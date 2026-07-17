Quiénes jugaron y cómo salió el último partido por el tercer puesto del Mundial

Francia tenía mucho tiempo sin jugar este partido, Inglaterra lo hizo en 2018, pero ¿Cómo salió el último en Qatar 2022?

Antes del cruce entre Francia e Inglaterra, el antecedente más reciente de un partido por el tercer puesto de una Copa del Mundo se produjo en Qatar 2022. En aquella oportunidad, Croacia venció a Marruecos y cerró el torneo con la medalla de bronce.

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El encuentro se disputó el 17 de diciembre de 2022 en el Estadio Internacional Khalifa y terminó con triunfo croata por 2-1.

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Croacia venció a Marruecos en el último partido por el tercer puesto

Croacia abrió el marcador apenas a los siete minutos. Joško Gvardiol apareció dentro del área y conectó de cabeza una jugada preparada para establecer el 1-0.

La respuesta deMarruecos fue inmediata. Dos minutos más tarde, Achraf Dari aprovechó una pelota detenida y marcó el empate, en un comienzo de partido frenético.

El gol definitivo llegó a los 42 minutos. Mislav Oršić recibió sobre la izquierda y ejecutó un remate con efecto que golpeó en el poste antes de ingresar. El 2-1 no volvió a modificarse durante el segundo tiempo.

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Croacia venció a Marruecos la última vez que hubo un tercer lugar en las Copas del Mundo (Getty Images)

Croacia volvió a subir al podio de un Mundial

La victoria representó la tercera medalla mundialista de Croacia desde su independencia. El seleccionado europeo había terminado tercero en Francia 1998 y había sido subcampeón en Rusia 2018.

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Para Marruecos, en cambio, la derrota no opacó una campaña histórica. El equipo dirigido por Walid Regragui se convirtió en la primera selección africana en alcanzar las semifinales de una Copa del Mundo y finalizó en la cuarta posición.

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Cómo les fue a Francia e Inglaterra en sus últimos partidos por el tercer puesto

Francia no disputa esta instancia desde México 1986, cuando venció 4-2 a Bélgica y se quedó con el tercer lugar. También había ganado el partido por el bronce en Suecia 1958, mientras que perdió contra Polonia en España 1982.

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Inglaterra jugó por última vez por el tercer puesto en Rusia 2018. El conjunto dirigido entonces por Gareth Southgate cayó 2-0 ante Bélgica, con goles de Thomas Meunier y Eden Hazard. También había terminado cuarto en Italia 1990 después de perder 2-1 contra el seleccionado local.

Ahora, Francia buscará ganar su tercera medalla de bronce, mientras que Inglaterra intentará quedarse por primera vez con el tercer puesto de un Mundial.