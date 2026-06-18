¿Por qué no juega César Montes en México vs. Corea del Sur por el Mundial 2026?

Montes estuvo en el debut contra Sudáfrica, pero no saldrá en el enfrentamiento contra Corea del Sur.

La Selección de México enfrenta a su par de Corea del Sur en la segunda jornada del Grupo A del Mundial 2026. En un duelo decisivo marcado por la pelea del liderazgo en el grupo, el Tri es local en Guadalajara con una baja clave en la defensa.

Para este segundo enfrentamiento, Javier Aguirre no podrá contar con César Montes, uno de sus mejores zagueros centrales. El defensor que se desempeña en el Lokomotiv de Moscú no podrá repetir tras su debut ante Sudáfrica en la primera jornada.

ver también México vs. Corea del Sur EN VIVO: minuto a minuto del partido del Grupo A del Mundial 2026 – alineaciones confirmadas

Montes no estará presente en esta segunda jornada con México debido a la tarjeta roja que recibió contra los Bafana Bafana. En el cierre del partido, el defensor derribó a un delantero rival y vio la expulsión por parte del árbitro brasileño Wilton Sampaio.

Sampaio le mostró la roja a Montes y todo México se lamentó.

Por este motivo, César Montes se pierde el segundo partido. Lo positivo para Javier Aguirre es que el capitán del Tri ya estará disponible para la última fecha contra República Checa.

El reemplazante de Montes en esta segunda fecha será Edson Álvarez. El mediocampista que juega en el Fenerbahce jugará este jueves como zaguero central, una posición que la conoce muy bien pese a que no es su puesto natural. Además, será el capitán del Tri en esta segunda jornada.

Publicidad

Publicidad

Los elegidos por Javier Aguirre en México para enfrentar a Corea del Sur