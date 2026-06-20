Keito Nakamura volvió a llamar la atención en el Mundial 2026 por un detalle en sus medias: parece estar jugando sin protección en las piernas.

Keito Nakamura saltó al campo para el partido entre Japón y Túnez por el Grupo F del Mundial 2026 y otra vez hubo un detalle que no pasó inadvertido: sus medias aparecen muy bajas y no se distingue la presencia de canilleras. La imagen volvió a generar preguntas entre los hinchas, tal como había ocurrido en el debut de los nipones.

A simple vista, la sensación puede ser que Nakamura juega sin protección en la zona de la tibia. El atacante del Reims suele llevar las medias bastante bajas y ajustadas, sin el volumen habitual que se ve en otros futbolistas cuando usan canilleras.

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La polémica y la explicación más probable

La situación ya había causado revuelo en el Japón 2-2 Países Bajos, partido en el que Nakamura marcó el primer tanto de los Samuráis Azules. Tras su gol y varias imágenes de la transmisión, muchos usuarios en redes sociales señalaron que el delantero parecía estar infringiendo las reglas.

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Algunos medios llegaron a asegurar que el futbolista de 25 años saltó al campo sin ellas, aunque la explicación más prudente es que utiliza canilleras mínimas, muy pequeñas o muy finas, casi imperceptibles desde la cámara.

Algunos modelos de canilleras son prácticamente imperceptibles bajo las medias (Max Sport).

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Qué dice el reglamento sobre las canilleras

El reglamento de la IFAB exige que todos los jugadores usen canilleras. Deben estar hechas de un material adecuado, tener un tamaño apropiado para brindar protección razonable y estar cubiertas por las medias. La norma, sin embargo, deja una parte importante en manos del futbolista: es responsable del tamaño y la adecuación de sus propias canilleras.

Como la IFAB no establece una medida mínima exacta en centímetros, algunos jugadores utilizan protectores muy reducidos. Mientras el árbitro considere que cumplen con la exigencia básica y estén cubiertos por las medias, pueden ser aceptados durante el partido.

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Por eso, la lectura más razonable es que Nakamura no juega literalmente sin canilleras, sino con una protección mínima que apenas se nota.