio por los 16avos de final del Mundial 2026, en un cruce que tendrá como escenario el Los Angeles Stadium, nombre FIFA del SoFi Stadium, ubicado en Inglewood, California.

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El partido abre la jornada mundialista del jueves y pone frente a frente a dos selecciones europeas con realidades diferentes. España llega como ganadora del Grupo H, invicta y sin goles en contra. Austria, en cambio, avanzó como segunda del Grupo J después de un cierre dramático ante Argelia.

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El ganador de este duelo se clasificará a los octavos de final y enfrentará al vencedor de Portugal vs. Croacia.

Dónde juegan España vs. Austria

El partido entre España y Austria se disputará en el Los Angeles Stadium, la denominación utilizada por FIFA para el SoFi Stadium durante el Mundial 2026.

El estadio está ubicado en Inglewood, dentro del área metropolitana de Los Ángeles, muy cerca del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles y de otros recintos importantes como el Kia Forum y el Intuit Dome. Es la casa de los Los Angeles Rams y los Los Angeles Chargers, dos franquicias de la NFL.

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El SoFi Stadium fue inaugurado en 2020 y rápidamente se convirtió en uno de los recintos más modernos del mundo. Su arquitectura, su techo translúcido, sus zonas premium y su enorme videomarcador interior lo instalaron como una de las sedes más impactantes del torneo.

Para España vs. Austria, el escenario tendrá un cruce de estilos atractivo. España intentará dominar desde la posesión, la circulación y el control del ritmo; Austria, bajo la conducción de Ralf Rangnick, buscará competir desde la presión, la intensidad y las transiciones rápidas.

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Los Angeles Stadium, una sede de última generación

El Los Angeles Stadium es una de las sedes más tecnológicas del Mundial 2026.

Su rasgo más visible es el techo translúcido de ETFE, una estructura fija que cubre el estadio y parte del complejo exterior, pero mantiene una sensación abierta por sus laterales. Esa combinación le da al recinto una imagen muy distinta a la de otros estadios cerrados de Estados Unidos.

Otro de sus elementos más reconocibles es la pantalla suspendida sobre el campo, conocida como Infinity Screen. Se trata de un videomarcador ovalado de doble cara que rodea buena parte del terreno de juego y refuerza la experiencia visual dentro del estadio.

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Para el Mundial, el recinto utiliza el nombre de Los Angeles Stadium por las reglas de FIFA sobre marcas comerciales. Además, debió adaptar su superficie de juego: el estadio usa habitualmente césped sintético para la NFL, pero la Copa del Mundo exige césped natural.

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Capacidad del Los Angeles Stadium para el Mundial 2026

El Los Angeles Stadium tiene una capacidad cercana a los 70.000 espectadores para el Mundial 2026, aunque el recinto puede ampliar su aforo para eventos especiales.

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Más allá del número, el estadio se destaca por su escala y por la experiencia que ofrece al público. Cuenta con suites, zonas de hospitalidad, sectores premium, pantallas de gran formato y una operación preparada para eventos de máxima demanda.

También es una sede muy asociada al espectáculo. Antes del Mundial ya recibió eventos como el Super Bowl, finales, conciertos y grandes producciones deportivas. Esa mezcla entre deporte, entretenimiento y tecnología encaja con el perfil de Los Ángeles como ciudad anfitriona.

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Los partidos del Mundial 2026 en el Los Angeles Stadium

El Los Angeles Stadium tendrá ocho partidos en el Mundial 2026: los cinco que ya pasaron de fase de grupos, dos cruces de 16avos de final y un partido de cuartos de final.

Los partidos programados en esta sede son:

Estados Unidos 4-1 Paraguay — Grupo D, 12 de junio.

— Grupo D, 12 de junio. Irán 2-2 Nueva Zelanda — Grupo G, 15 de junio.

— Grupo G, 15 de junio. Suiza 4-1 Bosnia y Herzegovina — Grupo B, 18 de junio.

— Grupo B, 18 de junio. Bélgica 0-0 Irán — Grupo G, 21 de junio.

— Grupo G, 21 de junio. Turquía 3-2 Estados Unidos — Grupo D, 25 de junio.

— Grupo D, 25 de junio. Sudáfrica 0-1 Canadá — 16avos de final, 28 de junio.

— 16avos de final, 28 de junio. España vs. Austria — 16avos de final, 2 de julio.

— 16avos de final, 2 de julio. Cuartos de final — 10 de julio.

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España llega como líder invicta del Grupo H

España avanzó a los 16avos de final como primera del Grupo H.

El equipo de Luis de la Fuente empezó con un empate 0-0 ante Cabo Verde, luego goleó 4-0 a Arabia Saudita y cerró la fase de grupos con una victoria 1-0 frente a Uruguay. Con esos resultados terminó con 7 puntos, sin derrotas y sin recibir goles.

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La Roja no tuvo una fase de grupos completamente cómoda, pero sí muy sólida. Le faltó brillo en algunos tramos, aunque sostuvo el control defensivo y logró resolver un grupo que terminó dejando afuera a Uruguay, una de las selecciones históricas del torneo.

Austria llega después del milagro ante Argelia

Austria se clasificó como segunda del Grupo J, por detrás de Argentina.

El equipo de Ralf Rangnick debutó con una victoria 3-1 ante Jordania, luego perdió 2-0 contra Argentina y cerró con un empate 3-3 frente a Argelia en uno de los partidos más dramáticos de la fase de grupos.

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Ese último resultado tuvo un desenlace impactante. Austria estuvo al borde de quedar eliminada, pero un gol de Saša Kalajdžić en el tiempo añadido le permitió sostener la clasificación y meterse en los 16avos de final.

Ahora el desafío será mucho mayor. Austria enfrentará a una España que domina la pelota, reduce espacios y obliga a sus rivales a defender durante largos tramos.

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Datos de España vs. Austria