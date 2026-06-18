¿Por qué no juega Chucky Lozano en México vs. Corea del Sur por el Mundial 2026?

México juega su segundo partido en esta Copa del Mundo. Por el Grupo A, recibirá a Corea del Sur en Guadalajara.

Este jueves 18 de junio, México recibirá a Corea del Sur por la segunda jornada del Grupo A del Mundial 2026. En un partido clave para definir el futuro de ambos seleccionados de cara a la última fecha, el Tri tiene varias ausencias entre sus convocados.

Uno de los que no está en esta Copa del Mundo en la lista de México y que llamó la atención entre los fanáticos es Hirving Lozano. El Chucky, que se desempeña en el San Diego FC de la Major League Soccer, no fue citado por Javier Aguirre.

Histórico para la Selección de México, Lozano quedó fuera de la lista convocados por su falta de ritmo en la competencia estadounidense. Estuvo presente en la lista preliminar, pero no pasó el corte final y no pudo volver a disputar un nuevo Mundial.

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El autor de un gol que pasó a la historia contra Alemania en Rusia 2018 también estuvo en Qatar 2022. No obstante, a sus 30 años llamativamente no fue convocado por el seleccionador Aguirre, aunque tiene sus razones por la falta de competencia.

¿Por qué Chucky Lozano no juega con San Diego?

En lo que va del 2026, Chucky Lozano no sumó ningún minuto con el San Diego. Fue separado del plantel debido a un conflicto que tuvo con el entrenador Mikey Varas. En la temporada anterior, fue parte de un caso de indisciplina que derivó en esta decisión.

Si bien lo separaron de la plantilla, Lozano continúa siendo jugador del conjunto estadounidense. Por ser uno de los jugadores franquicia, el club le sigue pagando el salario, ya que una rescisión de contrato podría costarle muy caro. El Chucky, por su parte, tampoco aceptó una salida a otro equipo.

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