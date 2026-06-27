Qué pasa si Jordania gana, empata o pierde contra Argentina por el Grupo J del Mundial 2026

El partido se jugará en el Dallas Stadium, nombre FIFA del AT&T Stadium, y en simultáneo se disputará Argelia vs. Austria en Kansas City.

Jordania cierra este sábado su primera participación mundialista ante Argentina, por la tercera fecha del Grupo J del Mundial 2026.

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El equipo asiático llega sin puntos, después de perder 3-1 contra Austria y 2-1 frente a Argelia. Argentina, en cambio, ya ganó el grupo: venció 3-0 a Argelia y 2-0 a Austria, resultados que le aseguraron el primer puesto antes de la última jornada.

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El partido se jugará en el Dallas Stadium, nombre FIFA del AT&T Stadium, y en simultáneo se disputará Argelia vs. Austria en Kansas City. Para Jordania ya no hay chances de clasificación, pero sí una oportunidad histórica: sumar por primera vez en una Copa del Mundo.

Qué pasa si Jordania le gana a Argentina

Si Jordania le gana a Argentina, llegará a 3 puntos, pero quedará eliminada del Mundial 2026.

La victoria no le alcanza para meterse entre los dos primeros del Grupo J, porque Argentina ya tiene 6 puntos y Austria o Argelia, al menos uno de los dos, terminará por encima de la línea de los 3 puntos.

Tampoco le servirá para avanzar como uno de los mejores terceros, ya que las derrotas en duelos directos ante Austria y Argelia lo condenan a finalizar en el sótano de la zona.

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Aun así, ganarle a Argentina significaría un resultado histórico. Sería el primer triunfo de Jordania en una Copa del Mundo y, además, ante el campeón defensor.

Qué pasa si Jordania empata contra Argentina

Si Jordania empata contra Argentina, terminará la fase de grupos con 1 punto y quedará eliminada.

El empate le permitiría sumar por primera vez en un Mundial, algo importante para una selección debutante. Sin embargo, desde el punto de vista clasificatorio no cambia el panorama: Jordania ya no puede alcanzar los puestos de clasificación directa ni competir en la tabla de mejores terceros.

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El valor del resultado estaría en otro lado. Sacarle un punto a Argentina, incluso ante una posible formación alternativa, sería una señal positiva para cerrar el torneo y para el crecimiento internacional del equipo.

Qué pasa si Jordania pierde contra Argentina

Si Jordania pierde contra Argentina, cerrará el Mundial 2026 sin puntos.

La derrota la dejaría última del Grupo J, con tres caídas en tres partidos. Sería un cierre duro en los números, aunque no borra el valor de haber disputado por primera vez una Copa del Mundo.

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El equipo asiático ya logró marcar en sus dos primeros encuentros y mostró pasajes competitivos ante Austria y Argelia. Contra Argentina, el desafío será sostener esa imagen ante una de las selecciones más fuertes del torneo.

Perder confirmaría la eliminación sin unidades, pero el partido seguirá teniendo peso histórico para Jordania: será su despedida de su primera experiencia mundialista frente al campeón vigente.

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Tabla de posiciones del Grupo J

En resumen

Si Jordania gana, llega a 3 puntos, pero queda eliminada. El triunfo no le alcanza para avanzar, aunque sería histórico por tratarse de su primera victoria mundialista y ante Argentina.

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Si Jordania empata, suma su primer punto en una Copa del Mundo, pero también queda eliminada.

Si Jordania pierde, termina sin puntos y cierra su debut mundialista en el último lugar del Grupo J.