El elenco europeo terminó como puntero del Grupo G con cinco unidades, producto de dos empates y una victoria. Sus resultados fueron:

El elenco africano clasificó como uno de los ocho mejores terceros, ya que cosechó tres puntos producto de dos derrotas y una victoria. Sus resultados fueron:

Los europeos saldrán a la cancha con: Thibaut Courtois; Timothy Castagne, Maxim De Cuyper, Youri Tielemans, Hans Vanaken, Kevin De Bruyne; Leandro Trossard, Jeremy Doku y Charles De Ketelaere.

Tanto los arqueros de Bélgica como de Senegal saltaron al campo de juego para realizar los primeros movimientos precompetitivos.

Los futbolistas de Bélgica y Senegal saltan al campo de juego para entrar en calor.

Durante la derrota de Senegal frente a Noruega, correspondiente a la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa del Mundo, el experimentado portero que milita en Al-Ahli, equipo de la máxima categoría de Arabia Saudita, sufrió una lesión de ligamentos en su rodilla izquierda.

Tras realizar la entrada en calor, los futbolistas regresaron al vestuario para ultimar detalles.

Encabezados por sus capitanes, Bélgica y Senegal salen al campo de juego.

Sin atacar a su rival, el elenco africano es quien tiene la posesión del balón y domina el juego.

Sarr llegó en el segundo palo tras una mala salida de Courtois, la pelota pegó en el palo y en el rebote se fue.

Sarr cabeceó en el punto penal, la pelota pegó en el palo y apareció Diarra para abrir el marcador.

El partido se detiene para que los jugadores se refresquen.

Luego del cooling break y el ingreso de un hincha al campo de juego, continúa el partido con normalidad.

Luego de una buena jugada colectiva, el capitán senegalés remató al primer palo y tapó Courtois.

Doku se metió en el área por la derecha, envió un centro que se desvió y Diaw salvó cuando el balón entraba.

De Cuyper remató a colocar al segundo palo y el arquero voló para enviar la pelota al córner.

Al cabo de la primera mitad, Senegal le gana 1 a 0 a Bélgica y se mete en los octavos de final del Mundial.

Los jugadores de Bélgica y Senegal vuelven para iniciar el segundo tiempo.

Mané desbordó por la izquierda, metió un centro atrás y el delantero definió desviado en el punto penal.

Luego de un pelotazo largo, Sarr controló en velocidad, le ganó a los defensores y le rompió el arco a Courtois, que nada pudo hacer.

Los europeos y los africanos se enfrentan en Seattlepor un lugar en los octavos de final del Mundial 2026

Bélgica y Senegal se enfrentan hoy por los 16avos de final del Mundial 2026, en el Lumen Field de Seattle. El partido pondrá en juego un lugar en los octavos de final y reunirá a dos selecciones que llegan con sensaciones diferentes, pero con argumentos para competir una llave de partido único.

El equipo de Rudi García aterriza en esta instancia invicto en sus últimos cinco partidos y con el impulso de una goleada 5-1 sobre Nueva Zelanda en el cierre de la fase de grupos. Senegal, dirigido por Pape Thiaw, llega con un recorrido más irregular, aunque recuperó confianza con un contundente 5-0 ante Irak en su última presentación.

A qué hora y dónde ver Bélgica vs. Senegal por el Mundial 2026

Estos son los horarios para Centroamérica:

2:00 p. m.: Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. 3:00 p. m.: Panamá.

El partido se podrá ver por los sigiuentes canales: