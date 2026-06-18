México recibe a Corea del Sur en la segunda jornada del Grupo A y este es el veredicto que dio la Inteligencia Artificial.

Este jueves, México disputará la segunda jornada del Grupo A del Mundial 2026. El Tri recibirá a Corea del Sur en el Estadio de Guadalajara después del triunfo ante Sudáfrica por 2-0 en el Azteca. Los asiáticos también ganaron en el debut contra República Checa tras imponerse por 2-1.

Ambos seleccionados llegan con tres puntos en su poder y con la posibilidad de ser el primer equipo en clasificar a los 16avos, ya que Sudáfrica y Chequia igualaron en su segundo juego. Estos dos suman un punto. El ganador de México y Corea del Sur se irá a seis y no podrá ser alcanzado por el cuarto ni el tercero.

En la previa de este partido tan importante para el grupo, le preguntamos a la Inteligencia Artificial de Gemini cuál es su predicción. Teniendo en cuenta antecedentes, últimos resultados y las posibles formaciones, vaticinó lo siguiente.

ver también México vs. Corea del Sur: a qué hora y dónde ver EN VIVO el partido por el Grupo A del Mundial 2026

Predicción del resultado exacto de México vs. Corea del Sur

Pronóstico: México 1 – 1 Corea del Sur.

¿Por qué la IA pronostica un empate?

Según Gemini, hay tres puntos claves para entender su predicción.

El negocio del empate: Al haber sumado de a tres en la primera fecha, un punto es oro puro tanto para Javier Aguirre como para Hong Myung-bo. Arriesgar de más podría costar la clasificación directa, por lo que se prevé un desarrollo con tramos de alta tensión y mucha cautela táctica.

Al haber sumado de a tres en la primera fecha, un punto es oro puro tanto para Javier Aguirre como para Hong Myung-bo. Arriesgar de más podría costar la clasificación directa, por lo que se prevé un desarrollo con tramos de alta tensión y mucha cautela táctica. Ajustes defensivos en México: La baja obligada del central César Montes (suspendido por tarjeta roja) forzará un reacomodo en la última línea del Tri, probablemente retrasando a Edson Álvarez. Esto podría hacer que México priorice el orden y no se vuelque tan alegremente al ataque a pesar del masivo apoyo local.

La baja obligada del central César Montes (suspendido por tarjeta roja) forzará un reacomodo en la última línea del Tri, probablemente retrasando a Edson Álvarez. Esto podría hacer que México priorice el orden y no se vuelque tan alegremente al ataque a pesar del masivo apoyo local. Antecedentes: Los choques históricos entre ambos suelen ser dinámicos, destacando un amistoso en el ciclo previo que terminó con una igualdad 2-2. La velocidad de contragolpe coreana compensará la presión del público mexicano en Guadalajara.

¿Quiénes serán los goleadores del partido de México vs. Corea del Sur?

La IA propuso a dos goleadores de cada seleccionado pese a que anticipó un 1-1 en el Estadio de Guadalajara.

Por México:

Raúl Jiménez: El delantero del Fulham llega con el romance intacto con el gol tras marcar en el debut contra Sudáfrica. Su físico en el área y su letalidad en los penales lo convierten en la opción número uno de los aztecas.

El delantero del Fulham llega con el romance intacto con el gol tras marcar en el debut contra Sudáfrica. Su físico en el área y su letalidad en los penales lo convierten en la opción número uno de los aztecas. Julián Quiñones: Su desequilibrio por la banda y potencia en transición serán vitales para romper el bloque defensivo de Kim Min-jae. Ya demostró su valía marcando en la primera jornada.

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Por Corea del Sur:

Son Heung-min: El capitán y referente absoluto de los “Guerreros Taeguek” es una amenaza permanente. Su golpeo de media distancia y velocidad al espacio penalizarán cualquier descoordinación de la parchada defensa central de México.

El capitán y referente absoluto de los “Guerreros Taeguek” es una amenaza permanente. Su golpeo de media distancia y velocidad al espacio penalizarán cualquier descoordinación de la parchada defensa central de México. Oh Hyeon-gyu: El atacante del Beşiktaş viene encendido tras saltar desde el banquillo para anotar el gol del triunfo ante la República Checa, ganándose enteros para tener protagonismo en este compromiso.

En resumen

México se enfrenta a Corea del Sur este jueves en el Mundial 2026.

se enfrenta a Corea del Sur este jueves en el Mundial 2026. El defensor César Montes no jugará el partido por estar suspendido por tarjeta roja.

no jugará el partido por estar suspendido por tarjeta roja. La Inteligencia Artificial Gemini pronosticó un empate 1-1 en el Estadio de Guadalajara.