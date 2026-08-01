En un evento sin precedentes en Costa Rica, la Liga Deportiva Alajuelense presentó este viernes su una nueva y espectacular colección de indumentaria marca Umbro, probablemente la misma firma que vista a La Sele en los próximos años.

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Durante la esperada presentación, los modelos y diseños causaron sensación, ya que el club decidió apostar por lo emocional: cada camiseta cuenta un capítulo de la historia del liguismo, rindiendo homenaje a símbolos, lugares y momentos dorados de la institución.

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Tres uniformes, tres grandes homenajes

El aspecto que más ha enloquecido a la afición de Alajuelense es la carga emotiva y cultural que trae consigo cada una de las prendas, prestando especial atención a elementos que son emblemas inseparables del club.

Uniforme de local: el himno en tu espalda

Mantiene las tradicionales franjas rojas y negras acompañadas de delgadas líneas blancas, pero el detalle que ha enamorado a todos es su inspiración en la canción OYE. Esta obra musical, nacida con el impulso de La Pandylla, ha acompañado a los manudos en triunfos y caravanas durante años. La camiseta incorpora en la parte posterior un detalle especial que hace referencia a esta canción, llevando el sentir de la afición directamente a la cancha.

La nueva piel de la Liga. (Alajuelense)

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Uniforme de visita: la Catedral del Fútbol

Es completamente blanca con acabados tipo mosaico de cerca y detalles rojinegros en el cuello y las mangas. La inspiración de esta casaca es el Estadio Alejandro Morera Soto, la mítica “Catedral”. Busca evocar ese sentimiento profundo y nostálgico del liguista de siempre volver a su casa.

La camisa de visita y sus detalles. (Alajuelense)

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Tercer uniforme: la Generación de Oro

Para la equipación alternativa, Alajuelense optó por un flamante color dorado con detalles en blanco. Este uniforme es un merecido homenaje al glorioso equipo de 1986 que se coronó campeón de la Copa de Campeones de la Concacaf, convirtiendo a la Liga en el primer club costarricense en alzar dicho trofeo internacional.

Una tercera opción, también llena de detalles. (Alajuelense)

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¿Cuánto cuestan las nuevas camisetas?

Para los seguidores rojinegros que ya desean adquirir las nuevas armaduras, el club ha establecido diferentes versiones y precios según las tallas y cortes:

Versión para hombre y mujer (manga corta): ₡41.900

₡41.900 Versión infantil (niños): ₡33.900

₡33.900 Versión manga larga (exclusiva para hombre): ₡43.900

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Adicionalmente, se espera que los aficionados puedan personalizar sus camisas con el nombre y número de su preferencia por un costo extra habitual en las tiendas oficiales).

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¿Dónde comprarlos?

Los aficionados ya pueden adquirir la nueva colección de la temporada 2026-2027 en las sucursales físicas de la Tienda La Liga (como la ubicada en Multiplaza Escazú y en el mismo estadio Alejandro Morera Soto), así como a través de su plataforma de comercio en línea, Tienda La Liga online, para aquellos que prefieran comprar desde la comodidad de sus hogares.

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En síntesis