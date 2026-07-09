Mundial 2026: cuántos jugadores de Marruecos nacieron en Francia y quiénes son

Nacieron en territorio francés, pero eligieron representar a Marruecos en el Mundial 2026 por sus raíces familiares.

Marruecos enfrenta este jueves a Francia por los cuartos de final del Mundial 2026 en un partido cargado de historia futbolística, migratoria y emocional. No solo por el antecedente de Qatar 2022, cuando Les Bleus eliminaron a los Leones del Atlas en semifinales, sino también por un dato que atraviesa directamente a este cruce: seis jugadores del plantel marroquí nacieron en Francia.

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Se trata de Issa Diop, Redouane Halhal, Neil El Aynaoui, Samir El Mourabet, Ayyoub Bouaddi y Gessime Yassine. Todos nacieron en territorio francés, pero eligieron representar a Marruecos por sus raíces familiares. Algunos pasaron por selecciones juveniles francesas; otros hicieron el recorrido directamente por las categorías menores marroquíes. Hoy forman parte de una generación que llevó otra vez a Marruecos a meterse entre los ocho mejores del mundo.

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Quiénes son los seis jugadores de Marruecos nacidos en Francia

Estos son los futbolistas de Marruecos nacidos en Francia que forman parte de la convocatoria para el Mundial 2026:

Issa Diop — nacido en Toulouse, Francia — juega en Fulham .

— nacido en Toulouse, Francia — juega en . Redouane Halhal — nacido en Montpellier, Francia — juega en Mechelen .

— nacido en Montpellier, Francia — juega en . Neil El Aynaoui — nacido en Nancy, Francia — juega en Roma .

— nacido en Nancy, Francia — juega en . Samir El Mourabet — nacido en Estrasburgo, Francia — juega en Strasbourg .

— nacido en Estrasburgo, Francia — juega en . Ayyoub Bouaddi — nacido en Senlis, Francia — juega en Lille .

— nacido en Senlis, Francia — juega en . Gessime Yassine — nacido en Salon-de-Provence, Francia — juega en Strasbourg.

Issa Diop: de las juveniles de Francia a la defensa de Marruecos

Issa Diop nació en Toulouse y se formó justamente en el club de su ciudad. Allí debutó como profesional, se consolidó como defensor central y llegó a ser capitán antes de dar el salto a Inglaterra.

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Su carrera europea tuvo pasos importantes por West Ham y Fulham, club en el que juega actualmente. Durante varios años fue parte del radar francés: vistió la camiseta de Francia en selecciones juveniles, desde Sub-16 hasta Sub-21.

Issa Diop (Getty Images).

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Sin embargo, en la etapa adulta eligió representar a Marruecos. Su caso resume muy bien el perfil de esta generación: futbolistas nacidos y formados en Europa, pero con un vínculo familiar fuerte con los Leones del Atlas.

Redouane Halhal: de Montpellier al camino marroquí

Redouane Halhal nació en Montpellier y se formó en el fútbol del sur de Francia. Empezó en el entorno de La Paillade, un barrio con fuerte presencia de comunidades magrebíes, y luego pasó por la estructura del Montpellier HSC.

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Su carrera lo llevó después al fútbol europeo fuera de Francia. Tuvo una etapa en el Atlético de Madrid B, pasó por Helmond Sport en Países Bajos y actualmente juega en Mechelen, de Bélgica.

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A diferencia de otros casos, Halhal construyó desde temprano su vínculo deportivo con Marruecos. Fue internacional en categorías juveniles marroquíes y terminó llegando al plantel mayor en un momento clave para el seleccionado africano.

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Neil El Aynaoui: hijo de una leyenda del tenis y figura de proyección

Neil El Aynaoui nació en Nancy, Francia, y tiene una historia familiar muy ligada al deporte. Es hijo de Younes El Aynaoui, uno de los tenistas marroquíes más importantes de la historia y ex top-20 del ranking ATP.

Neil hizo su formación futbolística en Nancy, donde empezó su carrera profesional. Luego dio un salto importante a Lens, club con el que se consolidó en la Ligue 1, y más tarde llegó a Roma, donde juega actualmente.

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Neil El Aynaoui (Getty Images).

Su elección por Marruecos también tiene una carga simbólica fuerte: nació y se formó en Francia, pero representa al país de su familia. En el mediocampo, aporta despliegue, técnica y una madurez competitiva que lo convirtió en una pieza de mucho valor para los Leones del Atlas.

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Samir El Mourabet: el joven de Estrasburgo que eligió a Marruecos

Samir El Mourabet nació en Estrasburgo y juega en Strasbourg, el club de su ciudad. Su historia tiene un recorrido particular: pasó por la formación del club alsaciano, tuvo una etapa vinculada al futsal y luego volvió al fútbol de once para consolidarse como mediocampista.

A nivel internacional, su camino estuvo ligado a Marruecos desde las juveniles. Fue parte del proceso Sub-20 y luego dio el salto al seleccionado mayor, dentro de una camada que mezcla futbolistas formados en distintos países.

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El Mourabet representa uno de los perfiles más jóvenes de esta lista. No llega con el recorrido de Diop o El Aynaoui, pero sí como parte de una apuesta marroquí por captar temprano a jugadores de origen familiar marroquí nacidos en Europa.

Ayyoub Bouaddi: el caso que más ruido hizo en Francia

Ayyoub Bouaddi nació en Senlis, juega en Lille y es uno de los casos más sensibles para Francia. Durante años fue considerado una de las grandes promesas del fútbol galo y pasó por varias categorías juveniles de Les Bleus.

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Su irrupción fue muy precoz. En Lille rompió récords de juventud, debutó muy temprano en competencias europeas y se instaló como uno de los mediocampistas más interesantes de su generación. También se destacó fuera de la cancha: en su etapa de formación ganó un concurso de oratoria en el Elíseo, un dato que alimentó todavía más la imagen de futbolista distinto.

Ayyoub Bouaddi (Getty Images).

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Por eso, su decisión de representar a Marruecos tuvo un impacto fuerte. Bouaddi no solo nació en Francia y se formó allí: también era parte del proyecto juvenil francés. Que hoy pueda enfrentar a Les Bleus con la camiseta marroquí le agrega una carga especial al partido de cuartos.

Gessime Yassine: de las categorías del sur francés al salto internacional

Gessime Yassine nació en Salon-de-Provence, en el sur de Francia, y actualmente juega en Strasbourg. Antes pasó por clubes como Istres, Marignane GCB y Dunkerque, donde logró ganar rodaje y comenzar a hacerse un lugar en el fútbol profesional.

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Su recorrido no fue tan mediático como el de Bouaddi ni tan consolidado como el de Diop, pero sí muestra otra vía de la diáspora marroquí: futbolistas que crecen en el sistema francés, se desarrollan paso a paso y encuentran en Marruecos una oportunidad internacional fuerte.

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Yassine también formó parte del proceso juvenil marroquí antes de llegar a la selección mayor. En un plantel con muchos nacidos fuera del país, su caso refuerza la idea de una red de captación amplia, no limitada solo a grandes figuras.

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