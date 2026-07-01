Bélgica y Senegal se enfrentan hoy por los 16avos de final del Mundial 2026, en el Lumen Field de Seattle. El partido pondrá en juego un lugar en los octavos de final y reunirá a dos selecciones que llegan con sensaciones diferentes, pero con argumentos para competir una llave de partido único.
El equipo de Rudi García aterriza en esta instancia invicto en sus últimos cinco partidos y con el impulso de una goleada 5-1 sobre Nueva Zelanda en el cierre de la fase de grupos. Senegal, dirigido por Pape Thiaw, llega con un recorrido más irregular, aunque recuperó confianza con un contundente 5-0 ante Irak en su última presentación.
A qué hora y dónde ver Bélgica vs. Senegal por el Mundial 2026
Estos son los horarios para Centroamérica:
- 2:00 p. m.: Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.
- 3:00 p. m.: Panamá.
El partido se podrá ver por los sigiuentes canales:
- Costa Rica: FOX+.
- Panamá: FOX Panamá, Medcom GO, RPC, Telemetro, Tigo Sports Panamá, TVMax, TVN Panamá y TVN Radio 96.5.
- Guatemala: Tigo Sports Guatemala.
- Honduras: Tigo Sports Honduras.
- El Salvador: FOX El Salvador y Tigo Sports.
- Nicaragua: Canal 10 Nicaragua, FOX Nicaragua y Tigo Sports Nicaragua.