Mientras Lionel Scaloni gana 2.6 millones, esto cobra Murat Yakin en Suiza para eliminar a Argentina del Mundial 2016

La Copa del Mundo 2026 vivirá este fin de semana uno de los enfrentamientos más atractivos de los cuartos de final, cuando Argentina y Suiza se disputen el último boleto a las semifinales. Además del choque entre dos selecciones con estilos muy distintos, el partido también pondrá frente a frente a dos entrenadores que han sido fundamentales en el éxito de sus equipos: Lionel Scaloni y Murat Yakin, quienes llegan con la misión de mantener vivo el sueño mundialista.

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En el terreno de juego, ambos estrategas intentarán imponer su propuesta táctica, pero fuera de la cancha también existe una diferencia importante. Aunque Scaloni no figura entre los seleccionadores mejor remunerados del planeta, sí supera con claridad el salario que percibe Yakin. El entrenador argentino recibe aproximadamente 2.6 millones de dólares anuales, mientras que el técnico suizo tiene un ingreso cercano a los 1.8 millones de dólares.

Scaloni le saca ventaja a Yakin antes del duelo de cuartos de final

La diferencia entre ambos entrenadores asciende a 800 mil dólares mensuales, lo que representa que Lionel Scaloni percibe cerca de un 44 % más que su homólogo suizo. De acuerdo con consultoras financieras especializadas en la industria del fútbol, el seleccionador argentino tiene un salario estimado de 2.3 millones de euros (2.6 millones de dólares), mientras que Murat Yakin recibe alrededor de 1.6 millones de euros (1.8 millones de dólares) por dirigir a la selección helvética.

A pesar de esa ventaja económica, la distancia no resulta tan amplia si se toma en cuenta el palmarés reciente de ambos. Scaloni, vigente campeón del mundo con Argentina, ocupa el puesto 14 entre los entrenadores de selecciones nacionales mejor pagados, mientras que Yakin aparece en la posición 19, una diferencia que varios analistas consideran reducida tomando en cuenta los logros alcanzados por el estratega sudamericano.

Ahora, sin embargo, los salarios quedarán en un segundo plano. Tanto Argentina como Suiza saben que un error puede significar la eliminación y que el trabajo táctico desde el banquillo será determinante para inclinar la balanza. Scaloni buscará mantener a la Albiceleste en la defensa de su corona, mientras que Yakin intentará conducir a los europeos hacia una clasificación histórica entre los cuatro mejores del torneo.

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Con millones de dólares separando sus contratos, pero con el mismo objetivo en mente, Lionel Scaloni y Murat Yakin protagonizarán un duelo estratégico que promete ser tan apasionante como el que vivirán sus futbolistas sobre el césped. Al final, más allá de las cifras, será la capacidad para tomar las decisiones correctas durante los 90 minutos la que definirá quién sigue soñando con conquistar la Copa del Mundo 2026.