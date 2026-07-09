Marruecos se quedó con una verdadera joya que apenas tiene 18 años y antes tuvo un pasado con la selección francesa.

Marruecos enfrenta a Francia por los cuartos de final del Mundial 2026 y uno de los nombres que mejor resume el trasfondo de este partido es Ayyoub Bouaddi. El mediocampista nació en Senlis, al norte de París, se formó en el sistema francés, pasó por las selecciones juveniles de Les Bleus y era visto como una de las grandes promesas del fútbol de ese país.

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Sin embargo, antes del Mundial tomó una decisión que hizo ruido: eligió representar a Marruecos, el país de origen de su familia. Hoy, esa elección ya no aparece como una apuesta de futuro, sino como una realidad competitiva. Bouaddi suma minutos importantes con los Leones del Atlas en plena Copa del Mundo y llega al cruce ante Francia como uno de los casos más sensibles para Les Bleus.

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Quién es Ayyoub Bouaddi, el futbolista nacido en Francia que juega para Marruecos

Ayyoub Bouaddi es un mediocampista de Lille que nació en Senlis, Francia, y tiene raíces marroquíes por sus padres. Su recorrido internacional empezó con las selecciones juveniles francesas, donde fue considerado durante años uno de los talentos a seguir.

El cambio llegó en 2026. Bouaddi decidió representar a Marruecos y rápidamente pasó a tener un lugar real dentro del equipo. Su caso fue especialmente comentado en Francia porque no se trataba de un futbolista desconocido: era una de las grandes apariciones del Lille y ya venía acumulando rodaje en Ligue 1 y competiciones europeas.

En el contexto del partido entre Francia y Marruecos, su historia pesa más. Bouaddi nació, creció y se formó futbolísticamente en Francia, pero hoy defiende la camiseta marroquí en el escenario más grande.

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Por qué su elección por Marruecos hizo tanto ruido en Francia

Si bien son seis los jugadores de esta selección de Marruecos que nacieron en Francia, el caso Bouaddi impactó porque en Les Bleus lo tenían identificado desde hacía tiempo. El mediocampista había pasado por las selecciones juveniles francesas y formaba parte de una generación de futbolistas muy valorada por Les Bleus.

En marzo de 2026, Didier Deschamps había reconocido que todavía era pronto para citarlo a la selección mayor francesa. Poco después, el 15 de mayo, Bouaddi anunció su decisión de representar a Marruecos. Ese movimiento cambió por completo el rumbo de su carrera internacional.

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Para Francia, fue una pérdida simbólica y deportiva. Para Marruecos, una incorporación de enorme proyección. Y para el partido de cuartos de final, un condimento especial: uno de los talentos formados en Francia estará del otro lado.

El mediocampista de Lille que Marruecos ya usa en el Mundial 2026

Bouaddi llegó al Mundial 2026 con la etiqueta de promesa, pero el torneo lo está mostrando como algo más: se convirtió en una pieza importante de Marruecos.

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Bouaddi con el Lille.

El cuerpo técnico no lo llevó solo para sumar experiencia. Ya lo utilizó en partidos importantes: jugó 90 minutos ante Brasil, volvió a completar 90 frente a Escocia, sumó 79 contra Países Bajos y disputó 63 ante Canadá. Antes del Mundial, también había jugado 53 minutos en un amistoso contra Noruega.

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Esos números cambian la lectura sobre su presente. Bouaddi no es apenas un futbolista joven convocado para el futuro. Marruecos ya lo está usando en partidos de máxima exigencia.

Su explosión precoz en Lille

Bouaddi empezó a llamar la atención muy temprano. Debutó con el Lille a los 16 años y 3 días ante el KI Klaksvik, por la UEFA Conference League, un estreno que lo puso rápidamente en el radar del fútbol europeo.

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Con el paso de los meses, dejó de ser una aparición puntual y empezó a ganar espacio dentro del primer equipo. El Lille lo fue llevando con cuidado, pero también con decisión, hasta convertirlo en un jugador habitual del plantel profesional.

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Una de las actuaciones que más lo expuso fue ante Real Madrid, un partido que también fue citado por el entorno marroquí como prueba de su capacidad para competir en escenarios de máxima presión. Para un jugador de su edad, responder en ese tipo de contexto fue clave.

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La temporada que confirmó su crecimiento

El crecimiento de Bouaddi no se explica por un solo partido. Su evolución en el Lille fue sostenida.

En la Ligue 1 2025, disputó 30 partidos, fue titular en 28, sumó 2321 minutos y dio 1 asistencia. Para un mediocampista tan joven, esa carga de minutos habla de un nivel de confianza muy alto por parte del club.

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La progresión también se nota al mirar sus temporadas anteriores. En 2024 había jugado 24 partidos, con 11 titularidades y 1149 minutos. En 2023, apenas había registrado 9 encuentros y 131 minutos.

El salto fue claro: pasó de ser una aparición prometedora a convertirse en un futbolista estable dentro del once. Además, sumó experiencia en torneos UEFA, un roce europeo que explica por qué llegó preparado para competir con Marruecos.

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Qué tipo de jugador es Ayyoub Bouaddi

Bouaddi es un mediocampista de equilibrio, circulación y lectura de juego. No es un volante que se destaque por cifras goleadoras, sino por su capacidad para ordenar, ofrecer líneas de pase y sostener el ritmo del equipo.

Sus partidos con Marruecos en el Mundial muestran esa función. Completó 59 pases ante Brasil, 57 frente a Escocia, 45 contra Países Bajos y 26 ante Canadá. También aportó trabajo defensivo y ya había registrado 3 quites en el amistoso ante Noruega.

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Su valor está en la continuidad. Bouaddi le da al mediocampo una opción capaz de ayudar en la salida, acompañar la posesión y sostener la estructura del equipo. Para Marruecos, ese perfil es clave en partidos donde necesita competir desde el orden y no solo desde la inspiración individual.

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El estudiante brillante que también sorprendió fuera de la cancha

Bouaddi no solo llamó la atención por su precocidad futbolística. En Francia también se habló de él por su perfil fuera del campo. Durante su etapa de formación ganó un concurso de oratoria en el Elíseo, un dato que reforzó la imagen de un jugador con una madurez poco común para su edad.

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Esa parte de su historia ayuda a explicar por qué en Lille siempre se lo vio como un futbolista distinto. Su lectura del juego, su calma para competir y su capacidad para adaptarse rápidamente a escenarios grandes parecen ir de la mano con una personalidad formada antes de tiempo.

Por eso, su irrupción no se cuenta solo desde los minutos o los partidos. Bouaddi aparece como una de esas promesas que combinan talento, cabeza y contexto competitivo.

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