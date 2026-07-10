Noruega vs. Inglaterra: hora, alineaciones y dónde ver EN VIVO el partido de cuartos de final del Mundial 2026

Conozca los detalles de cómo ver el partido de Noruega vs. Inglaterra por los cuartos de final del Mundial 2026.

Noruega e Inglaterra se enfrentan este sábado 11 de julio por los cuartos de final del Mundial 2026, en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens. El partido pondrá en juego un lugar entre los cuatro mejores del torneo y cruzará a una de las grandes sorpresas de la Copa con una potencia europea que llega invicta.

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Noruega viene de dar uno de los golpes más fuertes del Mundial al eliminar 2-1 a Brasil en octavos de final, con un doblete de Erling Haaland. Inglaterra, por su parte, avanzó después de superar 3-2 a México en un partido exigente, jugado en un clima de enorme presión y con un tramo largo en inferioridad numérica.

Será un duelo de alto voltaje en Miami Gardens: Haaland contra Inglaterra, Kane y Bellingham como líderes ingleses, y dos selecciones que llegan con confianza a una instancia donde cualquier detalle puede definir el pase a semifinales.

A qué hora juegan Noruega vs. Inglaterra por el Mundial 2026

Estos son los horarios para Centroamérica:

3:00 p. m.: Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. 4:00 p. m.: Panamá.

El partido comenzará a las 5:00 p. m. ET y 2:00 p. m. PT en Estados Unidos.

Dónde ver EN VIVO Noruega vs. Inglaterra en Centroamérica

Costa Rica: FOX y FOX+.

FOX y FOX+. Guatemala: FOX, Televisiete y Tigo Sports.

FOX, Televisiete y Tigo Sports. Honduras: FOX y Tigo Sports.

FOX y Tigo Sports. El Salvador: FOX y Tigo Sports

FOX y Tigo Sports Nicaragua: Canal 10, Tigo Sports y ViX.

Canal 10, Tigo Sports y ViX. Panamá: FOX, Medcom GO, RPC, Telemetro, Tigo Sports, TVMax y TVN.

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Cómo llega Noruega al partido contra Inglaterra

Noruega llega en un gran momento después de eliminar a Brasil en los octavos de final. El equipo de Stale Solbakken ganó 2-1 en un cierre dramático y se metió entre los ocho mejores del Mundial con una actuación que cambió por completo su estatus en el torneo.

Erling Haaland fue la gran figura de esa noche. El delantero marcó a los 79’ y 90’, ambos goles tras asistencias de Andreas Schjelderup. Brasil apenas pudo descontar en tiempo agregado a través de un penal de Neymar, cuando el golpe noruego ya estaba consumado.

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Noruega registra cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos, y antes del triunfo contra Brasil también había superado a Costa de Marfil. Ya no aparece como una sorpresa aislada, sino como un equipo con argumentos para competir en una instancia grande.

Haaland, además, le agregó un condimento especial a la previa al definir este partido como “super special” por su vínculo con Inglaterra. Ese contexto potencia todavía más el foco sobre el delantero, que llega como la principal amenaza para la defensa inglesa.

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Cómo llega Inglaterra al partido contra Noruega

Inglaterra llega invicta en sus últimos cinco partidos, con cuatro victorias y un empate, y viene de superar una prueba muy dura ante México. El equipo de Thomas Tuchel ganó 3-2 en octavos de final y logró avanzar en un escenario de máxima presión.

Jude Bellingham fue determinante con un doblete a los 36’ y 38’, mientras que Harry Kane marcó el tercer gol a los 60’ y además aportó una asistencia. Fue una victoria de mucho carácter para Inglaterra, especialmente porque jugó desde los 54’ con un hombre menos por la expulsión de Jarell Quansah.

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El triunfo reforzó el ánimo del grupo. Kane lo valoró como una victoria enorme para Inglaterra, mientras que Morgan Rogers remarcó que ahora viene “el siguiente gran partido”. La selección inglesa llega con jerarquía, pero también con algunos interrogantes físicos.

Marc Guehi aparece como seria duda por una molestia en los isquiotibiales y Declan Rice también figura entre las preocupaciones de la previa. Por eso, Tuchel podría verse obligado a realizar ajustes de última hora en una defensa que tendrá una exigencia máxima ante Haaland.

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Noruega vs. Inglaterra: Haaland ante el país donde se volvió estrella

El cruce tendrá un condimento especial por la figura de Erling Haaland. El delantero noruego se convirtió en una estrella mundial en la Premier League y ahora enfrentará a Inglaterra por un lugar en semifinales del Mundial.

Noruega llega con confianza, con una estructura clara y con un envión anímico enorme después de eliminar a Brasil. El equipo de Solbakken sabe que no necesita dominar todo el partido para lastimar: con Haaland en el área, cualquier transición puede convertirse en una ocasión decisiva.

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Inglaterra, en cambio, intentará imponer jerarquía y controlar mejor los momentos del partido. Bellingham y Kane llegan en gran nivel, mientras que Saka, Gordon y Rice (si está disponible) serán piezas importantes para sostener ritmo, presión y salida limpia.

La clave puede estar en cómo Inglaterra defienda los ataques directos de Noruega. Si logra cortar los envíos hacia Haaland y controlar las segundas jugadas, tendrá más chances de llevar el partido a su terreno. Si Noruega encuentra espacios para correr y abastecer a su 9, el duelo puede volverse muy incómodo para los ingleses.

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Posibles alineaciones de Noruega vs. Inglaterra

A falta de confirmación oficial, estas son las alineaciones probables para el cruce entre Noruega e Inglaterra por los cuartos de final del Mundial 2026.

Noruega: Orjan Nyland; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjorn Heggem, David Moller Wolfe; Martin Odegaard, Sander Berge, Patrick Berg; Antonio Nusa, Erling Haaland, Alexander Sorloth. DT: Stale Solbakken.

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Inglaterra: Jordan Pickford; Djed Spence, John Stones, Ezri Konsa, Nico O’Reilly; Declan Rice, Elliot Anderson; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane. DT: Thomas Tuchel.

Quién es el árbitro de Noruega vs. Inglaterra por el Mundial 2026

El árbitro designado para Noruega vs. Inglaterra será Clément Turpin, de Francia.

Árbitro principal: Clément Turpin (Francia).

Clément Turpin (Francia). Asistente 1: Nicolas Danos (Francia).

Nicolas Danos (Francia). Asistente 2: Benjamin Pages (Francia).

Benjamin Pages (Francia). Cuarto árbitro: Alejandro José Hernández Hernández (España).

Alejandro José Hernández Hernández (España). VAR: Jérôme Brisard (Francia).

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Qué pasa si Noruega e Inglaterra empatan

Si Noruega e Inglaterra empatan durante los 90 minutos, el partido irá a tiempo extra. Se jugarán dos períodos de 15 minutos cada uno.

En caso de que la igualdad se mantenga después de los 120 minutos, el clasificado a semifinales se definirá por penales.