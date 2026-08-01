Premundial Sub-20: así quedó el cuadro de los cuartos de final tras la goleada de Panamá vs. Honduras

La victoria 4-0 de Panamá terminó de definir a los ocho clasificados y los cruces de la fase eliminatoria del Premundial Sub-20.

La goleada de Panamá por 4-0 sobre Honduras terminó de ordenar el cuadro de los cuartos de final del Premundial Sub-20 de Concacaf. Los canaleros estaban obligados a ganar y respondieron con una actuación contundente que les permitió avanzar, mientras que la Bicolor se despidió del torneo con apenas un punto.

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La Marea Roja llegó a cuatro unidades y se clasificó como el mejor tercero de la fase de grupos. Guatemala también avanzó con tres puntos, favorecido por su mejor diferencia de goles respecto de Cuba, que terminó eliminada pese a haber conseguido la misma cantidad de unidades.

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Horas antes, Canadá y Jamaica habían empatado 2-2, resultado que les permitió asegurar los dos primeros lugares del Grupo C. Los canadienses terminaron en la cima con cinco puntos y una diferencia de +3, mientras que los Reggae Boyz quedaron segundos con las mismas unidades, pero una diferencia de +1.

Con esos resultados, Estados Unidos fue el mejor equipo de la primera ronda gracias a sus nueve puntos y una diferencia de +11. México también ganó sus tres encuentros, aunque quedó como segundo sembrado por tener una diferencia de +9.

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Así quedaron los cuartos de final del Premundial Sub-20

Todos los encuentros se disputarán en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla. Los horarios corresponden a Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Belice. En Panamá, cada partido comenzará una hora más tarde.

Así se jugarán los cuartos de final.

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Martes 4 de agosto

Haití vs. Canadá: 4:30 p.m. de Centroamérica; 5:30 p.m. de Panamá.

4:30 p.m. de Centroamérica; 5:30 p.m. de Panamá. Estados Unidos vs. Guatemala: 8:00 p.m. de Centroamérica; 9:00 p.m. de Panamá.

Miércoles 5 de agosto

Costa Rica vs. Jamaica: 4:30 p.m. de Centroamérica; 5:30 p.m. de Panamá.

4:30 p.m. de Centroamérica; 5:30 p.m. de Panamá. México vs. Panamá: 8:00 p.m. de Centroamérica; 9:00 p.m. de Panamá.

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El vencedor de Haití-Canadá enfrentará en semifinales al ganador de Estados Unidos-Guatemala. En la otra parte del cuadro, quien avance entre Costa Rica y Jamaica se medirá con el vencedor del cruce entre México y Panamá.

Los cuatro ganadores clasificarán al Mundial Sub-20

Las cuatro selecciones que lleguen a semifinales obtendrán automáticamente su clasificación al Mundial Sub-20 de 2027, que se disputará en Azerbaiyán y Uzbekistán.

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Además, el campeón del Premundial conseguirá el boleto al torneo masculino de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. En caso de que Estados Unidos gane el título, la plaza olímpica quedará en manos del subcampeón, debido a que el conjunto estadounidense ya está clasificado como anfitrión.