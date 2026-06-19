Dónde juegan Escocia vs. Marruecos: estadio, ciudad y pronóstico del clima

Marruecos sabe que tiene que ganar ante Escocia para soñar con la clasificación a la siguiente ronda del Mundial 2026.

Escocia y Marruecos jugarán este viernes 19 de junio uno de los partidos más importantes del Grupo C del Mundial 2026 en una sede con historia muy reconocible en el deporte estadounidense: el Boston Stadium.

Fuera de la Copa del Mundo, el recinto es el Gillette Stadium, casa de los New England Patriots de la NFL y del New England Revolution de la MLS. Aunque la sede se identifica como Boston durante el torneo, el estadio está ubicado en Foxborough, en el estado de Massachusetts, dentro del área metropolitana de Boston.

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El cruce tendrá un marco especial. Escocia llega con el impulso de haber vencido 1-0 a Haití en el debut, mientras que Marruecos viene de empatar 1-1 ante Brasil. Por eso, el partido puede empezar a marcar el rumbo real del grupo antes de la última fecha.

Dónde juegan Escocia vs. Marruecos

El partido entre Escocia y Marruecos se jugará en Foxborough, Massachusetts, Estados Unidos.

La sede aparece en la programación oficial de FIFA como Boston Stadium, una denominación utilizada durante el Mundial por cuestiones comerciales. En la vida cotidiana del deporte estadounidense, el estadio es conocido como Gillette Stadium.

El detalle geográfico no es menor: aunque se lo vincula con Boston por la sede mundialista, el recinto no está dentro de la ciudad. Se encuentra a varios kilómetros del centro, en una zona históricamente asociada a grandes eventos deportivos, conciertos y partidos de fútbol internacional.

El Gillette Stadium, una sede con ADN de NFL y MLS

El Gillette Stadium fue inaugurado en 2002 y se convirtió desde entonces en uno de los escenarios más importantes de Nueva Inglaterra.

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Su identidad está muy ligada al fútbol americano. Allí juegan los New England Patriots, una de las franquicias más conocidas de la NFL. Pero también tiene recorrido futbolero: es la casa del New England Revolution, club de la MLS, y ha recibido partidos internacionales durante años.

Para el Mundial 2026, esa doble identidad importa. El estadio llega acostumbrado a eventos masivos, pero también con adaptación futbolística suficiente para recibir partidos de selecciones.

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Capacidad del Boston Stadium para el Mundial 2026

La capacidad del Boston Stadium para el Mundial se ubica cerca de los 65.000 espectadores.

No es el estadio más grande del torneo, pero sí uno de los escenarios estadounidenses de mayor tradición deportiva. Su tamaño, su estructura abierta y su ubicación en el área de Boston lo convierten en una sede de fuerte convocatoria.

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Para Escocia, el marco puede ser especialmente importante. La Tartan Army suele movilizar mucha gente y ya le dio color al debut ante Haití. Ante Marruecos, ese factor puede volver a sentirse en las tribunas.

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Qué partidos del Mundial 2026 se juegan en Boston Stadium

El Boston Stadium tendrá siete partidos durante el Mundial 2026: cinco de fase de grupos y dos de eliminación directa.

Entre los encuentros programados aparecen:

Haití 0-1 Escocia — 13 de junio, Grupo C

— 13 de junio, Grupo C Irak 1-4 Noruega — 16 de junio, Grupo I

— 16 de junio, Grupo I Escocia vs. Marruecos — 19 de junio, Grupo C

— 19 de junio, Grupo C Inglaterra vs. Ghana — 23 de junio, Grupo L

— 23 de junio, Grupo L Noruega vs. Francia — 26 de junio, Grupo I

— 26 de junio, Grupo I 16avos de final — 29 de junio

— 29 de junio Cuartos de final — 9 de julio

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Cómo estará el clima para Escocia vs. Marruecos

El partido se jugará por la tarde en Foxborough y el clima puede ser un factor moderado. Para la franja del encuentro se espera una temperatura cercana a los 24°C, con condiciones agradables y sin un escenario extremo de calor.

El estadio es abierto, por lo que el viento, la humedad y la temperatura pueden influir directamente en el desarrollo del juego. Aun así, el contexto climático aparece bastante manejable para ambas selecciones.

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Datos de Escocia vs. Marruecos

Partido: Escocia vs. Marruecos

Escocia vs. Marruecos Instancia: Fase de grupos

Fase de grupos Fecha: viernes 19 de junio

viernes 19 de junio Ciudad: Foxborough, Massachusetts

Foxborough, Massachusetts Área sede: Boston

Boston Estadio: Gillette Stadium / Boston Stadium

Gillette Stadium / Boston Stadium Capacidad estimada: cerca de 65.000 espectadores

cerca de 65.000 espectadores Clima estimado: templado, cerca de 24°C