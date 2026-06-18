Cuál es el ranking FIFA de Corea del Sur y cómo se clasificó al Mundial 2026

Los asiáticos ganaron en el debut contra República Checa y buscarán la clasificación a los 16avos contra México.

Corea del Sur llega al partido ante México con la posibilidad de dar un paso enorme en el Grupo A del Mundial 2026. Después de vencer 2-1 a República Checa en el debut, el equipo asiático enfrentará al anfitrión con una chance concreta: si gana, se clasificará a los 16avos de final con una fecha de anticipación.

El contexto acompaña. El empate 1-1 entre República Checa y Sudáfrica dejó a los dos perseguidores con apenas un punto, por lo que Corea y México tienen el escenario servido para escaparse en la tabla. El que gane en Guadalajara llegará a seis unidades y ya no podrá ser alcanzado por los dos equipos de abajo.

Para Corea del Sur, no sería un hecho aislado. El equipo llega al Mundial con un ranking sólido, una clasificación contundente y una historia reciente que lo mantiene como una de las selecciones más estables de Asia.

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Qué puesto ocupa Corea del Sur en el ranking FIFA

Corea del Sur ocupa actualmente el puesto 22° del ranking FIFA masculino. Ese lugar la ubica como la segunda selección mejor posicionada del Grupo A, solo por detrás de México. También aparece por encima de República Checa y Sudáfrica, los otros dos equipos de la zona.

El ranking refleja la regularidad surcoreana de los últimos años. Corea es una selección acostumbrada a jugar Mundiales, con futbolistas instalados en ligas importantes y una base que suele competir con fuerza dentro de Asia.

Su triunfo ante República Checa en la primera fecha confirmó ese lugar. No solo empezó con tres puntos: también quedó en posición de pelear la cima del grupo desde la segunda jornada.

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Cómo se compara Corea del Sur con México y el resto del Grupo A

Con el corte tras la primera fecha del Mundial 2026, así están ubicadas las selecciones del grupo en el ranking FIFA:

México: 13°

13° Corea del Sur: 22°

22° República Checa: 44°

44° Sudáfrica: 61°

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La diferencia con México es de 9 puestos a favor del anfitrión. Ese dato le da al Tri un respaldo estadístico, pero Corea llega con una oportunidad directa de cambiar el orden del grupo en la cancha.

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Frente a República Checa y Sudáfrica, el equipo asiático aparece mejor ubicado. Y después de los resultados de la primera fecha, también parte con ventaja en la tabla.

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Cómo se clasificó Corea del Sur al Mundial 2026

Corea del Sur se clasificó al Mundial 2026 a través de las Eliminatorias asiáticas, con una campaña muy sólida en la tercera ronda.

El equipo terminó primero en el Grupo B de la fase decisiva de la AFC, lo que le dio un boleto directo a la Copa del Mundo. En esa zona compitió contra selecciones como Jordania, Irak, Omán, Palestina y Kuwait.

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Su clasificación no llegó con sufrimiento extremo. Corea sostuvo una campaña regular, se mantuvo en los primeros lugares del grupo y terminó confirmando su lugar en el Mundial sin necesidad de pasar por repechajes.

El boleto quedó asegurado con una victoria 2-0 ante Irak, un resultado que terminó de sellar su presencia en la Copa del Mundo.

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Myung-Bo Hong está en el cargo desde julio de 2024.

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La selección asiática más constante en Mundiales

El Mundial 2026 confirma una tendencia histórica: Corea del Sur es una de las selecciones más constantes del fútbol asiático en la Copa del Mundo.

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El equipo disputa en 2026 su undécimo Mundial consecutivo, una marca que ninguna otra selección de Asia puede igualar. Desde México 1986, Corea no falta a una edición del torneo.

Esa continuidad explica parte de su peso internacional. No llega como una selección debutante ni como una sorpresa: Corea del Sur ya tiene una cultura mundialista instalada y una generación acostumbrada a competir fuera del continente.

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Qué hizo Corea del Sur en Qatar 2022

En su última participación mundialista, Corea del Sur logró superar la fase de grupos en Qatar 2022.

Compartió zona con Portugal, Uruguay y Ghana, y consiguió avanzar a octavos de final después de una victoria memorable 2-1 ante Portugal en la última fecha.

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Su recorrido terminó en octavos, donde cayó ante Brasil, pero la clasificación a la ronda eliminatoria confirmó que el equipo podía competir en escenarios grandes.

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Ahora, en 2026, el objetivo es sostener ese nivel y volver a meterse entre los clasificados.

Las figuras de Corea del Sur para el Mundial 2026

Corea del Sur mantiene una base reconocible y con futbolistas de alto nivel. Son Heung-min sigue siendo la gran referencia del equipo, tanto por jerarquía como por liderazgo.

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A su lado aparecen nombres importantes como Lee Kang-in, que aporta creatividad y desequilibrio, y Kim Min-jae, una pieza clave en la defensa. También se destacan futbolistas como Hwang In-beom, importante en el mediocampo, y Cho Gue-sung, referencia ofensiva.

Esa mezcla de experiencia, talento y roce internacional explica por qué Corea llega al Mundial con ambición real de avanzar.

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El calendario de Corea del Sur en el Grupo A