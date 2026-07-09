Francia eliminó a Marruecos: contra quién y cuándo juega las semifinales del Mundial 2026

Francia venció 2-0 al equipo africano y ya espera por su rival en la próxima ronda del Mundial 2026.

Francia volvió a meterse entre los cuatro mejores del Mundial 2026. El equipo de Didier Deschamps dejó en el camino a Marruecos en los cuartos de final, en un partido que se destrabó con la jerarquía de Kylian Mbappé y terminó 2-0 para Les Bleus. El resultado le permitió al conjunto europeo avanzar a semifinales y quedar a solo un paso de una nueva final mundialista.

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¿Contra quién juega Francia en las semifinales del Mundial 2026?

El rival de Francia saldrá del cruce entre España y Bélgica, que se enfrentarán por los cuartos de final. El ganador de ese partido será el próximo obstáculo para Les Bleus en la lucha por llegar a la final del Mundial 2026.

De la mano de Mbappé, Francia está entre los cuatro mejores del Mundial 2026 (Getty).

Por eso, el equipo francés deberá esperar algunas horas más para saber si enfrentará a la Roja de Luis de la Fuente o a una Bélgica que viene de ganar autoridad ante Estados Unidos.

Cuándo y a qué hora juega Francia las semifinales del Mundial 2026

La semifinal de Francia se jugará el martes 14 de julio en el Dallas Stadium, en Arlington, Texas. El partido está programado para las 3:00 p.m. del Este de Estados Unidos, lo que equivale a las 1:00 p.m. de Centroamérica y las 2:00 p.m. de Panamá.

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Ahora, Deschamps deberá seguir de cerca el desenlace de España vs. Bélgica para preparar una semifinal que promete ser uno de los partidos más emocionantes del Mundial 2026.