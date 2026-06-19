La expulsión de Miguel Almirón ante Turquía abrió un escenario delicado para Paraguay en el Mundial 2026, mientras FIFA evalúa el alcance de la sanción tras la roja mostrada por Iván Barton.

Miguel Almirón protagonizó una situación inédita en el Mundial 2026. El atacante de Paraguay fue expulsado por Iván Barton en el partido ante Turquía, por la segunda fecha del Grupo D, después de una acción revisada por el VAR en el cierre del primer tiempo.

La roja llegó cuando la Albirroja ya lo ganaba 1-0 y dejó al equipo de Gustavo Alfaro con un futbolista menos para todo el segundo tiempo. La imagen que derivó en la expulsión mostró a Almirón hablándole a un rival turco mientras se cubría la boca, una conducta que quedó bajo la lupa del VAR por la nueva regla conocida como “Ley Prestianni”.

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Por la expulsión directa, Almirón se perderá como mínimo el tercer partido de Paraguay en la fase de grupos. Ese duelo será ante Australia y puede ser decisivo para las aspiraciones del equipo sudamericano de avanzar a los 16avos de final.

Corre peligro el Mundial de Miguel Almirón

El problema para Almirón es que la sanción podría marcar el final de su participación en la Copa del Mundo. Si Paraguay no logra clasificarse a la siguiente ronda, el partido de suspensión que debe cumplir por la roja directa alcanzaría para dejarlo sin volver a jugar en el Mundial 2026.

Miguel Almiron sufrió una expulsión nunca antes vista (Getty Images).

La situación también dependerá de la evaluación disciplinaria posterior. En principio, una expulsión directa implica al menos una fecha de suspensión, pero FIFA puede ampliar la pena si considera que la conducta fue más grave de lo que marcó la sanción inicial en cancha.

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La sanción más temida por Paraguay

El escenario más preocupante aparece si el caso se encuadra como una conducta discriminatoria u ofensiva. La “Ley Prestianni” fue incorporada para castigar a los jugadores que se cubren la boca durante una confrontación con un rival, con el objetivo de evitar que se oculten insultos o expresiones discriminatorias.

Si FIFA considerara probado que hubo conducta discriminatoria o abuso racista, ahí el Código Disciplinario es mucho más duro: habla de una suspensión de al menos diez partidos.

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Por ahora, lo concreto es que Almirón no estará disponible para el cierre de la fase de grupos. Paraguay deberá afrontar ese partido sin uno de sus futbolistas más importantes y esperar tanto el resultado deportivo como la decisión disciplinaria final.