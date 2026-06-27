En qué estadio juegan Argentina vs. Jordania en el Mundial 2026: capacidad, ciudad y datos de la sede

Argentina llega con 6 puntos, ya clasificada y con el primer lugar del grupo asegurado, después de vencer a Argelia y a Austria.

Argentina y Jordania se enfrentan este sábado 27 de junio por la tercera fecha del Grupo J del Mundial 2026, en un partido con realidades completamente distintas.

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El encuentro se jugará en el Dallas Stadium, nombre FIFA del AT&T Stadium, ubicado en Arlington, Texas. Es uno de los estadios más grandes y modernos del torneo, casa de los Dallas Cowboys de la NFL y una de las sedes que tendrá más actividad durante la Copa del Mundo.

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Argentina llega con 6 puntos, ya clasificada y con el primer lugar del grupo asegurado, después de vencer a Argelia y a Austria. Jordania, en cambio, perdió sus dos primeros partidos y ya no tiene chances de avanzar, aunque todavía puede cerrar su debut mundialista con una actuación histórica ante el campeón defensor.

Dónde juegan Argentina vs. Jordania

El partido entre Argentina y Jordania se disputará en el Dallas Stadium, la denominación utilizada por FIFA para el AT&T Stadium durante el Mundial 2026.

El estadio está ubicado en Arlington, dentro del área metropolitana de Dallas-Fort Worth, en el estado de Texas. Aunque el nombre FIFA lo identifica con Dallas, el recinto se encuentra entre Dallas y Fort Worth, en una zona muy vinculada al deporte profesional estadounidense.

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El AT&T Stadium fue inaugurado en 2009 y es la casa de los Dallas Cowboys, una de las franquicias más populares de la NFL. También ha recibido partidos de fútbol internacional, finales universitarias, combates de boxeo, conciertos masivos y eventos de enorme convocatoria.

Dallas Stadium, una sede gigante y con techo retráctil

El AT&T Stadium es uno de los recintos más impactantes del Mundial 2026 por tamaño, diseño y tecnología.

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Su rasgo más conocido es el techo retráctil, que permite cubrir el estadio y reducir el impacto del calor texano. Ese punto es importante para un partido de verano en Arlington, donde las temperaturas pueden ser muy altas durante el día.

Otro elemento distintivo es su enorme pantalla central suspendida sobre el campo, una de las más famosas del deporte estadounidense. El videomarcador ocupa buena parte del centro del estadio y forma parte de la identidad visual del recinto.

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Dallas Stadium será el escenario del duelo Argentina vs. Jordania. Foto: Marca.

Para el Mundial, el estadio utiliza el nombre de Dallas Stadium por las reglas de FIFA sobre denominaciones comerciales. Además, como ocurre con otros recintos de la NFL, tuvo que adaptarse a los requisitos del fútbol, especialmente en dimensiones del campo, zonas técnicas y configuración operativa.

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Capacidad del Dallas Stadium para el Mundial 2026

El Dallas Stadium tendrá una capacidad cercana a los 94.000 espectadores para el Mundial 2026, lo que lo convierte en el estadio más grande de todo el torneo.

El dato no es menor: supera en aforo a otras sedes enormes como el New York New Jersey Stadium / MetLife Stadium, que será escenario de la final, y al Estadio Azteca, otra de las canchas más emblemáticas de esta Copa del Mundo.

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Además de su tamaño, el recinto se destaca por su infraestructura. Cuenta con varios niveles de tribunas, suites, zonas premium, espacios de hospitalidad y una pantalla central suspendida sobre el campo que es una de las más reconocibles del deporte estadounidense.

A diferencia de otros estadios descubiertos, el AT&T Stadium tiene techo retráctil, un detalle importante para un partido de verano en Texas. En Arlington, el calor puede ser un factor fuerte fuera del estadio, pero dentro del recinto las condiciones suelen ser más estables.

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Para Argentina vs. Jordania, el marco será imponente: la selección campeona del mundo jugará en la sede de mayor capacidad del Mundial ante un rival que buscará despedirse de su primera Copa del Mundo con una actuación histórica.

Qué partidos del Mundial 2026 se juegan en el Dallas Stadium

El Dallas Stadium es una de las sedes con mayor carga de partidos en el Mundial 2026. Recibe encuentros de fase de grupos, cruces de eliminación directa y una de las semifinales del torneo.

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Algunos de los partidos programados en esta sede son:

Corea del Sur 2-1 República Checa — Grupo A, 11 de junio.

— Grupo A, 11 de junio. Países Bajos 2-2 Japón — Grupo F, 14 de junio.

— Grupo F, 14 de junio. Inglaterra 4-2 Croacia — Grupo L, 17 de junio.

— Grupo L, 17 de junio. Argentina 2-0 Austria — Grupo J, 22 de junio.

— Grupo J, 22 de junio. Jordania vs. Argentina — Grupo J, 27 de junio.

— Grupo J, 27 de junio. Partidos de eliminación directa — 16avos de final y rondas posteriores.

— 16avos de final y rondas posteriores. Semifinal — 14 de julio.

Argentina ya tiene el primer lugar asegurado

Argentina llega a la última fecha con puntaje ideal.

El equipo de Lionel Scaloni venció 3-0 a Argelia en su debut y luego derrotó 2-0 a Austria, resultados que le permitieron asegurarse el primer lugar del Grupo J antes de enfrentar a Jordania.

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Ese contexto puede llevar a la Albiceleste a administrar cargas, cuidar futbolistas y darle minutos a jugadores que tuvieron menos participación en los primeros partidos. Aun así, para Argentina el objetivo será cerrar el grupo con otro triunfo y sostener la confianza antes de los cruces.

Jordania busca despedirse con una marca histórica

Jordania disputa el primer Mundial de su historia y llega a la última fecha sin puntos.

El equipo asiático perdió 3-1 contra Austria en su estreno y luego cayó 2-1 ante Argelia, resultados que lo dejaron sin chances de clasificación. Aun así, su torneo ya dejó momentos importantes, como sus primeros goles en una Copa del Mundo.

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Ante Argentina, Jordania tendrá una última oportunidad para sumar. Un empate o una victoria no cambiarán su eliminación, pero sí pueden darle un cierre de enorme valor simbólico a una selección que llegó por primera vez al escenario más grande del fútbol.

Datos de Argentina vs. Jordania

Partido: Argentina vs. Jordania.

Argentina vs. Jordania. Instancia: Fase de grupos.

Fase de grupos. Grupo: J.

J. Fecha: sábado 27 de junio.

sábado 27 de junio. Ciudad: Arlington, Texas.

Arlington, Texas. Estadio: AT&T Stadium / Dallas Stadium.

AT&T Stadium / Dallas Stadium. Capacidad: cerca de 80.000 espectadores.

cerca de 80.000 espectadores. Contexto: Argentina ya ganó el grupo; Jordania está eliminada, pero busca su primer triunfo mundialista.