La Liga viene de ganar en Costa Rica y viaja a Nicaragua, pero el equipo aún no gusta y apuntan al DT.

La Liga Deportiva Alajuelense es noticia siempre. Este sábado, el equipo dirigido por Ismael Rescalvo le ganó 2-1 al recién ascendido Escorpiones y si bien se llevó tres puntos en el Morera Soto, el nivel está lejos de convencer.

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De hecho, a raíz de esto, no son pocos los aficionados que comenzaron a pedir la salida del propio Rescalvo e incluso de Carlos Vela, el gerente deportivo que lo trajo. Mientras tanto, el equipo, con la presencia del venezolano Juanpi Añor, el cuestionado Ángel Zaldívar y otras figuras, ya viaja rumbo a Nicaragua para jugar este martes contra Diriangén por la Copa Centroamericana.

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A continuación, un resumen con las noticias más importantes del día en Alajuelense.

La Liga ya puso rumbo a Nicaragua

Este lunes, bien temprano, el tricampeón centroamericano ya viajó rumbo a Nicaragua, donde este martes se medirá ante Diriangén por la segunda fecha del Grupo A. El partido se jugará a las 8:00 p.m. en el Estadio Nacional de Managua.

Presión en Alajuelense: la afición pide la salida de Ismael Rescalvo y Carlos Vela

La paciencia de la afición de Alajuelense parece haberse agotado en el arranque del Torneo Apertura 2026. A pesar de haber conseguido una agónica victoria de 2-1 frente al recién ascendido Escorpiones, los seguidores del equipo inundaron las redes sociales exigiendo la destitución inmediata del director técnico español, Ismael Rescalvo, y del gerente deportivo que lo contrató, Carlos Vela. Los constantes reclamos apuntan al sufrimiento innecesario ante equipos teóricamente inferiores, la falta de claridad en el juego y el reciente tropiezo en la Recopa de Costa Rica ante Herediano.

Tanto Rescalvo (quien reemplazó a Óscar Ramírez) como Vela tienen contratos vigentes que los vinculan a la institución rojinegra hasta mediados de 2027. Durante el último encuentro, Alajuelense dominó la posesión y generó peligro, pero la falta de contundencia —incluyendo un penal fallado por Celso Borges— mantuvo el suspenso hasta el tiempo de reposición. De no haber un cambio contundente en el rendimiento ofensivo del equipo, la sentencia del público podría terminar costándole el puesto a ambos directivos antes de lo previsto.

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La Liga volvió a sufrir en el Apertura 2026. (Instagram LDA)

Ismael Rescalvo defiende el rendimiento de su equipo pese a las críticas

Tras el complicado triunfo 2-1 ante Escorpiones, Ismael Rescalvo salió en defensa del desempeño de sus jugadores, asegurando que el marcador finalmente hizo justicia a lo que ocurrió en la cancha. El estratega español enfatizó que la Liga fue ampliamente superior durante los 90 minutos y dominó frente a un rival que se replegó por completo y apostó a perder tiempo. Según el técnico, si se hubieran aprovechado las oportunidades claras generadas, el partido podría haber terminado en una goleada tranquila que habría cambiado por completo la percepción de la afición.

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Rescalvo también aprovechó para respaldar a Celso Borges y Ronaldo Cisneros tras los penales fallados en jornadas consecutivas, manteniendo plena confianza en sus cobradores. Además, justificó los cinco cambios realizados en la alineación inicial argumentando que el equipo necesita dosificar sus cargas físicas en medio de un calendario exigente que incluye la Copa Centroamericana. Aunque admitió que deben mejorar la precisión y la paciencia para abrir bloques defensivos cerrados, aplaudió que su equipo “nunca dejó de creer” hasta encontrar el gol de la victoria en el tiempo de descuento.

Ismael Rescalvo. (Instagram LDA)

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Yeison Molina se sincera sobre la exigencia en Alajuelense

El defensor central Yeison Molina, llegado del Municipal Liberia, se ha consolidado como el refuerzo más regular de Alajuelense, acumulando titularidades en todos los partidos disputados hasta la fecha. Consciente del tenso ambiente que rodea al equipo, Molina le habló con sinceridad a la afición reconociendo que en un club de esa magnitud “ganar no basta”, sino que también es necesario convencer con buen fútbol. El zaguero admitió que hay aspectos del funcionamiento ofensivo que deben mejorar urgentemente, pero se mostró confiado en que el trabajo diario dará los resultados esperados.

Previo al viaje del equipo rojinegro a Nicaragua para enfrentar al Diriangén por la Copa Centroamericana, el defensor destacó el crecimiento del fútbol nicaragüense y dejó claro que no pueden darse el lujo de subestimar a ningún rival. Molina y el resto del plantel buscarán conseguir una segunda victoria consecutiva en el certamen internacional, intentando mantener el paso perfecto en un torneo en el que defienden su estatus de tricampeones y, de paso, calmar las aguas a nivel nacional.

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