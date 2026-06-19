Qué pasa si Marruecos gana, empata o pierde ante Escocia por el Grupo C del Mundial 2026

Marruecos llega al partido tras empatar 1-1 contra Brasil. Ahora se mide a Escocia que derrotó a Haití en la fecha uno.

Marruecos juega este viernes un partido que puede cambiar por completo el mapa del Grupo C del Mundial 2026. Después de empatar 1-1 ante Brasil en el debut, los Leones del Atlas enfrentan a Escocia, líder de la zona tras vencer 1-0 a Haití.

El encuentro se disputará en el Boston Stadium, nombre FIFA del Gillette Stadium, en Foxborough. Para Marruecos, el partido tiene valor doble: puede pasar a una posición de fuerza si gana, puede seguir bien ubicado si empata y puede quedar muy presionado si pierde.

ver también ¿Quién es el árbitro de Escocia vs. Marruecos en el Mundial 2026? Perfil y antecedentes de Ilgiz Tantashev

Antes de este cruce, la tabla tiene a Escocia con 3 puntos, Marruecos y Brasil con 1, y Haití sin unidades. Por eso, el resultado en Foxborough puede condicionar tanto la pelea por los dos primeros puestos como la carrera por quedar entre los mejores terceros.

Qué pasa si Marruecos le gana a Escocia

Si Marruecos vence a Escocia, llegará a 4 puntos y quedará muy bien perfilado para avanzar a los 16avos de final.

El triunfo tendría un valor enorme porque le permitiría superar a Escocia en la tabla y llegar a la última fecha contra Haití dependiendo de sí mismo para clasificarse. Además, dejaría a los escoceses con 3 unidades y obligados a jugarse mucho ante Brasil en el cierre.

No sería solo una victoria más. Marruecos habría sumado ante Brasil y luego vencido al equipo que arrancó como líder del grupo. Ese recorrido lo pondría en una posición fuerte, con margen para administrar mejor la última jornada.

Publicidad

Publicidad

Aun así, dependiendo de lo que ocurra después entre Brasil y Haití, el grupo podría seguir abierto. Pero con 4 puntos, Marruecos quedaría muy cerca de la siguiente ronda y con un escenario favorable para cerrar su clasificación.

Qué pasa si Marruecos empata contra Escocia

Si Marruecos empata, llegará a 2 puntos después de dos partidos. No sería un mal resultado, pero tampoco le permitiría despegarse.

Publicidad

El empate mantendría a Escocia por delante, con 4 puntos, y dejaría a Marruecos todavía pendiente de la última fecha. En ese escenario, el equipo africano llegaría al partido contra Haití con la obligación de ganar para no depender demasiado de otros resultados.

Publicidad

También debería mirar lo que ocurra con Brasil. Si la Verdeamarela vence a Haití, Marruecos quedaría por detrás de Escocia y Brasil antes de la última jornada. Eso aumentaría la presión sobre el equipo de Mohamed Ouahbi.

Publicidad

El punto puede servir, sobre todo porque mantendría invicto a Marruecos después de enfrentar a Brasil y Escocia. Pero la clasificación no quedaría resuelta: se definiría en la tercera fecha.

ver también ¿Juega Hakimi? Las alineaciones de Marruecos vs. Escocia para el partido por el Mundial 2026

Qué pasa si Marruecos pierde contra Escocia

Si Marruecos pierde ante Escocia, quedará con 1 punto y su situación pasará a ser mucho más incómoda.

Publicidad

Publicidad

La derrota dejaría a Escocia con 6 puntos y clasificada a los 16avos de final, mientras que Marruecos quedaría obligado a reaccionar en la última fecha contra Haití.

El problema para los Leones del Atlas sería el margen. Con solo un punto después de dos partidos, Marruecos ya no dependería únicamente de ganar el cierre: también tendría que mirar lo que ocurra con Brasil.

Publicidad

Si el Scratch suma ante Haití, el camino marroquí se complicaría todavía más. En ese caso, Marruecos llegaría al último partido con la necesidad de ganar y esperar que los números le permitan pelear el segundo lugar o, al menos, quedar bien ubicado entre los mejores terceros.

Publicidad

Cómo está la tabla de posiciones del Grupo C

Publicidad

Brasil vs. Haití también puede mover el grupo

El otro partido de la segunda fecha será Brasil vs. Haití, también este viernes.

Brasil llega con 1 punto después de empatar ante Marruecos, mientras que Haití todavía no sumó tras caer 1-0 ante Escocia. Ese cruce puede cambiar mucho el panorama.

Si Brasil gana, se meterá de lleno en la pelea por los dos primeros puestos. Si empata o pierde, el grupo quedará más abierto y Marruecos podría encontrar más margen dependiendo de su resultado ante Escocia.

Publicidad

Publicidad

Por eso, Marruecos no solo juega contra Escocia. También juega pensando en cómo puede quedar el tablero antes de la última fecha.

Cómo se juega la última fecha del Grupo C

La tercera fecha del Grupo C se disputará el miércoles 24 de junio, con los dos partidos en simultáneo.

Publicidad

Escocia vs. Brasil

Marruecos vs. Haití

Publicidad

Como ocurre en todas las definiciones de grupo, los dos partidos se jugarán al mismo horario. Eso puede ser clave porque la clasificación puede depender de puntos, diferencia de gol, goles convertidos y resultados cruzados.