¿Por qué no juega Sofyan Amrabat con Marruecos vs. Escocia por el Mundial 2026?

Marruecos enfrenta a Escocia por el Grupo C del Mundial 2026 y Sofyan Amrabat empieza el partido en el banco de suplentes. ¿Por qué?

Marruecos juega este viernes 19 de junio contra Escocia por el Grupo C del Mundial 2026 y a muchos aficionados del fútbol internacional puede sorprenderles la ausencia de Sofyan Amrabat en el XI titular de Mohamed Ouahbi.

El mediocampista de 29 años, hoy jugador del Betis, fue una de las grandes figuras de aquella selección que sorprendió al mundo al alcanzar las semifinales de Qatar 2022. Entonces, ¿por qué no juega?

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La decisión de Mohamed Ouahbi

Ouahbi armó un mediocampo con otros perfiles para enfrentar a Escocia. En la formación titular aparecen Ayyoub Bouaddi, Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss, Ismaël Saibari y Neil El Aynaoui, una zona media con jugadores de mayor movilidad, buen pie y llegada desde segunda línea.

Ese armado deja afuera a Amrabat, habitualmente reconocido por su despliegue físico, su capacidad para recuperar pelotas y su rol de equilibrio. Frente a una Escocia intensa, con futbolistas como Scott McTominay, John McGinn y Lewis Ferguson, Marruecos parece apostar por un mediocampo más dinámico y con más circulación.

El XI titular de Marruecos, sin Amrabat (Instagram).

Además, los Leones del Atlas vienen de competir bien ante Brasil y el cuerpo técnico decidió sostener buena parte de la estructura que le dio resultados. En ese esquema, Amrabat queda como una opción de jerarquía para ingresar durante el partido si el equipo necesita más marca, orden o experiencia en el centro del campo.

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Una ausencia llamativa por su recorrido

En Qatar 2022 fue uno de los símbolos del Marruecos semifinalista, con actuaciones destacadas ante rivales de primer nivel y un rol central en el equilibrio del equipo.

Sofyan Amrabat la rompió toda en Qatar 2022 (Getty Images).

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Hoy su lugar en el once lo ocupan jugadores que representan una versión más renovada del equipo marroquí. Bouaddi, El Khannouss, Saibari y El Aynaoui forman parte de una camada que ganó espacio en la selección y que le permite a Ouahbi variar perfiles según el rival.

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En síntesis

Sofyan Amrabat no será titular ante Escocia y comenzará el partido como suplente.

Marruecos apuesta por un mediocampo con Bouaddi, Ounahi, El Khannouss, Saibari y El Aynaoui.

Sin lesión ni sanción confirmada, la decisión apunta a una elección táctica de Mohamed Ouahbi.