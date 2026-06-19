Qué pasa si Brasil gana, empata o pierde ante Haití por el Grupo C del Mundial 2026

Tras el triunfo por 1-0 de Marruecos sobre Escocia, el partido ante Haití en el Philadelphia Stadium tiene una lectura muy clara para Brasil.

Brasil llega a su segundo partido del Mundial 2026 con más presión de la esperada. Después de empatar 1-1 ante Marruecos en el debut, la Verdeamarela enfrenta a Haití por la segunda fecha del Grupo C, en un cruce que puede definir si recupera control o si queda atrapada en cuentas incómodas antes del cierre.

El escenario ya cambió con el triunfo de Marruecos 1-0 sobre Escocia. Con ese resultado, los Leones del Atlas quedaron con 4 puntos, Escocia se mantiene con 3, Brasil llega con 1 y Haití todavía no sumó.

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Por eso, el partido en el Philadelphia Stadium tiene una lectura muy clara para Brasil: ganar lo devuelve a la pelea grande por los primeros puestos; empatar lo deja obligado; perder lo pone en una situación de riesgo, aunque no necesariamente lo elimina.

Qué pasa si Brasil le gana a Haití

Si Brasil vence a Haití, llegará a 4 puntos y alcanzará a Marruecos en la parte alta del Grupo C.

El triunfo sería clave porque le permitiría superar a Escocia en la tabla y llegar a la última fecha dependiendo de sí mismo para clasificarse. Brasil cerrará la fase de grupos justamente ante Escocia, por lo que una victoria contra Haití le dejaría el camino bastante más ordenado.

PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA – JUNE 19: Vinicius Junior #7 of Brazil arrives before the FIFA World Cup 2026 Group C match between Brazil and Haiti at Philadelphia Stadium on June 19, 2026 in Philadelphia, Pennsylvania. (Photo by Darrian Traynor/Getty Images)

Con ese resultado, la tabla quedaría con Marruecos y Brasil con 4 puntos, Escocia con 3 y Haití sin unidades. El cierre entre Escocia y Brasil pasaría a ser un duelo directo por la clasificación y, posiblemente, por el orden final del grupo.

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Para la Verdeamarela, ganar también tendría un valor anímico fuerte. Después del empate ante Marruecos y sin Neymar disponible, sumar de a tres ante Haití sería una forma de recuperar autoridad y reducir la presión antes del tercer partido.

Qué pasa si Brasil empata contra Haití

Si Brasil empata, quedará con 2 puntos después de dos fechas. No estaría eliminado, pero sí llegaría a la última jornada con una obligación muy clara: ganarle a Escocia.

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El empate dejaría a Brasil por detrás de Marruecos, que ya tiene 4 puntos, y también por debajo de Escocia, que suma 3. Haití, en cambio, llegaría a su primer punto y todavía mantendría una mínima opción antes de enfrentar a Marruecos.

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Marruecos venció a Escocia en el primer turno del Grupo C (Getty Images).

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Para Brasil, el problema sería el margen. Con dos empates en dos partidos, la Verdeamarela ya no podría permitirse especular en la última fecha. Un triunfo ante Escocia se volvería casi indispensable para pelear por uno de los dos primeros lugares o, al menos, para quedar bien posicionada entre los mejores terceros.

El empate ante Haití sería un golpe deportivo y emocional. No tendría el peso de una eliminación, pero sí pondría a Brasil en un escenario de urgencia total.

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Qué pasa si Brasil pierde contra Haití

Si Brasil pierde ante Haití, quedará con 1 punto y entrará en zona de máxima presión.

La derrota no lo dejaría eliminado de forma matemática, porque todavía tendría una última fecha ante Escocia. Si Brasil gana ese partido, puede llegar a 4 puntos y seguir con opciones de avanzar.

El problema es que ya no dependería solamente de sí mismo para terminar entre los dos primeros. Con una victoria de Haití, el grupo quedaría con Marruecos 4, Escocia 3, Haití 3 y Brasil 1. En ese escenario, Brasil necesitaría ganarle a Escocia y mirar lo que ocurra entre Marruecos y Haití.

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Si Haití suma en la última fecha, Brasil podría quedar condicionado por el desempate olímpico, porque habría perdido el cruce directo ante los caribeños. Si Marruecos vence a Haití, en cambio, Brasil podría meterse en el segundo lugar ganándole a Escocia.

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Por eso, una derrota ante Haití no sería automáticamente definitiva, pero sí dejaría a Brasil caminando sobre la cornisa.

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Cómo está la tabla de posiciones del Grupo C

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Cómo se juega la última fecha del Grupo C

La tercera fecha del Grupo C se disputará el miércoles 24 de junio, con los dos partidos en simultáneo:

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Escocia vs. Brasil

Marruecos vs. Haití

Como ocurre en todas las definiciones de grupo, los dos partidos se jugarán al mismo horario. Esa simultaneidad será clave porque la clasificación puede depender de puntos, resultados cruzados, diferencia de gol y goles convertidos.