Qué pasa si México gana, empata o pierde contra Corea del Sur por el Grupo A del Mundial 2026

En el Estadio de Guadalajara, habrá encuentro entre los líderes del Grupo A, México y Corea del Sur.

México cierra este jueves la segunda fecha del Grupo A del Mundial 2026 con una oportunidad enorme. El empate 1-1 entre República Checa y Sudáfrica dejó el camino abierto para que el equipo de Javier Aguirre pueda clasificarse hoy mismo a los 16avos de final si vence a Corea del Sur.

El partido se jugará en el Estadio Guadalajara, con un posible premio directo para cualquiera de los dos: el ganador quedará con 6 puntos y ya no podrá ser alcanzado por checos ni sudafricanos, que tienen 1 unidad después de dos presentaciones.

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Qué pasa si México le gana a Corea del Sur

Si México vence a Corea del Sur, llegará a 6 puntos y se clasificará a los 16avos de final del Mundial 2026.

La cuenta es sencilla: República Checa y Sudáfrica quedaron con 1 punto después de empatar entre sí, por lo que ya no podrían alcanzar a México en la tabla. Aunque todavía quede una fecha por jugar, el Tri ya tendría asegurado terminar al menos entre los dos primeros del Grupo A.

Además, el triunfo dejaría a México muy bien perfilado para pelear el primer lugar de la zona. Llegaría a la última fecha contra República Checa con margen y con la clasificación ya resuelta.

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Qué pasa si México empata contra Corea del Sur

Si México empata, quedará con 4 puntos, al igual que Corea del Sur, y seguirá muy cerca de la clasificación, pero no podrá asegurarla matemáticamente este jueves.

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El empate mantendría al Tri por encima de República Checa y Sudáfrica, que tienen 1 punto, pero ambos todavía podrían alcanzarlo en la última fecha si ganan sus respectivos partidos.

En ese escenario, México llegaría al cierre contra República Checa con ventaja, pero todavía con cuentas pendientes. No estaría clasificado de forma oficial, aunque sí tendría un panorama favorable por puntos y por diferencia de gol.

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El empate tampoco sería un mal resultado porque mantendría a Corea del Sur en la misma línea y dejaría a los dos líderes bien parados. Pero la clasificación directa quedaría postergada hasta la tercera jornada.

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Qué pasa si México pierde contra Corea del Sur

Si México pierde ante Corea del Sur, el equipo asiático se clasificará a los 16avos de final y el Tri quedará con 3 puntos.

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Ese resultado lo obligaría a jugarse mucho en la última fecha ante República Checa. El equipo de Javier Aguirre llegaría al cierre con una ventaja todavía importante sobre checos y sudafricanos, pero sin margen para confiarse.

Corea del Sur, en cambio, se iría a 6 puntos y ya no podría ser alcanzada por los dos equipos de abajo. Por eso, una caída mexicana cambiaría el foco: el boleto anticipado sería para los surcoreanos, no para el anfitrión.

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Así está la tabla de posiciones del Grupo A

Cómo se juega la última fecha del Grupo A

La tercera fecha del Grupo A se jugará el miércoles 24 de junio, con los dos partidos en simultáneo.

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República Checa vs. México

Sudáfrica vs. Corea del Sur

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En resumen

Si México gana, se clasificará hoy mismo a los 16avos de final del Mundial 2026.

Si empata, quedará con 4 puntos y seguirá bien encaminado, pero todavía no tendrá el pase matemático.

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Si pierde, Corea del Sur será la selección clasificada y México deberá definir su futuro ante República Checa en la última fecha.