¿Quién es el árbitro de Argentina vs. Jordania en el Mundial 2026? Perfil y antecedentes de István Kovács

El contexto puede ser particular para el juez: la Albiceleste rotará piezas pensando en los 16avos de final, mientras que Jordania jugará sin presión de clasificación.

István Kovács será el árbitro principal del partido entre Argentina y Jordania, por la tercera fecha del Grupo J del Mundial 2026. El encuentro se jugará este sábado 27 de junio en el Dallas Stadium, nombre FIFA del AT&T Stadium.

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La designación pone a un árbitro rumano al frente de un partido con menor tensión clasificatoria, pero con mucha exposición. Argentina ya tiene asegurado el primer lugar del grupo, mientras que Jordania llega eliminada y buscará cerrar su primer Mundial con una actuación positiva.

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El contexto puede ser particular para el juez: la Albiceleste rotará piezas pensando en los 16avos de final, mientras que Jordania jugará sin presión de clasificación, pero con la motivación de enfrentar al campeón del mundo.

Quién es István Kovács, árbitro de Argentina vs. Jordania

István Kovács es un árbitro rumano nacido el 16 de septiembre de 1984 en Carei, Rumania. Es internacional FIFA desde 2010 y forma parte del grupo de jueces de elite de UEFA.

Su carrera tuvo un crecimiento importante en el fútbol europeo. Dirigió partidos de Champions League, Europa League, Conference League, eliminatorias europeas, Nations League y Eurocopa. También estuvo a cargo de finales continentales, lo que lo consolidó como uno de los árbitros rumanos más reconocidos de los últimos años.

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Uno de sus partidos más relevantes fue la final de la Conference League 2021-22 entre Roma y Feyenoord. También dirigió la final de la Europa League 2023-24 entre Atalanta y Bayer Leverkusen y la final de la Champions League 2024-25 entre PSG e Inter.

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En el Mundial 2026, Kovács ya tuvo una designación especial: dirigió Túnez vs. Japón, el partido número 1000 en la historia de las Copas del Mundo. Ahora tendrá su segundo encuentro del torneo como árbitro principal.

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Antecedentes internacionales de István Kovács

István Kovács ya tenía experiencia mundialista antes de llegar a esta Copa, aunque no como juez central.

En Qatar 2022, integró el equipo arbitral del torneo y trabajó como cuarto árbitro en varios partidos. En 2026, en cambio, dio el salto como árbitro principal dentro de una Copa del Mundo.

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Su recorrido europeo también incluye partidos de alto voltaje. En la Eurocopa 2024, dirigió encuentros de fase de grupos y tuvo una actuación muy comentada en República Checa vs. Turquía, un partido cargado de amarillas y expulsiones.

Esa experiencia lo llevó a mantenerse dentro del grupo de árbitros de confianza de UEFA y FIFA. Para Argentina vs. Jordania, tendrá un partido con menos presión de tabla, pero con mucha visibilidad por la presencia del campeón vigente.

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Por qué Argentina vs. Jordania puede exigir al árbitro

Aunque el partido no define el primer lugar ni la eliminación de Jordania, puede tener momentos de intensidad.

Jordania llega sin chances de avanzar, pero con el deseo de cerrar su debut mundialista con una imagen fuerte. Ante Argentina, cada ataque, cada duelo y cada pelota dividida puede vivirse como una oportunidad para dejar una marca histórica.

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Argentina, por su parte, puede utilizar el encuentro para rotar jugadores y repartir minutos. Esa mezcla de titulares, suplentes y futbolistas que buscan ganarse un lugar puede elevar la competencia interna dentro del partido.

Para Kovács, la clave será sostener el control sin sobreactuar. Deberá cuidar los duelos físicos, evitar que el partido se vuelva brusco y manejar los reclamos en un contexto donde Argentina seguramente tendrá más posesión y Jordania intentará salir rápido cuando recupere.

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Cuerpo arbitral de Argentina vs. Jordania

El equipo arbitral de Argentina vs. Jordania tendrá conducción rumana y apoyo africano en las funciones complementarias.

Árbitro principal: István Kovács (Rumania)

István Kovács (Rumania) Asistente 1: Mihai Marica (Rumania)

Mihai Marica (Rumania) Asistente 2: Ferencz Tunyogi (Rumania)

Ferencz Tunyogi (Rumania) Cuarto árbitro: Dahane Beida (Mauritania)

Dahane Beida (Mauritania) Quinto árbitro: Jerson Emiliano dos Santos (Angola)

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