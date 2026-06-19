Dónde ver Alemania vs. Costa de Marfil por el Grupo E del Mundial 2026: hora, canales de TV y streaming online

Alemania llega plena en confianza tras la goleada que le recetó a Curazao, pero Costa de Marfil buscará sorprender para estar en la siguiente ronda.

Alemania y Costa de Marfil se enfrentan este sábado 20 de junio por la segunda fecha del Grupo E del Mundial 2026. Los dos empezaron con victoria, los dos llegan con confianza y los dos quieren quedar muy cerca de los 16avos de final.

El encuentro se jugará en el Toronto Stadium, en Toronto, Canadá. Alemania llega como líder de la zona después de golear 7-1 a Curazao, mientras que Costa de Marfil venció 1-0 a Ecuador con un gol agónico de Amad Diallo.

Por diferencia de gol, el equipo europeo aparece arriba en la tabla. Pero el conjunto africano también llega fortalecido y con argumentos para competir.

A qué hora juegan Alemania vs. Costa de Marfil por el Mundial 2026

Estos son los horarios para Centroamérica:

2:00 p.m.: Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. 3:00 p.m.: Panamá.

Dónde ver EN VIVO Alemania vs. Costa de Marfil en Centroamérica

Panamá: Tigo Sports (TV, app y web)

Tigo Sports (TV, app y web) Costa Rica: Tigo Sports (TV, app y web)

Tigo Sports (TV, app y web) El Salvador: Tigo Sports (TV, app y web)

Tigo Sports (TV, app y web) Guatemala: Tigo Sports (TV, app y web)

Tigo Sports (TV, app y web) Honduras: Tigo Sports (TV, app y web) y Canal 7 (Televicentro)

Tigo Sports (TV, app y web) y Canal 7 (Televicentro) Nicaragua: Tigo Sports (TV, app y web)

Alemania, líder y con una goleada que marcó el debut

Alemania empezó el Mundial con una demostración de fuerza. El equipo de Julian Nagelsmann aplastó 7-1 a Curazao y quedó al frente del Grupo E por diferencia de gol.

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El debut dejó varios nombres destacados. Kai Havertz marcó dos goles, Felix Nmecha también anotó, Joshua Kimmich aportó dos asistencias y Nathaniel Brown cerró una actuación fuerte con un gol y una asistencia.

El resultado alimentó la confianza de una selección que venía necesitando una señal contundente en una Copa del Mundo. Después de varios torneos con frustraciones, Alemania arrancó con autoridad y ahora tendrá una prueba mucho más exigente.

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En la previa, el propio Kimmich advirtió que Costa de Marfil será un rival más duro que Curazao y que Alemania deberá estar muy atenta para no sufrir en espacios abiertos.

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Costa de Marfil, menos brillo pero mismo premio

Costa de Marfil también ganó en su estreno, aunque por un camino mucho más apretado. El equipo africano venció 1-0 a Ecuador con un gol de Amad Diallo en el minuto 90, una aparición que le dio tres puntos enormes.

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El triunfo confirmó el buen momento de los Elefantes. Antes del Mundial, el equipo ya había dejado señales positivas con victorias ante Francia, Escocia y Corea del Sur, resultados que reforzaron la confianza en el ciclo de Emerse Faé.

El mediocampista Franck Kessié aparece como una de las grandes referencias del plantel. Su experiencia, despliegue y liderazgo serán claves ante una Alemania que llega con mucho poder ofensivo.

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La principal duda para Costa de Marfil pasa por Elye Wahi, quien se perdería el partido por un problema administrativo para ingresar a Canadá. Su ausencia le quitaría una variante ofensiva importante al equipo africano.