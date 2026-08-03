El DT de Herediano no se guardó nada y arremetió duramente contra el arbitraje y el uso del VAR.

La tensión en el fútbol costarricense volvió a explotar. El Club Sport Herediano dejó puntos en el camino en su reciente enfrentamiento ante el Inter San Carlos, pero lo que realmente acaparó los reflectores no fue el empate final, sino la explosiva conferencia de prensa de su entrenador, José Giacone. Visiblemente furioso y declarándose “envenenado”, el estratega argentino lanzó durísimas acusaciones contra el arbitraje y el cuestionado uso del VAR.

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El detonante de la ira de Giacone fue un gol anulado a Elías Aguilar que hubiera significado el 1-2 a favor del Team, tras una supuesta infracción previa de Aarón Murillo. Además, el técnico no dejó pasar por alto el penal sancionado a favor del equipo sancarleño, con el cual lograron igualar el marcador.

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Antes de iniciar su descargo, el técnico pidió irónicamente permiso a la Unafut para expresarse sin ser castigado: “¿Puedo decir que me metieron la mano en la bolsa o me sancionan? Espero haya libertad de prensa”, comenzó disparando Giacone.

El dardo directo contra el VAR

Giacone no se guardó su frustración con la herramienta tecnológica, que en teoría llegó para impartir mayor justicia en el fútbol tico. “¿Para qué está el VAR? Ya vi 18 veces la jugada de Aarón Murillo y no lo toca en ningún momento. No pongo excusas, soy el responsable de no meter las 30 llegadas que tuvimos, pero que esto no quede desapercibido; y no voy a hablar del penal, que también”, sentenció el timonel rojiamarillo.

El enojo del entrenador radica en que, teniendo todos los ángulos y repeticiones a disposición, los encargados del videoarbitraje decidieron anular un tanto que consideraba completamente legítimo. “Hay personas en el VAR que deben impartir justicia, que tienen todas las herramientas. Antes era peor, ahora está el VAR, estoy envenenado con el arbitraje“, agregó.

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¿Hay “mano negra” contra el Herediano?

La frase que paralizó a todos los presentes y que hoy resuena en todo Costa Rica llegó al final de su intervención, cuando Giacone insinuó que los errores reiterados podrían no ser una simple casualidad.

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“No quiero pensar que haya una mano negra y que se equivocaron los dos árbitros internacionales, y se equivocaron sin maldad… Eso quiero sentir y realmente me envenena lo que pasó en el gol de Elías, no quería ni venir a hablar”, culminó un frustrado Giacone.

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En síntesis