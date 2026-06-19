Qué necesita Escocia ante Marruecos para clasificarse hoy a los 16avos de final del Mundial 2026

Escocia puede convertirse este viernes en la segunda selección clasificada a los 16avos de final del Mundial 2026. La cuenta es directa: si le gana a Marruecos por la segunda fecha del Grupo C, el equipo de Steve Clarke llegará a 6 puntos y tendrá asegurado su lugar en la siguiente ronda.
El partido se jugará en el Boston Stadium, nombre FIFA del Gillette Stadium, en Foxborough. Escocia llega como líder del grupo después de vencer 1-0 a Haití en el debut, mientras que Marruecos suma 1 punto tras empatar 1-1 ante Brasil.
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Qué pasa si Marruecos gana, empata o pierde ante Escocia por el Grupo C del Mundial 2026
La zona todavía está abierta, pero un triunfo escocés cambiaría todo. Con seis unidades, la Tartan Army ya no podría quedar fuera de la fase eliminatoria, incluso si después pierde en la última fecha ante Brasil.
Qué necesita Escocia para clasificarse hoy
Escocia necesita ganarle a Marruecos para clasificarse hoy a los 16avos de final del Mundial 2026.
Si consigue la victoria, llegará a 6 puntos en dos partidos. Esa cifra le alcanzaría para asegurar su lugar en la siguiente ronda porque, como mínimo, terminaría entre los dos primeros del Grupo C.
La explicación está en la tabla actual. Antes de Escocia vs. Marruecos, el grupo tiene este panorama:
- Escocia: 3 puntos
- Brasil: 1 punto
- Marruecos: 1 punto
- Haití: 0 puntos
Si Escocia vence a Marruecos, dejará a los africanos con 1 unidad y se irá a 6. Luego, aunque Brasil y Haití todavía deban jugar, no habría una combinación que deje a Escocia fuera de la clasificación.
Qué pasa si Escocia empata contra Marruecos
Si Escocia empata, quedará con 4 puntos. Sería un resultado útil, pero no le alcanzaría para clasificarse matemáticamente este viernes.
Con cuatro unidades, el equipo seguiría arriba y muy bien perfilado, pero todavía tendría que esperar la última fecha o los resultados de los demás grupos para confirmar su pase.
El empate mantendría a Marruecos con vida, dejaría a Brasil pendiente de su partido ante Haití y haría que la definición del Grupo C siguiera abierta hasta la tercera jornada.
En ese escenario, Escocia llegaría al partido final ante Brasil con margen, pero sin clasificación oficial asegurada.
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Qué pasa si Escocia pierde contra Marruecos
Si Escocia pierde, se quedará con 3 puntos y Marruecos pasará a 4. La selección escocesa seguiría con opciones, pero perdería la chance de sellar la clasificación de forma anticipada.
La derrota cambiaría el orden del grupo y aumentaría la presión para la última fecha, donde Escocia enfrentará a Brasil.
No sería un escenario definitivo, pero sí mucho más incómodo. Escocia ya no dependería solamente de su buen arranque y tendría que buscar puntos contra una de las selecciones más fuertes del grupo.
El partido ante Marruecos, una prueba de peso
El desafío no será sencillo. Marruecos llega con confianza después de empatar 1-1 ante Brasil en la primera fecha. Ese resultado reforzó la idea de que los Leones del Atlas pueden competir de igual a igual contra rivales de máxima jerarquía.
Escocia, en cambio, llega con la tranquilidad de haber ganado su primer partido, pero también con la necesidad de dar un salto de rendimiento. El triunfo ante Haití fue importante, aunque el cuerpo técnico sabe que ante Marruecos el margen de error será menor.
Tabla de posiciones del Grupo C
Cómo se juega la última fecha del Grupo C
La tercera fecha del Grupo C se disputará el miércoles 24 de junio, con los dos partidos en simultáneo.
- Escocia vs. Brasil
- Marruecos vs. Haití