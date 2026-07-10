Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Mundial 2026

Argentina vs. Suiza: la IA predice con resultado exacto al ganador de los cuartos de final del Mundial 2026

En Fútbol Centroamérica consultamos a la Inteligencia Artificial por su pronóstico para el duelo entre Argentina y Suiza.

Javier Pineda

Por Javier Pineda

Sigue a FCA en Google!
La IA predice el Argentina vs. Suiza
© GeminiLa IA predice el Argentina vs. Suiza

Argentina y Suiza protagonizan este sábado 11 de julio uno de los cruces más atractivos de los cuartos de final del Mundial 2026. El equipo argentino llega liderado por Lionel Messi, con la tarea de continuar su camino para la final y así buscar defender su título.

Publicidad
Mientras Lionel Scaloni gana 2.6 millones, esto cobra Murat Yakin en Suiza para eliminar a Argentina del Mundial 2016

ver también

Mientras Lionel Scaloni gana 2.6 millones, esto cobra Murat Yakin en Suiza para eliminar a Argentina del Mundial 2016

En Fútbol Centroamérica consultamos a la Inteligencia Artificial por su pronóstico para este partido de eliminación directa. El análisis toma en cuenta el presente de ambas selecciones, la jerarquía individual, la experiencia en fases finales, el rendimiento ofensivo y la capacidad de cada equipo para sostener la presión en un duelo mundialista.

Resultado exacto de Argentina vs. Suiza según la IA

Según la predicción de la Inteligencia Artificial, Argentinavencerá 2-1 a Suiza en un partido cerrado, intenso y definido por detalles en el segundo tiempo. La IA proyecta que el equipo albiceleste será el que tenga el dominio y logre tener más opciones aunque con unos suizos que pondrán en aprietos en especial por su bloque defensivo.

Argentina podría adelantarse en el marcador, con Suiza reaccionando para igualar el partido. Sin embargo, las individualidades de los sudamericanos sacarían adelante a su equipo y así conseguir la victoria para ir a las semifinales.

Probabilidades y posibles goleadores

De acuerdo con la IA, Argentina tiene un 62% de probabilidades de ganar en los 90 minutos, Suiza cuenta con un 15%, mientras que el empate y posible tiempo extra aparece con un 23%

Publicidad
Inglaterra juega fuerte contra Argentina: la teoría de amaño en el Mundial 2026 que deja a la FIFA en el centro del escándalo

ver también

Inglaterra juega fuerte contra Argentina: la teoría de amaño en el Mundial 2026 que deja a la FIFA en el centro del escándalo

Entre los posibles goleadores, la IA coloca a Lionel Messi y a Julián Álvarez como los nombres más probables para Argentina, mientras que por Suiza aparece Breel Embolo como las principales amenazas.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Todos los detalles de Noruega vs. Inglaterra
Mundial 2026

Todos los detalles de Noruega vs. Inglaterra

Mientras Lionel Scaloni gana 2.6 millones, esto cobra Murat Yakin en Suiza
Mundial 2026

Mientras Lionel Scaloni gana 2.6 millones, esto cobra Murat Yakin en Suiza

El futuro de Thomas Christiansen en Panamá da un giro inesperado
Panama

El futuro de Thomas Christiansen en Panamá da un giro inesperado

Mundial 2026 HOY: quién juega, hora y dónde ver
Mundial 2026

Mundial 2026 HOY: quién juega, hora y dónde ver

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo