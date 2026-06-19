Este viernes, en Seattle, Estados Unidos y Australia juegan un partido clave para definir al líder del Grupo D rumbo a los 16vos de final.

Estados Unidos juega este viernes un partido que puede dejarlo a un pasito de los 16avos de final del Mundial 2026, aunque no necesariamente le asegura la clasificación matemática. El equipo de Mauricio Pochettino enfrenta a Australia por la segunda fecha del Grupo D, en un cruce directo entre los dos ganadores de la primera jornada.

El partido se jugará en el Seattle Stadium, nombre FIFA del Lumen Field. El anfitrión llega con 3 puntos después de golear 4-1 a Paraguay, mientras que los Socceroos también suma 3 unidades tras vencer 2-0 a Turquía.

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La cuenta parece simple, pero tiene una trampa: aunque el ganador llegará a 6 puntos, todavía podría producirse un triple empate en la última fecha. Por eso, el triunfo dejaría al vencedor muy cerca de la clasificación, pero el orden final podría depender de los criterios de desempate.

Qué pasa si Estados Unidos le gana a Australia

Si Estados Unidos vence a Australia, llegará a 6 puntos y quedará en una posición excelente para avanzar a los 16avos de final.

El triunfo lo dejaría como líder del grupo antes de la última fecha y con una ventaja importante sobre Australia, Paraguay y Turquía. Sin embargo, no se puede descartar por completo un escenario de triple empate a 6 puntos hasta que finalice el partido del último turno entre paraguayos y turcos.

Por eso, la victoria ante Australia no necesariamente asegura matemáticamente el primer o segundo puesto. Sí dejaría a Estados Unidos muy bien encaminado y con una alta probabilidad de clasificación, ya sea por terminar entre los dos primeros o por quedar bien ubicado entre los mejores terceros.

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También sería un golpe anímico fuerte: después del 4-1 ante Paraguay, otra victoria confirmaría que el equipo anfitrión puede sostener el impulso inicial.

Australia viene de ganarle 2-0 a Turquía.

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Qué pasa si Estados Unidos empata contra Australia

Si Estados Unidos empata, quedará con 4 puntos después de dos partidos. Seguiría muy bien posicionado, pero todavía sin clasificación asegurada.

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El empate mantendría a Estados Unidos y Australia arriba en la tabla, ambos con cuatro unidades. Además, obligaría a mirar con atención el resultado de Turquía vs. Paraguay, porque el ganador de ese partido todavía podría meterse en la pelea en la última fecha.

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En ese escenario, Estados Unidos llegaría al cierre contra Turquía con ventaja, pero sin margen para relajarse. Un empate ante Australia sería útil, pero postergaría cualquier definición.

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La diferencia de gol favorable que dejó el debut ante Paraguay puede ser importante. Estados Unidos arrancó con un margen amplio y eso puede pesar si el grupo termina cerrado.

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Qué pasa si Estados Unidos pierde contra Australia

Si Estados Unidos pierde ante Australia, quedará con 3 puntos y Australia pasará a liderar el grupo con 6 unidades.

Para Estados Unidos, el escenario cambiaría bastante. Ya no dependería de cerrar la clasificación en la segunda fecha y tendría que jugarse buena parte de su futuro en el último partido contra Turquía.

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La derrota no lo dejaría eliminado ni mucho menos, pero sí le quitaría margen. Dependiendo del resultado entre Turquía y Paraguay, el equipo local podría llegar a la tercera fecha con la obligación de sumar para no complicarse.

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En ese caso, el triunfo del debut ante Paraguay seguiría teniendo valor por la diferencia de gol, pero Estados Unidos ya no podría administrar el cierre con la misma tranquilidad.

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Cómo se define un triple empate en el Grupo D

Si tres equipos terminan igualados en puntos, FIFA aplica primero los criterios entre los equipos empatados.

El orden de desempate es:

Puntos obtenidos en los partidos entre los equipos igualados.

Diferencia de gol en los partidos entre esos equipos.

Goles convertidos en los partidos entre esos equipos.

Diferencia de gol general del grupo.

Goles convertidos en todo el grupo.

Puntaje de conducta deportiva.

Ranking FIFA.

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Por eso, un posible triple empate a 6 puntos no se resolvería directamente por la diferencia de gol general, sino primero por los resultados cruzados entre los equipos involucrados.

Cómo está la tabla de posiciones del Grupo D

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Cómo se juega la última fecha del Grupo D

La tercera fecha del Grupo D se disputará el jueves 25 de junio, con los dos partidos en simultáneo.

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Turquía vs. Estados Unidos

Paraguay vs. Australia

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Como ocurre en las definiciones de grupo, ambos encuentros se jugarán al mismo horario. Esa simultaneidad será clave porque la clasificación puede depender de puntos, resultados cruzados, diferencia de gol y goles convertidos.

En resumen

Si Estados Unidos gana , llegará a 6 puntos y quedará muy cerca de los 16avos de final , aunque todavía podría existir un escenario de triple empate.

, llegará a y quedará muy cerca de los , aunque todavía podría existir un escenario de triple empate. Si empata , tendrá 4 puntos y seguirá bien perfilado, pero deberá cerrar la clasificación en la última fecha.

, tendrá y seguirá bien perfilado, pero deberá cerrar la clasificación en la última fecha. Si pierde, quedará con 3 puntos y tendrá que jugarse mucho ante Turquía.

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La clave está en el desempate: si tres equipos terminan igualados, FIFA mira primero los partidos entre esos equipos antes que la diferencia de gol general.