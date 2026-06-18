Este jueves, México disputará la segunda jornada del Grupo A del Mundial 2026. El Tri recibirá a Corea del Sur en el Estadio de Guadalajara después del triunfo ante Sudáfrica por 2-0 en el Azteca. Los asiáticos también ganaron en el debut contra República Checa tras imponerse por 2-1.
Ambos seleccionados llegan con tres puntos en su poder y con la posibilidad de ser el primer equipo en clasificar a los 16avos, ya que Sudáfrica y Chequia igualaron en su segundo juego. Estos dos suman un punto. El ganador de México y Corea del Sur se irá a seis y no podrá ser alcanzado por el cuarto ni el tercero.
En la previa de este partido tan importante para el grupo, le preguntamos a la Inteligencia Artificial de Gemini cuál es su predicción. Teniendo en cuenta antecedentes, últimos resultados y las posibles formaciones, vaticinó lo siguiente.
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Predicción del resultado exacto de México vs. Corea del Sur
Pronóstico: México 1 – 1 Corea del Sur.
¿Por qué la IA pronostica un empate?
Según Gemini, hay tres puntos claves para entender su predicción.
- El negocio del empate: Al haber sumado de a tres en la primera fecha, un punto es oro puro tanto para Javier Aguirre como para Hong Myung-bo. Arriesgar de más podría costar la clasificación directa, por lo que se prevé un desarrollo con tramos de alta tensión y mucha cautela táctica.
- Ajustes defensivos en México: La baja obligada del central César Montes (suspendido por tarjeta roja) forzará un reacomodo en la última línea del Tri, probablemente retrasando a Edson Álvarez. Esto podría hacer que México priorice el orden y no se vuelque tan alegremente al ataque a pesar del masivo apoyo local.
- Antecedentes: Los choques históricos entre ambos suelen ser dinámicos, destacando un amistoso en el ciclo previo que terminó con una igualdad 2-2. La velocidad de contragolpe coreana compensará la presión del público mexicano en Guadalajara.
¿Quiénes serán los goleadores del partido de México vs. Corea del Sur?
La IA propuso a dos goleadores de cada seleccionado pese a que anticipó un 1-1 en el Estadio de Guadalajara.
Por México:
- Raúl Jiménez: El delantero del Fulham llega con el romance intacto con el gol tras marcar en el debut contra Sudáfrica. Su físico en el área y su letalidad en los penales lo convierten en la opción número uno de los aztecas.
- Julián Quiñones: Su desequilibrio por la banda y potencia en transición serán vitales para romper el bloque defensivo de Kim Min-jae. Ya demostró su valía marcando en la primera jornada.
Por Corea del Sur:
- Son Heung-min: El capitán y referente absoluto de los “Guerreros Taeguek” es una amenaza permanente. Su golpeo de media distancia y velocidad al espacio penalizarán cualquier descoordinación de la parchada defensa central de México.
- Oh Hyeon-gyu: El atacante del Beşiktaş viene encendido tras saltar desde el banquillo para anotar el gol del triunfo ante la República Checa, ganándose enteros para tener protagonismo en este compromiso.
En resumen
- México se enfrenta a Corea del Sur este jueves en el Mundial 2026.
- El defensor César Montes no jugará el partido por estar suspendido por tarjeta roja.
- La Inteligencia Artificial Gemini pronosticó un empate 1-1 en el Estadio de Guadalajara.