Conozca a los jugadores de Marruecos que intentarán eliminar al máximo candidato a ganar el Mundial 2026.

Marruecos llega a los cuartos de final del Mundial 2026 como una de las selecciones más fuertes del torneo y también como una de las más internacionales en la composición de su plantel. Los Leones del Atlas no dependen de una sola liga ni de un único mercado: tienen jugadores repartidos entre Europa, Medio Oriente y el fútbol local marroquí.

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De acuerdo con los valores de mercado de Transfermarkt, el plantel de Marruecos tiene una cotización total estimada de 447,70 millones de euros.

El jugador más valioso de la selección es Achraf Hakimi, del Paris Saint-Germain, con un valor de mercado de 80 millones de euros. Detrás aparecen nombres como Ayyoub Bouaddi, Ismael Saibari, Brahim Díaz, Bilal El Khannouss y Chemsdine Talbi, que explican el peso económico de una selección con mucho talento joven y varios futbolistas instalados en clubes importantes.

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Cuál es el valor total de la Selección de Marruecos

La Selección de Marruecos tiene un valor total de mercado estimado en 447,70 millones de euros, según Transfermarkt. Esa cifra ubica al equipo africano como un plantel de alto valor dentro del Mundial 2026, especialmente por la presencia de jugadores en ligas europeas de primer nivel.

El dato también refleja el crecimiento de Marruecos como proyecto deportivo. Ya no se trata únicamente de una selección competitiva por su funcionamiento colectivo, sino de un plantel con futbolistas cotizados en mercados muy fuertes.

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El caso más claro es Achraf Hakimi, lateral derecho del PSG, tasado en 80 millones de euros. Pero no es el único. Ayyoub Bouaddi, mediocampista de Lille, aparece con 50 millones, mientras que Ismael Saibari, del Bayern Múnich, alcanza los 40 millones.

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Los jugadores más valiosos de Marruecos en el Mundial 2026

Los futbolistas de mayor valor de mercado en Marruecos son:

Achraf Hakimi — Paris Saint-Germain — €80 millones

— — Ayyoub Bouaddi — Lille — €50 millones

— — Ismael Saibari — Bayern Múnich — €40 millones

— — Brahim Díaz — Real Madrid — €35 millones

— — Bilal El Khannouss — Stuttgart — €35 millones

— — Chemsdine Talbi — Sunderland — €25 millones

— — Neil El Aynaoui — Roma — €23 millones

— — Samir El Mourabet — Strasbourg — €22 millones

— — Noussair Mazraoui — Manchester United — €18 millones

— — Zakaria El Ouahdi — Genk — €17 millones

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La lista muestra una mezcla muy marcada. Marruecos tiene futbolistas en gigantes como Real Madrid, PSG, Bayern Múnich y Manchester United, pero también en clubes de desarrollo fuerte como Lille, Strasbourg, Genk y Stuttgart.

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En qué clubes juegan los convocados de Marruecos

Estos son los 26 jugadores convocados por Marruecos para el Mundial 2026, con sus clubes y valores de mercado estimados:

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Arqueros

Yassine Bounou — Al-Hilal — €3 millones

— — Ahmed Reda Tagnaouti — AS FAR Rabat — €1 millón

— — Munir El Kajoui — sin club — €600 mil

Defensores

Chadi Riad — Crystal Palace — €15 millones

— — Issa Diop — Fulham — €8 millones

— — Redouane Halhal — KV Mechelen — €5 millones

— — Marwane Saadane — sin club — €400 mil

— — Anass Salah-Eddine — Roma — €12 millones

— — Youssef Belammari — Al Ahly — €1,2 millones

— — Achraf Hakimi — Paris Saint-Germain — €80 millones

— — Noussair Mazraoui — Manchester United — €18 millones

— — Zakaria El Ouahdi — Genk — €17 millones

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Mediocampistas

Sofyan Amrabat — Fenerbahce — €10 millones

— — Ayyoub Bouaddi — Lille — €50 millones

— — Neil El Aynaoui — Roma — €23 millones

— — Samir El Mourabet — Strasbourg — €22 millones

— — Azzedine Ounahi — Girona — €10 millones

— — Ismael Saibari — Bayern Múnich — €40 millones

— — Bilal El Khannouss — Stuttgart — €35 millones

Delanteros

Amine Sbaï — Angers — €4 millones

— — Brahim Díaz — Real Madrid — €35 millones

— — Chemsdine Talbi — Sunderland — €25 millones

— — Gessime Yassine — Strasbourg — €12 millones

— — Ayoube Amaimouni-Echghouyab — Eintracht Frankfurt — €10 millones

— — Soufiane Rahimi — Al-Ain — €6 millones

— — Ayoub El Kaabi — Olympiacos — €4,5 millones

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Marruecos, una selección repartida por grandes ligas

Una de las características más llamativas del plantel marroquí es la variedad de clubes y ligas representadas. Hay jugadores en la Premier League, LaLiga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1, la liga saudí, el fútbol emiratí, Grecia, Bélgica, Países Bajos y Marruecos.

Esa distribución ayuda a entender la construcción actual de los Leones del Atlas. Marruecos combina futbolistas de experiencia, como Bounou, Hakimi, Mazraoui, Amrabat, Rahimi y El Kaabi, con una generación joven que ya tiene valores de mercado muy altos.

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El caso de Ayyoub Bouaddi es uno de los más claros. Con apenas 18 años, el mediocampista de Lille aparece tasado en 50 millones de euros, solo por detrás de Hakimi dentro del plantel. Su presencia confirma el peso del recambio generacional en esta selección.

Los clubes más fuertes que aportan jugadores a Marruecos

Entre los clubes más importantes que tienen jugadores en Marruecos aparecen:

Real Madrid : Brahim Díaz

: Brahim Díaz Paris Saint-Germain : Achraf Hakimi

: Achraf Hakimi Bayern Múnich : Ismael Saibari

: Ismael Saibari Manchester United : Noussair Mazraoui

: Noussair Mazraoui Roma : Anass Salah-Eddine y Neil El Aynaoui

: Anass Salah-Eddine y Neil El Aynaoui Crystal Palace : Chadi Riad

: Chadi Riad Fulham : Issa Diop

: Issa Diop Lille : Ayyoub Bouaddi

: Ayyoub Bouaddi Stuttgart : Bilal El Khannouss

: Bilal El Khannouss Eintracht Frankfurt: Ayoube Amaimouni-Echghouyab

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La presencia de futbolistas en clubes de ese nivel explica por qué Marruecos ya no puede ser leído como una sorpresa. Es una selección con recorrido internacional, jugadores de élite y un valor de mercado que acompaña su rendimiento deportivo.

Quién es el jugador más caro de Marruecos

El futbolista más caro de Marruecos en el Mundial 2026 es Achraf Hakimi. El lateral derecho del Paris Saint-Germain tiene un valor de mercado estimado en 80 millones de euros.

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Hakimi, el más valorado. (Getty Images).

Hakimi no solo es el jugador más cotizado del plantel, sino también una de las grandes figuras del equipo. Su recorrido en clubes como Real Madrid, Borussia Dortmund, Inter y PSG lo convirtió en una referencia internacional.

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En esta selección, además, su peso va más allá del valor económico. Hakimi es líder, titular indiscutido y una de las principales armas ofensivas desde la banda derecha.

Datos clave

Marruecos tiene 26 convocados en el Mundial 2026.

en el Mundial 2026. El valor total del plantel es de 447,70 millones de euros , según Transfermarkt.

, según Transfermarkt. El jugador más valioso es Achraf Hakimi , con €80 millones .

, con . Ayyoub Bouaddi es el segundo más caro, con €50 millones .

es el segundo más caro, con . Marruecos tiene jugadores en clubes como PSG, Real Madrid, Bayern Múnich, Manchester United, Roma, Lille y Stuttgart .

. La selección combina figuras de experiencia con varios futbolistas jóvenes de alto valor de mercado.