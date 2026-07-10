Argentina vs. Suiza: la IA predice con resultado exacto al ganador de los cuartos de final del Mundial 2026

En Fútbol Centroamérica consultamos a la Inteligencia Artificial por su pronóstico para el duelo entre Argentina y Suiza.

Argentina y Suiza protagonizan este sábado 11 de julio uno de los cruces más atractivos de los cuartos de final del Mundial 2026. El equipo argentino llega liderado por Lionel Messi, con la tarea de continuar su camino para la final y así buscar defender su título.

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En Fútbol Centroamérica consultamos a la Inteligencia Artificial por su pronóstico para este partido de eliminación directa. El análisis toma en cuenta el presente de ambas selecciones, la jerarquía individual, la experiencia en fases finales, el rendimiento ofensivo y la capacidad de cada equipo para sostener la presión en un duelo mundialista.

Resultado exacto de Argentina vs. Suiza según la IA

Según la predicción de la Inteligencia Artificial, Argentinavencerá 2-1 a Suiza en un partido cerrado, intenso y definido por detalles en el segundo tiempo. La IA proyecta que el equipo albiceleste será el que tenga el dominio y logre tener más opciones aunque con unos suizos que pondrán en aprietos en especial por su bloque defensivo.

Argentina podría adelantarse en el marcador, con Suiza reaccionando para igualar el partido. Sin embargo, las individualidades de los sudamericanos sacarían adelante a su equipo y así conseguir la victoria para ir a las semifinales.

Probabilidades y posibles goleadores

De acuerdo con la IA, Argentina tiene un 62% de probabilidades de ganar en los 90 minutos, Suiza cuenta con un 15%, mientras que el empate y posible tiempo extra aparece con un 23%.

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Entre los posibles goleadores, la IA coloca a Lionel Messi y a Julián Álvarez como los nombres más probables para Argentina, mientras que por Suiza aparece Breel Embolo como las principales amenazas.