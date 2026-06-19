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Crisis en Portugal: la hermana de Cristiano Ronaldo desata un escándalo entre CR7 y Joao Neves en medio del Mundial 2026

Portugal no pudo derrotar a Congo en la primera jornada y el camerino de los lusos no está en sus mejores días en pleno Mundial 2026.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

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El escándalo se hace presente entre los lusitanos.
© Getty ImagesEl escándalo se hace presente entre los lusitanos.

La Selección de Portugal está viviendo horas de mucha tensión por todo lo que sucedió después del inesperado empate contra Congo, en la primera jornada del Mundial 2026. Se dieron varios cruces en las redes sociales que provocaron diferencias entre las máximas figuras del combinado luso.

Después del 1-1 en el debut, Joao Neves dejó declaraciones que dieron la vuelta al mundo. El futbolista del PSG elogió a Cristiano Ronaldo, aunque dejó en claro que no es ese jugador diferencial como en otras épocas: “Sabemos lo que Cristiano ha hecho por nosotros, pero ahora mismo no es diferente a nosotros. Solo es un jugador más para ayudar. No es diferente a los demás“.

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A raíz de esta frase, Joao Neves sufrió una fuerte ola de críticas en contra en su cuenta de Instagram por parte de aficionados lusos y fanáticos de CR7. Además, su novia, Madalena Aragão, también pasó por lo mismo y debió desactivar los comentarios después de una respuesta en la que quiso defender a su pareja.

La última publicación de Joao Neves supera los 190 mil comentarios.

La última publicación de Joao Neves supera los 190 mil comentarios.

Pero esto no frenó y subió un escalón más tras un posteo que realizó la hermana de Cristiano Ronaldo. A través de su Instagram apuntó fuertemente contra los futbolistas de la selección lusa y acusó a los mediocampistas de no jugar hacia adelante.

Mágicamente desaprendieron a recuperar balones, ganar duelos y hacer contraataques. El juego en el medio campo iba para atrás. Está siendo extraña esta Copa, Muy extraña. Aunque empecemos mal, terminaremos acertando hasta el final“, publicó Kátia Aveiro, la hermana de la estrella lusa.

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posteo hermana cristiano

¿Cuándo vuelve a jugar Portugal por el Mundial 2026?

Así está el clima en la Selección de Portugal después de un partido para el olvido contra Congo. El segundo enfrentamiento de los dirigidos por Roberto Martínez será el próximo martes 23 de junio ante Uzbekistán.

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Seguramente estará marcado por todo lo que ocurrió fuera del terreno de juego. La incógnita pasa por la decisión que tomará el entrenador español a la hora de armar el equipo, debido a estas claras diferencias entre los entornos de los jugadores.

En resumen

  • Joao Neves minimizó el impacto actual de Cristiano Ronaldo tras empatar ante Congo.
  • Kátia Aveiro criticó fuertemente el rendimiento de los mediocampistas de la selección portuguesa.
  • Portugal jugará su segundo partido del Mundial ante Uzbekistán el martes 23 de junio.
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