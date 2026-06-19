Así quedó la tabla de posiciones del Grupo C del Mundial 2026 tras el 1-0 de Marruecos vs. Escocia

Con el resultado en Foxborough, Escocia quedó con 3 puntos y Marruecos con 4, a la espera del otro partido del grupo entre Brasil y Haití.

Marruecos superó a Escocia por la mínima diferencia este viernes en el Boston Stadium, por la segunda fecha del Grupo C del Mundial 2026, en un resultado que dejó a los Leones del Atlas muy cerca de asegurar su boleto a los 16avos de final.

El equipo europeo llegaba como líder después de vencer 1-0 a Haití, mientras que el africano venía de empatar 1-1 ante Brasil. Con el resultado en Foxborough, Escocia quedó con 3 puntos y Marruecos con 4, a la espera del otro partido del grupo entre Brasil y Haití.

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Tabla de posiciones del Grupo C del Mundial 2026

Brasil vs. Haití completa la segunda fecha

El otro partido de la segunda jornada del Grupo C será Brasil vs. Haití, también este viernes. Brasil llega con 1 punto después de empatar 1-1 ante Marruecos en el debut. Haití, en cambio, todavía no sumó tras perder 1-0 ante Escocia.

Una victoria brasileña lo metería de lleno en la pelea por los primeros puestos, igualando la línea de los marroquíes. Un empate o una derrota dejaría a la Verdeamarela en una situación mucho más incómoda antes de la última fecha.

Brasil quiere volver a alcanzar la línea de Marruecos, que tiene 4 puntos (Getty Images).

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Para Haití, el margen es todavía más corto: necesita sumar para no quedar muy comprometido en un grupo con rivales de mayor ranking y más experiencia mundialista.

Cómo se juega la última fecha del Grupo C

La tercera fecha del Grupo C se disputará el miércoles 24 de junio, con los dos partidos en simultáneo:

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Escocia vs. Brasil

Marruecos vs. Haití

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Como ocurre en todas las definiciones de grupo, los dos encuentros se jugarán al mismo horario. Esa simultaneidad será importante porque el orden final puede depender de puntos, diferencia de gol, goles convertidos y resultados cruzados.

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Qué criterios de desempate pueden pesar en el Grupo C

El Grupo C todavía puede tener escenarios de empate en puntos. En ese caso, FIFA aplica primero los criterios entre los equipos igualados.

El orden de desempate es:

Puntos obtenidos en los partidos entre los equipos empatados.

Diferencia de gol en esos partidos.

Goles convertidos en esos partidos.

Diferencia de gol general del grupo.

Goles convertidos en todo el grupo.

Conducta deportiva.

Ranking FIFA.

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