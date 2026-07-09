Quién es el DT de Marruecos que enfrenta a Francia en el Mundial 2026

El DT fue elegido por la Federación debido a que se consagró campeón del Mundial Sub-20 con los marroquíes.

Marruecos vuelve a jugar un partido de enorme peso en el Mundial 2026 y en el banco aparece un nombre que no responde al molde habitual de los grandes seleccionadores: Mohamed Ouahbi. El entrenador marroquí conduce este jueves 9 de julio a los Leones del Atlas ante Francia, por los cuartos de final, en el Gillette Stadium de Foxborough.

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Su caso llama la atención porque llegó al cargo sin el recorrido clásico de una exestrella ni el respaldo de una carrera mediática como jugador. Ouahbi construyó su perfil desde otro lugar: el trabajo de formación, las divisiones juveniles y los procesos largos. Por eso, el cruce ante Didier Deschamps y una potencia como Francia aparece como el examen más fuerte de su ciclo.

Quién es Mohamed Ouahbi, el entrenador de Marruecos

Mohamed Ouahbi es el actual director técnico de Marruecos en el Mundial 2026. Nació futbolísticamente como entrenador en Bélgica y su nombre está muy asociado al desarrollo de jóvenes talentos, especialmente por su largo paso por la estructura del Anderlecht y por su trabajo previo con las divisiones juveniles marroquíes.

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Fue campeón del mundo Sub-20 con Marruecos en 2025 y en marzo de 2026 la federación marroquí decidió destituir a Walid Regragui de la selección mayor para apostar por Ouahbi.

Su llegada representó una decisión fuerte. Marruecos venía de instalarse entre las selecciones más competitivas del mundo y eligió a un entrenador de perfil bajo, pero con una trayectoria profunda en formación.

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De la cantera de Anderlecht al banco de Marruecos

La carrera de Ouahbi se explica, en gran parte, por su paso por Anderlecht. En 2003 ingresó al centro de formación del club belga y pasó cerca de 17 años trabajando en sus divisiones juveniles.

Ese recorrido marcó su identidad como entrenador. Ouahbi no hizo su nombre desde los grandes flashes ni desde una carrera de exfutbolista famoso, sino desde el trabajo diario con juveniles, la corrección técnica y la construcción de futbolistas a largo plazo.

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En 2015 también tuvo contacto con el primer equipo de Anderlecht, cuando integró el cuerpo técnico de Besnik Hasi como T3. Esa experiencia le permitió acercarse al fútbol profesional, aunque sin despegarse de la base que lo define: la formación.

El antecedente que lo respaldó: campeón del mundo Sub-20 con Marruecos

El dato que termina de explicar su salto a la selección mayor es su paso por el equipo juvenil de Marruecos. Ouahbi fue campeón del mundo Sub-20, un logro que transformó su perfil dentro del proyecto marroquí.

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Ese título le dio algo más que prestigio. También lo instaló como un entrenador capaz de trasladar el trabajo formativo a la competencia de máxima exigencia. Por eso, cuando Marruecos decidió cambiar de ciclo antes del Mundial 2026, su nombre aparecía con un respaldo concreto: ya había ganado con una generación joven y ya conocía desde adentro buena parte del proyecto deportivo de la federación.

Por qué Marruecos apostó por Mohamed Ouahbi

La elección de Ouahbi no fue un movimiento menor. Marruecos ya no compite desde el lugar de la sorpresa, sino desde una posición de exigencia. Después de instalarse en la élite mundial, la selección quedó obligada a sostener resultados y a confirmar que su crecimiento no era pasajero.

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En ese contexto, apostar por un técnico de perfil formativo fue una señal clara. Marruecos no buscó solamente un apellido fuerte, sino alguien que conociera el trabajo de base, el desarrollo de jugadores y la lógica de un proyecto de continuidad.

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El reto era evidente: transformar esa experiencia en rendimiento inmediato con la selección mayor. Y el Mundial 2026 le puso ese desafío desde el primer día.

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Cómo le fue a Marruecos con Ouahbi en el Mundial 2026

Marruecos llega al duelo contra Francia con una campaña que respalda el trabajo de Ouahbi. En el Mundial 2026, los Leones del Atlas comenzaron con un 1-1 ante Brasil, luego vencieron 1-0 a Escocia y superaron 4-2 a Haití.

Ya en fase eliminatoria, Marruecos eliminó a Países Bajos tras empatar 1-1 y ganar 3-2 en los penales. Después, en octavos de final, firmó una de sus mejores actuaciones del torneo con un 3-0 sobre Canadá.

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Esa secuencia dejó a Marruecos en cuartos de final con una racha muy sólida: cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos. El equipo no solo avanzó, sino que lo hizo con respuestas competitivas ante rivales de diferentes perfiles.

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Cómo juega el Marruecos de Mohamed Ouahbi

Marruecos no necesita exagerar su discurso táctico para mostrar una idea clara. En el tramo decisivo del Mundial, el equipo se ha apoyado en una estructura ordenada y competitiva.

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Ante Canadá, Marruecos utilizó un 4-2-3-1, el mismo dibujo que aparece como base para el duelo ante Francia. Esa formación le permite sostener equilibrio en el mediocampo, darle libertad a sus jugadores ofensivos y protegerse sin renunciar a atacar.

El equipo de Ouahbi no se presenta como un laboratorio de cambios permanentes. Más bien muestra una base estable, una organización reconocible y una capacidad importante para competir desde el orden. Esa seriedad colectiva es una de las claves que lo llevó hasta los cuartos de final.

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Francia, el gran examen para Mohamed Ouahbi

El partido ante Francia es mucho más que un cruce de cuartos. Para Mohamed Ouahbi, representa la prueba que puede definir el peso real de su ciclo al frente de Marruecos.

Enfrente estará Didier Deschamps, un entrenador con enorme recorrido internacional y con una selección acostumbrada a jugar instancias decisivas. La diferencia de trayectoria entre ambos bancos también le agrega atractivo al duelo.

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Ouahbi llega con el respaldo de una campaña convincente, pero ahora deberá demostrar si su Marruecos puede sostenerse ante una de las grandes potencias del torneo. El partido puede marcar un antes y un después: de técnico elegido como apuesta interna a entrenador capaz de llevar a los Leones del Atlas otra vez a la mesa más grande del fútbol mundial.

Datos clave de Mohamed Ouahbi

Mohamed Ouahbi es el actual entrenador de Marruecos en el Mundial 2026 .

es el actual entrenador de en el . Asumió tras la salida de Walid Regragui en marzo de 2026.

en marzo de 2026. Construyó gran parte de su carrera en la cantera de Anderlecht .

. Fue campeón del mundo Sub-20 con Marruecos en 2025.

en 2025. En el Mundial 2026 llevó a Marruecos hasta los cuartos de final.

Su equipo enfrenta a Francia este jueves 9 de julio en el Gillette Stadium de Foxborough.