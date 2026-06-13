Quién es Neil El Aynaoui, el hijo de una leyenda del tenis que eligió el fútbol y juega para Marruecos

Es hijo de una leyenda del tenis, pero él decidió escribir su propia historia en el fútbol y apunta para ser una de las figuras de Marruecos en la Copa del Mundo.

Neil El Aynaoui llega al Mundial 2026 como uno de los mediocampistas en ascenso de Marruecos, pero su historia tiene un punto de partida poco habitual para un futbolista: es hijo de Younes El Aynaoui, una de las grandes leyendas del tenis marroquí.

Su apellido ya tenía peso propio en el deporte mucho antes de que él empezara a destacarse con una pelota de fútbol. Younes llegó a ser número 14 del ranking ATP, compitió contra figuras de élite y se convirtió en un símbolo para Marruecos. Neil, en cambio, creció cerca de las raquetas, pero terminó construyendo un camino distinto.

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El hijo de Younes El Aynaoui que eligió otro camino

Neil nació en Nancy, Francia, en 2001, dentro de una familia donde el deporte formaba parte de la vida cotidiana. Su padre, Younes El Aynaoui, fue uno de los tenistas africanos más importantes de su generación y una referencia histórica para Marruecos.

Por eso, durante su infancia, el tenis estuvo siempre cerca. Pero Neil no siguió la ruta más obvia. Aunque creció con el peso de un apellido ligado a la pelota amarilla, eligió el fútbol como territorio propio.

Una infancia entre Barcelona, Francia y la pasión por el fútbol

Parte de su historia también se explica por los lugares donde creció. Durante sus primeros años vivió en Barcelona, en un entorno donde el fútbol era parte del paisaje diario. En una ciudad marcada por el Barça, la pelota empezó a competir con la raqueta dentro de su mundo.

Luego su camino se afirmó en Francia. Se formó en AS Nancy-Lorraine, el club donde empezó a darle forma real a su carrera y desde el que dio el salto al profesionalismo. Allí dejó de ser “el hijo de Younes” para empezar a ser Neil El Aynaoui, mediocampista.

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Ese recorrido entre España y Francia también ayuda a entender su estilo. Tiene algo de escuela técnica, algo de orden táctico y mucho de constancia competitiva. No es un volante de fuegos artificiales, sino un futbolista de crecimiento sostenido.

Neil El Aynaoui es actual jugador de la Roma de Italia. Foto: LE360.

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De Nancy a Lens: el salto que lo puso en el mapa

Su primera gran plataforma fue Nancy, donde empezó a sumar minutos en el fútbol profesional. En la temporada 2021 ya mostraba señales de continuidad, con 24 partidos, 17 titularidades, 1405 minutos y 2 goles.

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El salto más importante llegó con su llegada al RC Lens en 2023. En la Ligue 1 empezó a consolidarse como un mediocampista moderno: intenso, ordenado, con despliegue y capacidad para pisar el área rival.

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Sus números muestran esa evolución. En la Ligue 1 2023 disputó 25 partidos, fue titular en 17, sumó 1568 minutos, marcó 1 gol y dio 2 asistencias. Un año después elevó su impacto ofensivo: en la Ligue 1 2024 registró 24 partidos, 17 titularidades, 1588 minutos, 8 goles y 1 asistencia.

Ese crecimiento cambió su estatus. Ya no era solo un volante trabajador: empezó a aparecer como un mediocampista con llegada, lectura y presencia real en el último tercio.

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El salto a Roma y la confirmación europea

La progresión lo llevó a la Roma, uno de los clubes de mayor tradición de la Serie A. Su llegada a Italia representó otro paso en exigencia: otro ritmo, otra presión y otro nivel de exposición.

En su primera etapa como romanista sumó 25 partidos de Serie A, con 8 titularidades, 1003 minutos, 1 gol y 2 asistencias. También tuvo participación europea, con 7 partidos y 7 titularidades en la UEFA Europa League, además de 1 gol.

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Ese recorrido explica por qué Marruecos lo mira con tanta atención. El Aynaoui no llegó al Mundial por una explosión aislada, sino por una construcción progresiva: Nancy, Lens, Roma y selección. Cada escalón le pidió una adaptación distinta, y en todos logró sostenerse.

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El homenaje a Iniesta y su forma de entender el juego

Hay un detalle que dice mucho de su perfil futbolístico: Neil El Aynaoui usa el dorsal 8 como homenaje a Andrés Iniesta, uno de sus referentes de infancia.

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No es un dato menor. Habla de la clase de mediocampista que admira y de la manera en que entiende el juego. El Aynaoui no es un volante puramente físico, aunque tiene despliegue; tampoco es solo un recuperador. Su mejor versión aparece cuando combina energía, criterio, conducción y llegada.

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Esa referencia a Iniesta conecta con su formación y con su infancia cerca del fútbol español. Para un jugador criado entre influencias distintas, el número 8 funciona casi como una declaración de estilo.

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La elección por Marruecos sobre Francia

El Aynaoui tenía una historia marcada por Francia, pero terminó eligiendo representar a Marruecos, el país de su familia y de su padre. Esa decisión reforzó el vínculo emocional con un apellido muy reconocido en el deporte marroquí.

Su afirmación con los Leones del Atlas llegó en un momento clave. Marruecos venía de consolidarse como una selección de peso internacional después de su histórico Mundial 2022 y buscaba sumar futbolistas de calidad para sostener ese salto competitivo.

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Para El Aynaoui, la selección no fue solo una oportunidad deportiva. También fue una manera de conectar su carrera con una historia familiar profundamente ligada a Marruecos.

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Qué puede darle a Marruecos en el Mundial 2026

Marruecos llega al Mundial con ambición y con una generación que ya sabe competir contra selecciones grandes. En ese contexto, El Aynaoui aparece como una pieza útil para sostener el mediocampo.

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Puede aportar despliegue, presión, llegada al área y equilibrio. No necesita ser el futbolista más vistoso para ser importante. Su valor está en conectar zonas, sostener el ritmo y darle al equipo una presencia constante en el centro del campo.

Además, su historia familiar agrega una capa especial. El apellido El Aynaoui ya sabía lo que era competir bajo presión en escenarios grandes. Neil lo hace en otro deporte, con otra pelota y en otro tipo de cancha, pero con una herencia competitiva evidente.

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