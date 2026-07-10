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Tras ser eliminado por España, Thibaut Courtois elige al campeón del Mundial 2026: “Un gran equipo”

El portero de Bélgica, que debió salir en el segundo tiempo por lesión, eligió al campeón del Mundial 2026.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

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El belga salió entre lágrimas.
© Getty ImagesEl belga salió entre lágrimas.

La Bélgica de Thibaut Courtois quedó eliminada este viernes en los cuartos de final. España se quedó con el boleto a las semifinales del Mundial 2026 tras vencer a los belgas por 2-1 y jugará el próximo martes por un lugar en la final frente a Francia.

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Después del partido en el que tuvo que salir de cambio en el segundo tiempo por una lesión en la pierna izquierda, Courtois se animó a decir cuál es el equipo que saldrá campeón de la Copa del Mundo 2026.

España puede ganar el Mundial, tienen mucha ilusión y un gran equipo. El campeón del Mundial saldrá del ganador entre España y Francia. El ganador de esa semifinal será el campeón del mundo“, declaró el portero del Real Madrid sobre quién se quedará con el trofeo.

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Con esta declaración, Courtois dejó afuera a la otra parte del cuadro que protagonizan Inglaterra, Noruega, Argentina y Suiza. Este sábado se conocerá quiénes disputarán la otra semifinal, la cual será la perdedora según las palabras del portero.

España y Francia se juegan el primer boleto a la final

La semifinal entre España y Francia se jugará el próximo martes 15 de julio en el estadio de Dallas. Si ganan los Azules, disputará por tercera ocasión de manera consecutiva la final. La Roja, por su parte, busca la segunda de su historia tras lo hecho en Sudáfrica 2010.

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En caso de quedarse con el trofeo, los españoles llegarán a su segundo Mundial y alcanzarán a les Blues en cantidad de estrellas. Francia podría igualar a Argentina si consigue ser el campeón y se posicionaría como el cuarto más ganador.

En resumen

  • Bélgica quedó eliminada del Mundial 2026 tras perder 2-1 ante España en cuartos.
  • El portero Thibaut Courtois declaró que el campeón saldrá entre España y Francia.
  • La semifinal España vs Francia se jugará el próximo martes 15 de julio en Dallas.
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