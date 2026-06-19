Dónde ver Ecuador vs. Curazao por el Grupo E del Mundial 2026: hora, canales de TV y streaming online

Los sudamericanos llegan con la obligación de buscar el triunfo para mantener viva la esperanza de jugar 16avos, mientras Curazao debe reponerse.

Ecuador y Curazao se enfrentan este sábado 20 de junio con una urgencia compartida: sumar por primera vez en el Mundial 2026. Los dos perdieron en el debut, los dos quedaron abajo en el Grupo E y ahora se cruzan en un partido que puede marcar el futuro inmediato de ambos.

El encuentro se jugará en el GEHA Field at Arrowhead Stadium, en Kansas City, identificado por FIFA durante la Copa como Kansas City Stadium. Ecuador llega después de caer 1-0 ante Costa de Marfil, mientras que Curazao viene de sufrir un duro 7-1 frente a Alemania.

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Con Alemania y Costa de Marfil ya arriba en la tabla, el margen se achicó rápido. Para Ecuador y Curazao, este partido puede ser el punto de quiebre entre seguir con vida o quedar muy condicionado.

A qué hora juegan Ecuador vs. Curazao por el Mundial 2026

Estos son los horarios para Centroamérica:

6:00 p.m.: Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. 7:00 p.m.: Panamá.

Dónde ver EN VIVO Ecuador vs. Curazao en Centroamérica

Panamá: Tigo Sports TV, app y web

Tigo Sports TV, app y web Costa Rica: Tigo Sports TV, app y web

Tigo Sports TV, app y web El Salvador: Tigo Sports TV, app y web

Tigo Sports TV, app y web Guatemala: Tigo Sports TV, app y web

Tigo Sports TV, app y web Honduras: Tigo Sports TV, app y web

Tigo Sports TV, app y web Nicaragua: Tigo Sports TV, app y web

Ecuador necesita recuperar peso ofensivo

Ecuador llega al segundo partido con presión. La derrota 1-0 ante Costa de Marfil no lo dejó fuera de carrera, pero sí lo obliga a reaccionar para no llegar al cierre contra Alemania con demasiadas cuentas pendientes.

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La Tri necesita recuperar volumen ofensivo y transformar su jerarquía en puntos. Futbolistas como Enner Valencia y Moisés Caicedo siguen siendo las grandes referencias de un equipo que llegó al Mundial con expectativas de competir por la clasificación.

Antes del torneo, Ecuador había dejado buenas señales, con triunfos ante Guatemala y Arabia Saudita. Sin embargo, el debut mostró que el margen en una Copa del Mundo es mínimo: un partido cerrado puede escaparse por una acción aislada.

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Ante Curazao, Ecuador tiene la obligación de imponer ritmo, atacar con más claridad y evitar que la ansiedad le juegue en contra.

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Curazao busca levantarse del golpe ante Alemania

Curazao tuvo un estreno muy duro. El 1-7 ante Alemania fue un golpe fuerte para una selección que disputa su primera Copa del Mundo y que todavía intenta acomodarse al ritmo del torneo.

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El desafío ahora será emocional y futbolístico. El equipo caribeño necesita dejar atrás la goleada, recuperar orden defensivo y competir mejor ante un rival sudamericano que también llega necesitado.

Entre los nombres a seguir aparecen Juninho Bacuna y Tahith Chong, dos futbolistas con experiencia europea y capacidad para darle algo distinto al ataque. Curazao también cuenta con una base de jugadores formados en Países Bajos, una característica central de su plantel mundialista.

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La preparación previa había dejado señales mixtas. Curazao goleó a Aruba, pero también sufrió derrotas frente a Escocia, Australia y China. El partido ante Ecuador aparece como una oportunidad para mostrar una versión más competitiva.