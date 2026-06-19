Dónde ver Túnez vs. Japón por el Grupo F del Mundial 2026: hora, canales de TV y streaming online

Los nipones llegan tras haber empatado ante Países Bajos. Túnez por su lado, llega con una dolorosa derrota por goleada recetada por Suecia.

Túnez y Japón se enfrentan este sábado 20 de junio por la segunda fecha del Grupo F del Mundial 2026, en un partido que llega con un cambio fuerte en el banco africano. Después de la goleada sufrida ante Suecia, Sabri Lamouchi fue despedido y la federación tunecina apostó por un nombre de emergencia: Hervé Renard.

El encuentro se jugará en el Estadio Monterrey, en Guadalupe, México. Japón llega con 1 punto tras empatar 2-2 ante Países Bajos, mientras que Túnez todavía no sumó luego de caer 5-1 frente a Suecia.

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La urgencia es evidente. Japón busca acomodarse en la pelea por la clasificación, mientras que Túnez intentará reaccionar con un entrenador nuevo, en medio de un contexto límite y con poco margen para seguir perdiendo puntos.

A qué hora juegan Túnez vs. Japón por el Mundial 2026

Estos son los horarios para Centroamérica:

10:00 p.m.: Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. 11:00 p.m.: Panamá.

Dónde ver EN VIVO Túnez vs. Japón en Centroamérica

Panamá: Tigo Sports TV, app y web

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Túnez cambia de técnico tras la goleada ante Suecia

Túnez llega al partido envuelto en una sacudida total. La derrota 5-1 ante Suecia en el debut no solo lo dejó último en el Grupo F, sino que también provocó la salida inmediata de Sabri Lamouchi.

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La respuesta fue contratar a Hervé Renard, un entrenador de enorme recorrido en selecciones africanas y con experiencia mundialista. El francés asumió de urgencia y tendrá su primer partido al frente del equipo ante Japón.

El movimiento también tiene un dato económico fuerte: Renard cobrará 200 mil euros por partido durante esta etapa al mando de Túnez. La apuesta es clara: buscar una reacción inmediata con un técnico acostumbrado a gestionar crisis, torneos cortos y grupos golpeados.

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Renard ya sabe lo que significa competir en escenarios grandes. Su desafío será ordenar rápido a una selección que quedó muy dañada por la goleada inicial y que necesita recuperar solidez defensiva antes de enfrentar a un rival rápido y técnico.

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Japón quiere convertir el empate en impulso

Japón llega con mejores sensaciones. El empate 2-2 ante Países Bajos fue un resultado valioso, no solo por el punto, sino por la forma en que el equipo compitió ante una selección europea de jerarquía.

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El equipo de Hajime Moriyasu mostró carácter, capacidad de reacción y argumentos ofensivos. Ahora el desafío será distinto: ante Túnez, Japón tendrá que asumir más protagonismo y evitar que el cambio de entrenador del rival le complique el partido.

La baja confirmada es Takefusa Kubo, una ausencia sensible por su peso creativo. Sin él, nombres como Ayase Ueda y Daichi Kamada aparecen como referencias importantes para sostener el ataque japonés.

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El objetivo es claro: ganar para llegar a la última fecha contra Suecia con un escenario favorable y con opciones fuertes de avanzar a los 16avos de final.