Marvin Loría ya tiene nuevo equipo: el inesperado destino que eligió el extremo después de salir de Saprissa

Marvin Loría iniciará una nueva etapa como legionario durante la temporada 2026-2027. Firmó por un año, con opción de extender su vínculo.

A exactamente un mes de su salida del Deportivo Saprissa, Marvin Loría ya tiene definido su futuro para la temporada 2026-2027. El extremo de 29 años intentará dejar atrás su amargo paso por Tibás y comenzará una nueva etapa como legionario en un destino poco habitual.

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Loría es flamante refuerzo del PSIM Yogyakarta, equipo de la primera división de Indonesia. El tico firmó un contrato por un año, con opción de extenderlo, y ya se encuentra trabajando junto a sus nuevos compañeros.

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El ex morado salió de Costa Rica el viernes y necesitó cerca de 36 horas para completar el viaje hasta la isla de Java. Allí deberá adaptarse rápidamente a una cultura diferente y un equipo que realizó una fuerte inversión en jugadores extranjeros para mejorar lo conseguido en la última temporada.

Marvin Loría seguirá su carrera en el fútbol de Indonesia (Saprissa).

El PSIM Yogyakarta, la nueva casa de Marvin Loría

PSIM Yogyakarta es uno de mayor tradición en el futbol indonesio. Su nombre completo es Perserikatan Sepakbola Indonesia Mataram, fue fundado el 5 de septiembre de 1929 y tiene su sede en Yogyakarta, una de las principales ciudades de la isla de Java.

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El escudo del PSIM Yogyakarta (Wikipedia).

El equipo es conocido como Laskar Mataram (que puede traducirse como “Los guerreros de Mataram”)viste tradicionalmente de azul y cuenta con dos grupos de aficionados muy reconocidos: Brajamusti y The Maident. Así, representa una parte importante de la identidad futbolística de Yogyakarta, cuya área metropolitana reúne a cerca de cuatro millones de habitantes.

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Durante buena parte de su historia, PSIM utilizó el Estadio Mandala Krida. Para la temporada 2026-2027, la directiva confirmó que continuará jugando como local en el Estadio Sultan Agung, ubicado en Bantul, dentro de la misma región.