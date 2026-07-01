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Mundial 2026

Bélgica 0-1 Senegal, 2T EN VIVO: ya se juega en Seattle – minuto a minuto del partido por los 16avos de final del Mundial 2026

Los europeos y los africanos se enfrentan en Seattlepor un lugar en los octavos de final del Mundial 2026

55' Dos cambios en Bélgica

Dodi Lukébakio y Nicolas Raskin reemplazaron a De Bruyne y Doku.

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51' ¡Gol de Senegal!

Luego de un pelotazo largo, Sarr controló en velocidad, le ganó a los defensores y le rompió el arco a Courtois, que nada pudo hacer.

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50' Diarra se perdió el segundo

Mané desbordó por la izquierda, metió un centro atrás y el delantero definió desviado en el punto penal.

45' ¡Comenzó el segundo tiempo!

Ya se juegan los segundos 45 minutos en Seattle.

Primer cambio en Bélgica

Romelu Lukaku ingresó por De Ketelaere.

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Vuelven los equipos a la cancha

Los jugadores de Bélgica y Senegal vuelven para iniciar el segundo tiempo.

45+5' ¡Final del primer tiempo!

Al cabo de la primera mitad, Senegal le gana 1 a 0 a Bélgica y se mete en los octavos de final del Mundial.

45' 5 más

Se adicionaron 5 minutos más.

44' Diaw volvió a salvar a Senegal

De Cuyper remató a colocar al segundo palo y el arquero voló para enviar la pelota al córner.

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43' Lo tuvo Bélgica

Doku se metió en el área por la derecha, envió un centro que se desvió y Diaw salvó cuando el balón entraba.

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36' Lo tuvo Mané

Luego de una buena jugada colectiva, el capitán senegalés remató al primer palo y tapó Courtois.

31' Se reanuda el partido

Luego del cooling break y el ingreso de un hincha al campo de juego, continúa el partido con normalidad.

27' Primer cooling break

El partido se detiene para que los jugadores se refresquen.

24' ¡Gol de Senegal!

Sarr cabeceó en el punto penal, la pelota pegó en el palo y apareció Diarra para abrir el marcador.

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17' Volvió a avisar Senegal

Gana Gueye remató de media distancia y Courtois contuvo.

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12' Milagro en el área de Bélgica

Sarr llegó en el segundo palo tras una mala salida de Courtois, la pelota pegó en el palo y en el rebote se fue.

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8' Avisó Bélgica

Trossard remató de media distancia y Diaw contuvo en un tiempo.

5' Mejor Senegal en el comienzo

Sin atacar a su rival, el elenco africano es quien tiene la posesión del balón y domina el juego.

0' ¡Comenzó el partido!

Ya se juegan los primeros 45 minutos en Seattle.

Salen los equipos a la cancha

Encabezados por sus capitanes, Bélgica y Senegal salen al campo de juego.

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Vuelven los equipos a la cancha

Tras realizar la entrada en calor, los futbolistas regresaron al vestuario para ultimar detalles.

Mendy, la baja de peso en Senegal

Durante la derrota de Senegal frente a Noruega, correspondiente a la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa del Mundo, el experimentado portero que milita en Al-Ahli, equipo de la máxima categoría de Arabia Saudita, sufrió una lesión de ligamentos en su rodilla izquierda.

Salen los jugadores a entrar en calor

Los futbolistas de Bélgica y Senegal saltan al campo de juego para entrar en calor.

Salen los arqueros a entrar en calor

Tanto los arqueros de Bélgica como de Senegal saltaron al campo de juego para realizar los primeros movimientos precompetitivos.

El equipo arbitral de este partido

  • Árbitro: Said Martínez (El Salvador)
  • Línea 1: Walter López (El Salvador)
  • Línea 2: Christian Ramírez (El Salvador)
  • 4to árbitro: Andrés Rojas (Colombia)
  • 5to árbitro: Alexander Guzmán (Colombia)
  • VAR: Guillermo Pacheco (México)
  • AVAR: Rodolpho Toski (Brasil)
  • SVAR: Carlos Del Cerro Grande (España)
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La formación de Senegal

Los africanos formarán con: Mory Diaw; Moussa Niakhate, Krepin Diatta, Ismail Jakobs; Pape Gueye, Habid Diarra, Idrissa Gueye, Pathe Ciss; Ismaila Sarr, Iliman Ndiaye y Sadio Mané

La formación de Bélgica

Los europeos saldrán a la cancha con: Thibaut Courtois; Timothy Castagne, Maxim De Cuyper, Youri Tielemans, Hans Vanaken, Kevin De Bruyne; Leandro Trossard, Jeremy Doku y Charles De Ketelaere.

El camino de Senegal en el Mundial

El elenco africano clasificó como uno de los ocho mejores terceros, ya que cosechó tres puntos producto de dos derrotas y una victoria. Sus resultados fueron:

  • Fecha 1: Senegal 1 vs. Francia 3
  • Fecha 2: Senegal 2 vs. Noruega 3
  • Fecha 3: Senegal 5 vs. Iraq 0

El camino de Bélgica en el Mundial

El elenco europeo terminó como puntero del Grupo G con cinco unidades, producto de dos empates y una victoria. Sus resultados fueron:

  • Fecha 1: Bélgica 1 vs. Egipto 1
  • Fecha 2: Bélgica 0 vs. Irán 0
  • Fecha 3: Bélgica 5 vs. Nueva Zelanda 1
Gustavo Pando

Por Gustavo Pando

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Bélgica vs. Senegal se juegan el pase a octavos de final.
© Getty ImagesBélgica vs. Senegal se juegan el pase a octavos de final.

Bélgica y Senegal se enfrentan hoy por los 16avos de final del Mundial 2026, en el Lumen Field de Seattle. El partido pondrá en juego un lugar en los octavos de final y reunirá a dos selecciones que llegan con sensaciones diferentes, pero con argumentos para competir una llave de partido único.

El equipo de Rudi García aterriza en esta instancia invicto en sus últimos cinco partidos y con el impulso de una goleada 5-1 sobre Nueva Zelanda en el cierre de la fase de grupos. Senegal, dirigido por Pape Thiaw, llega con un recorrido más irregular, aunque recuperó confianza con un contundente 5-0 ante Irak en su última presentación.

A qué hora y dónde ver Bélgica vs. Senegal por el Mundial 2026

Estos son los horarios para Centroamérica:

  • 2:00 p. m.: Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.
  • 3:00 p. m.: Panamá.

El partido se podrá ver por los sigiuentes canales:

  • Costa Rica: FOX+.
  • Panamá: FOX Panamá, Medcom GO, RPC, Telemetro, Tigo Sports Panamá, TVMax, TVN Panamá y TVN Radio 96.5.
  • Guatemala: Tigo Sports Guatemala.
  • Honduras: Tigo Sports Honduras.
  • El Salvador: FOX El Salvador y Tigo Sports.
  • Nicaragua: Canal 10 Nicaragua, FOX Nicaragua y Tigo Sports Nicaragua.

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