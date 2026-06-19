Cristiano Ronaldo publicó un mensaje contundente después de días cargados por las críticas a Portugal, el empate ante República Democrática del Congo y la polémica alrededor de su figura.

Portugal atraviesa horas incómodas en el Mundial 2026. El empate 1-1 ante República Democrática del Congo en el debut dejó al equipo bajo presión: pese a dominar la posesión y completar una enorme cantidad de pases, el seleccionado luso apenas generó peligro real y terminó con solo un remate al arco. La actuación abrió una ola de críticas contra el funcionamiento del equipo y también contra Cristiano Ronaldo.

A los 41 años, CR7 sigue siendo la gran referencia de Portugal, pero su partido ante Congo volvió a alimentar el debate sobre su peso dentro del equipo y su sequía goleadora en grandes torneos.

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Tras el empate, varios hinchas apuntaron contra compañeros de Ronaldo, especialmente Bruno Fernandes, por la falta de conexiones ofensivas con el delantero. También hubo repercusiones por una frase de João Neves sobre Cristiano, a quien definió como “un jugador más”.

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Cristiano Ronaldo rompió el silencio

En medio de la polémica, el máximo goleador de la historia del fútbol subió a Instagram una foto grupal con sus compañeros durante un entrenamiento y escribió: “Sempre Unidos!”, junto a una bandera de Portugal.

La imagen que compartió CR7 en medio de la controversia que rodea a Portugal (Instagram).

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En pocos minutos, la publicación acumuló cientos de miles de “me gusta” y miles de comentarios. Uno de los mensajes que más llamó la atención fue el de Kylian Mbappé, el astro de Francia y Real Madrid, que comentó “GOAT” (acrónimo que en inglés significa “El Mejor de Todos los Tiempos”).

Mbappe le demostró su apoyo al Comandante (Instagram).

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Mientras tanto, dentro del plantel portugués intentan cerrar filas. Rúben Dias, uno de los referentes del equipo, aseguró que Portugal busca aislarse de las críticas y concentrarse en los próximos partidos del grupo.

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En síntesis

El 1-1 vs. Congo abrió una ola de críticas contra el funcionamiento de Portugal y también contra Cristiano Ronaldo.

CR7 subió a Instagram una foto grupal con sus compañeros durante un entrenamiento y escribió: “Sempre Unidos!” .

durante un entrenamiento y escribió: . En los comentarios del posteo, el histórico goleador recibió el apoyo de Kylian Mbappé.