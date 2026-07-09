Cuántos jugadores “extranjeros” tiene Marruecos en el Mundial 2026: quiénes son y dónde nacieron

No son “extranjeros” en términos deportivos, porque representan a Marruecos en el Mundial 2026 por sus raíces familiares, pero si nacieron fuera del territorio nacional.

Marruecos enfrenta a Francia por los cuartos de final del Mundial 2026 con un plantel atravesado por un dato fuerte: 19 de sus 26 futbolistas nacieron fuera del país. No son “extranjeros” en términos deportivos, porque representan a los Leones del Atlas por sus raíces marroquíes, pero sí nacieron en otros territorios.

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El tema toma todavía más relevancia en la previa del cruce ante Les Bleus. Seis de esos jugadores nacieron justamente en suelo francés, un reflejo del peso que tiene la diáspora marroquí en Europa y de cómo Marruecos construyó una selección competitiva a partir de futbolistas formados en distintos países.

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Cuántos jugadores de Marruecos nacieron fuera del país

De los 26 convocados de Marruecos para el Mundial 2026, 19 nacieron fuera del territorio marroquí. Es decir, solo siete futbolistas del plantel nacieron en Marruecos.

El reparto de los nacidos en el extranjero es el siguiente:

España : 6 jugadores

: 6 jugadores Francia : 6 jugadores

: 6 jugadores Bélgica : 3 jugadores

: 3 jugadores Países Bajos : 3 jugadores

: 3 jugadores Canadá: 1 jugador

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El dato ayuda a entender una parte importante del crecimiento reciente de Marruecos: la captación de futbolistas con ascendencia marroquí nacidos en países con comunidades muy fuertes de migrantes.

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Quiénes son los 19 jugadores de Marruecos nacidos en el extranjero

Estos son los jugadores de Marruecos que nacieron fuera del país y forman parte de la convocatoria en el Mundial 2026:

Marruecos es una selección formada por su diáspora (Getty Images).

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Yassine Bounou — Canadá

— Canadá Munir El Kajoui — España

— España Achraf Hakimi — España

— España Noussair Mazraoui — Países Bajos

— Países Bajos Chadi Riad — España

— España Issa Diop — Francia

— Francia Anass Salah-Eddine — Países Bajos

— Países Bajos Zakaria El Ouahdi — Bélgica

— Bélgica Redouane Halhal — Francia

— Francia Sofyan Amrabat — Países Bajos

— Países Bajos Bilal El Khannouss — Bélgica

— Bélgica Ismael Saibari — España

— España Neil El Aynaoui — Francia

— Francia Samir El Mourabet — Francia

— Francia Ayyoub Bouaddi — Francia

— Francia Brahim Díaz — España

— España Chemsdine Talbi — Bélgica

— Bélgica Gessime Yassine — Francia

— Francia Ayoube Amaimouni — España

Los 7 jugadores de Marruecos que nacieron en el país

Aunque la mayoría del plantel nació fuera de Marruecos, la convocatoria también cuenta con siete futbolistas nacidos en territorio marroquí. Son los siguientes:

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Ahmed Reda Tagnaouti

Marwane Saadane

Youssef Belammari

Azzedine Ounahi

Soufiane Rahimi

Amine Sbai

Ayoub El Kaabi

Este grupo completa la lista de 26 convocados por Mohamed Ouahbi para el Mundial 2026.

Marruecos hizo historia con 11 “extranjeros” en cancha

El dato de los 19 futbolistas nacidos fuera del país ya tuvo un capítulo histórico en este Mundial 2026. En el partido contra Brasil, Marruecos se convirtió en la primera selección en la historia de los Mundiales en jugar con un 11 integrado completamente por futbolistas nacidos en el extranjero.

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Ese registro se dio durante unos 25 minutos del encuentro, que terminó en empate 1-1. El dato confirma el peso que tiene la diáspora dentro del proyecto marroquí y explica por qué esta característica vuelve a tomar relevancia en la previa del cruce de cuartos de final ante Francia.

Los nacidos en Francia, el dato que cruza el partido de cuartos

El partido contra Francia tiene un condimento especial para Marruecos: seis jugadores de su plantel nacieron en Francia. Son Issa Diop, Redouane Halhal, Neil El Aynaoui, Samir El Mourabet, Ayyoub Bouaddi y Gessime Yassine.

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Francia es uno de los países que más talento formó para otras selecciones en este Mundial, y Marruecos uno de los equipos que mejor aprovechó ese vínculo con la diáspora.

Hace 100 días, Ayyoub Bouaddi todavía formaba parte de las selecciones juveniles de Francia (Getty Images).

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Para los Leones del Atlas, el cruce de cuartos no solo enfrenta a dos selecciones que ya se vieron las caras en Qatar 2022. También pone frente a frente a Francia con varios futbolistas que nacieron o se formaron dentro de su propio sistema futbolístico.

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España también aporta seis futbolistas a Marruecos

España es el otro país con mayor presencia en esta lista. Allí nacieron seis jugadores de Marruecos: Munir El Kajoui, Achraf Hakimi, Chadi Riad, Ismael Saibari, Brahim Díaz y Ayoube Amaimouni.

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Achraf Hakimi nació en Madrid, capital de España (Getty Images).

Entre ellos aparecen dos nombres muy importantes. Achraf Hakimi es uno de los líderes del equipo y una de las grandes figuras de Marruecos desde hace años. Brahim Díaz, por su parte, le dio al seleccionado marroquí un salto de calidad ofensivo y fue una de las incorporaciones más resonantes del último ciclo.

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Bélgica, Países Bajos y Canadá completan la lista

Además de Francia y España, Marruecos también tiene futbolistas nacidos en Bélgica, Países Bajos y Canadá.

En Bélgica nacieron Zakaria El Ouahdi, Bilal El Khannouss y Chemsdine Talbi. En Países Bajos lo hicieron Noussair Mazraoui, Anass Salah-Eddine y Sofyan Amrabat. El único caso nacido fuera de Europa es Yassine Bounou, quien nació en Canadá.

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Todos ellos refuerzan una característica central de esta generación marroquí: un plantel armado con jugadores nacidos en distintos contextos, pero unidos por el origen familiar y por la decisión de representar a Marruecos.

Por qué Marruecos tiene tantos jugadores nacidos fuera del país

La explicación está en la diáspora marroquí. Durante décadas, muchas familias de origen marroquí se instalaron en países como Francia, España, Bélgica y Países Bajos. De esas comunidades surgieron futbolistas que crecieron y se formaron fuera del país, pero mantuvieron el vínculo con Marruecos.

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La Federación Marroquí trabajó especialmente en esa captación y logró convencer a varios futbolistas de doble nacionalidad. El resultado es un plantel con formación europea, experiencia internacional y una identidad muy fuerte con los Leones del Atlas.

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Ese modelo ya había dado resultado en Qatar 2022, cuando Marruecos hizo historia al llegar a semifinales. En 2026, el equipo vuelve a estar entre los ocho mejores y ahora se mide con Francia por un lugar en semifinales.

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Datos clave